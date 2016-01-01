Эта команда резервного копирования аналогична команде для базовой резервной копии, но добавляет SETTINGS base_backup и расположение базовой резервной копии. Обратите внимание, что место назначения для инкрементной резервной копии — это не тот же каталог, что и для базовой, а та же конечная точка с другим целевым каталогом внутри корзины. Базовая резервная копия находится в my_backup , а инкрементная будет записана в my_incremental :

BACKUP TABLE test_db.test_table TO S3( 'https://backup-ch-docs.s3.us-east-1.amazonaws.com/backups/incremental_backup', '<access key id>', '<secret access key>' ) SETTINGS base_backup = S3( 'https://backup-ch-docs.s3.us-east-1.amazonaws.com/backups/base_backup', '<access key id>', '<secret access key>' )