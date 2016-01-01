Резервное копирование и восстановление в/из Azure Blob Storage
Синтаксис
Дополнительные сведения о каждой команде см. в разделе "краткий обзор команд".
Настройка BACKUP / RESTORE для использования конечной точки AzureBlobStorage
Чтобы записывать резервные копии в контейнер AzureBlobStorage, вам необходима следующая информация:
- Строка подключения/URL конечной точки AzureBlobStorage,
- Контейнер,
- Путь,
- Имя учётной записи (если указан URL),
- Ключ учётной записи (если указан URL).
Назначение места резервного копирования будет задаваться следующим образом: