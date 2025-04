Анализатор

В версии ClickHouse 24.3 новый анализатор запросов был включён по умолчанию. Несмотря на исправление большого количества ошибок и внедрение новых оптимизаций, он также привносит некоторые разрушающие изменения в поведение ClickHouse. Пожалуйста, прочитайте следующие изменения, чтобы определить, как переписать ваши запросы для нового анализатора.

Предыдущая инфраструктура планирования запросов применяла оптимизации на уровне AST до этапа валидации запроса. Оптимизации могли переписывать начальный запрос, так чтобы он стал действительным и мог быть выполнен.

В новом анализаторе валидация запроса происходит до этапа оптимизации. Это значит, что недействительные запросы, которые можно было выполнить раньше, теперь не поддерживаются. В таких случаях запрос должен быть исправлен вручную.

Пример 1:

Следующий запрос использует колонку number в списке проекции, когда доступно только toString(number) после агрегации. В старом анализаторе GROUP BY toString(number) был оптимизирован в GROUP BY number, что делало запрос действительным.

Пример 2:

Та же проблема возникает и в этом запросе: колонка number используется после агрегации с другим ключом. Предыдущий анализатор запросов исправил этот запрос, переместив фильтр number > 5 из секции HAVING в секцию WHERE .

Чтобы исправить запрос, вам следует переместить все условия, которые относятся к неагрегированным колонкам, в секцию WHERE , чтобы соответствовать стандартному синтаксису SQL:

Новый анализатор всегда выполняет проверку типов. Ранее было возможно создать VIEW с недействительным SELECT запросом. Он затем терпел неудачу при первом SELECT или INSERT (в случае MATERIALIZED VIEW ).

Теперь невозможно создать такие VIEW больше.

Пример:

Псевдонимы из списка SELECT не могут использоваться в качестве ключа JOIN USING по умолчанию.

Новая настройка, analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier , при включении изменяет поведение JOIN USING , предпочитая разрешать идентификаторы на основе выражений из списка проекции запроса SELECT , а не используя колонки из левой таблицы напрямую.

Пример:

При установленной analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier в значение true , условие соединения интерпретируется как t1.a + 1 = t2.b , соответствуя поведению предыдущих версий. Таким образом, результатом будет 2, 'two' . Когда настройка false , условие соединения по умолчанию становится t1.b = t2.b , и запрос вернет 2, 'one' . Если b отсутствует в t1 , запрос завершится с ошибкой.

В новом анализаторе использование * в запросе JOIN USING , который включает колонки ALIAS или MATERIALIZED , будет по умолчанию включать эти колонки в результирующий набор.

Пример:

В новом анализаторе результат этого запроса будет включать колонку payload вместе с id из обеих таблиц. В отличие от этого, предыдущий анализатор включал бы эти колонки ALIAS только если были включены определенные настройки ( asterisk_include_alias_columns или asterisk_include_materialized_columns ), и колонки могли бы появляться в другом порядке.

Чтобы гарантировать согласованные и ожидаемые результаты, особенно при миграции старых запросов на новый анализатор, рекомендуется явно указывать колонки в секции SELECT , а не использовать * .

В новой версии анализатора правила определения общего супертайпа для колонок, указанных в секции USING , были стандартизированы для того, чтобы генерировать более предсказуемые результаты, особенно при работе с модификаторами типа, такими как LowCardinality и Nullable .

LowCardinality(T) и T : Когда колонка типа LowCardinality(T) соединяется с колонкой типа T , результирующий общий супертайп будет T , эффективно отбрасывая модификатор LowCardinality .

Nullable(T) и T : Когда колонка типа Nullable(T) соединяется с колонкой типа T , результирующий общий супертайп будет Nullable(T) , что гарантирует сохранение свойства nullable .

Пример:

В этом запросе общий супертайп для id определяется как String , отбрасывая модификатор LowCardinality из t1 .

Во время вычисления названий проекций псевдонимы не заменяются.

В новом анализаторе определение типов происходит во время начального анализа запроса. Это изменение означает, что проверки типов выполняются до короткоцикловой оценки; таким образом, аргументы функции if должны всегда иметь общий супертайп.

Пример:

Следующий запрос завершается неудачей с ошибкой There is no supertype for types Array(UInt8), String because some of them are Array and some of them are not :

Новый анализатор значительно изменил протокол взаимодействия между серверами в кластере. Таким образом, невозможно выполнять распределенные запросы на серверах с различными значениями настройки enable_analyzer .

Мутации все еще используют старый анализатор. Это означает, что некоторые новые функции SQL ClickHouse не могут использоваться в мутациях. Например, оператор QUALIFY . Статус можно проверить здесь.

Список функций, которые новый анализатор в настоящее время не поддерживает: