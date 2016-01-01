РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ / ВОССТАНОВЛЕНИЕ на или с S3-эндпоинта
В этой статье рассматривается создание и восстановление резервных копий в/из бакета S3 через S3-эндпоинт.
Синтаксис
Дополнительные сведения о каждой команде см. в разделе "краткий обзор команд".
Пример использования
Инкрементное резервное копирование на конечную точку S3
В этом примере мы создадим резервную копию на конечную точку S3, а затем восстановим из неё данные.
Объяснение различий между полным и инкрементным резервным копированием см. в разделе «Типы резервных копий»
Для использования этого метода потребуется следующая информация:
|Параметр
|Пример
|Конечная точка S3
https://backup-ch-docs.s3.us-east-1.amazonaws.com/backups/
|Идентификатор ключа доступа
BKIOZLE2VYN3VXXTP9RC
|Секретный ключ доступа
40bwYnbqN7xU8bVePaUCh3+YEyGXu8UOMV9ANpwL
Создание корзины S3 рассматривается в разделе «Использование объектного хранилища S3 в качестве диска ClickHouse»
Место назначения для резервной копии указывается следующим образом:
Настройка
Создайте следующую базу данных и таблицу, затем вставьте в неё случайные данные:
Создание базовой резервной копии
Для инкрементного резервного копирования требуется базовая резервная копия в качестве отправной точки. Первый параметр места назначения S3 — это конечная точка S3, за которой следует каталог внутри корзины для данной резервной копии. В этом примере каталог называется
my_backup.
Выполните следующую команду для создания базовой резервной копии:
Добавление дополнительных данных
Инкрементные резервные копии содержат разницу между базовой резервной копией и текущим содержимым резервируемой таблицы. Добавьте дополнительные данные перед созданием инкрементной резервной копии:
Создание инкрементной резервной копии
Эта команда резервного копирования аналогична команде для базовой резервной копии, но добавляет
SETTINGS base_backup и расположение базовой резервной копии. Обратите внимание, что место назначения для инкрементной резервной копии — это не тот же каталог, что и для базовой, а та же конечная точка с другим целевым каталогом внутри корзины. Базовая резервная копия находится в
my_backup, а инкрементная будет записана в
my_incremental:
Восстановление из инкрементной резервной копии
Эта команда восстанавливает инкрементную резервную копию в новую таблицу
test_table_restored.
Обратите внимание, что при восстановлении инкрементной резервной копии базовая резервная копия также включается. При восстановлении указывайте только инкрементную резервную копию:
Проверка количества записей
В исходную таблицу
data было выполнено две вставки: одна на 1 000 строк и одна на 100 строк, всего 1 100 строк.
Убедитесь, что восстановленная таблица содержит 1 100 строк:
Проверка содержимого
Следующий запрос сравнивает содержимое исходной таблицы
test_table с восстановленной таблицей
test_table_restored: