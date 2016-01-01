-- основные команды BACKUP | RESTORE [ASYNC] --- что включить в резервную копию/восстановление (или исключить) TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] | DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] | DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] | TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] | VIEW view_name [AS view_name_in_backup] | [EXCEPT TABLES ...] | ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...] --- [ON CLUSTER 'cluster_name'] --- куда сохранять резервную копию или откуда выполнять восстановление TO|FROM File('<path>/<filename>') | Disk('<disk_name>', '<path>/') | S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>', '<extra_credentials>') | AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>') --- дополнительные настройки [SETTINGS ...]