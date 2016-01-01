Перейти к основному содержанию
Резервное копирование и восстановление в/из Azure Blob Storage

Синтаксис

-- основные команды
BACKUP | RESTORE [ASYNC]
--- что включить в резервную копию/восстановление (или исключить)
TABLE [db.]table_name           [AS [db.]table_name_in_backup] |
DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] |
DATABASE database_name          [AS database_name_in_backup] |
TEMPORARY TABLE table_name      [AS table_name_in_backup] |
VIEW view_name                  [AS view_name_in_backup] |
[EXCEPT TABLES ...] |
ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...]
--- 
[ON CLUSTER 'cluster_name']
--- куда сохранять резервную копию или откуда выполнять восстановление
TO|FROM 
File('<path>/<filename>') | 
Disk('<disk_name>', '<path>/') | 
S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>', '<extra_credentials>') |
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
--- дополнительные настройки
[SETTINGS ...]

Дополнительные сведения о каждой команде см. в разделе "краткий обзор команд".

Настройка BACKUP / RESTORE для использования конечной точки AzureBlobStorage

Чтобы записывать резервные копии в контейнер AzureBlobStorage, вам необходима следующая информация:

  • Строка подключения/URL конечной точки AzureBlobStorage,
  • Контейнер,
  • Путь,
  • Имя учётной записи (если указан URL),
  • Ключ учётной записи (если указан URL).

Назначение места резервного копирования будет задаваться следующим образом:

AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')

BACKUP TABLE data TO AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;',
    'testcontainer', 'data_backup');
RESTORE TABLE data AS data_restored FROM AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;',
    'testcontainer', 'data_backup');