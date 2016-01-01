Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Профилирование выделения памяти для версий до 25.9

ClickHouse использует jemalloc в качестве глобального драйвера памяти. Jemalloc предоставляет инструменты для выборки и профилирования выделения памяти.
Чтобы сделать профилирование выделения памяти более удобным, предоставляются команды SYSTEM, а также команды четырехбуквенных слов (4LW) в Keeper.

Выборка выделений и сброс профилей кучи

Если вы хотите осуществить выборку и профилирование выделений в jemalloc, вам нужно запустить ClickHouse/Keeper с включенным профилированием, используя переменную окружения MALLOC_CONF:

MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true

jemalloc будет выборочно фиксировать выделения и хранить информацию внутри себя.

Вы можете указать jemalloc сбросить текущий профиль, выполнив:

SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE

По умолчанию файл профиля кучи будет сгенерирован в /tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap, где _pid_ — это PID ClickHouse, а _seqnum_ — глобальный номер последовательности для текущего профиля кучи.
Для Keeper файл по умолчанию — /tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap и следует тем же правилам.

Можно определить другое местоположение, добавив к переменной окружения MALLOC_CONF опцию prof_prefix.
Например, если вы хотите генерировать профили в папке /data, где префикс имени файла будет my_current_profile, вы можете запустить ClickHouse/Keeper с следующей переменной окружения:

MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_prefix:/data/my_current_profile

Сгенерированный файл будет дополнен префиксом PID и номером последовательности.

Анализ профилей кучи

После того как профили кучи были сгенерированы, их нужно проанализировать.
Для этого можно использовать инструмент jemalloc, называемый jeprof. Его можно установить несколькими способами:

  • Используя менеджер пакетов вашей системы
  • Клонируя репозиторий jemalloc и запустив autogen.sh из корневой папки. Это предоставит вам скрипт jeprof в папке bin
примечание

jeprof использует addr2line для генерации стек-трассировок, что может быть довольно медленно.
В таком случае рекомендуется установить альтернативную реализацию инструмента.

git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0
cd addr2line
cargo build --features bin --release
cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line

Существует множество различных форматов, которые можно сгенерировать из профиля кучи с помощью jeprof. Рекомендуется запустить jeprof --help для получения информации об использовании и различных опциях, предоставляемых инструментом.

В общем, команда jeprof используется следующим образом:

jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]

Если вы хотите сравнить, какие выделения произошли между двумя профилями, вы можете установить аргумент base:

jeprof path/to/binary --base path/to/first/heap/profile path/to/second/heap/profile --output_format [ > output_file]

Примеры

  • если вы хотите сгенерировать текстовый файл с каждой процедурой, записанной на отдельной строке:
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --text > result.txt
  • если вы хотите сгенерировать PDF файл с графом вызовов:
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --pdf > result.pdf

Генерация графика пламен

jeprof позволяет вам генерировать сжатые стеки для построения графиков пламен.

Вам нужно использовать аргумент --collapsed:

jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --collapsed > result.collapsed

После этого вы можете использовать множество различных инструментов для визуализации сжатых стеков.

Самым популярным является FlameGraph, который содержит скрипт под названием flamegraph.pl:

cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg

Другим интересным инструментом является speedscope, который позволяет вам более интерактивно анализировать собранные стеки.

Управление профилировщиком выделения во время выполнения

Если ClickHouse/Keeper запущен с включенным профилировщиком, поддерживаются дополнительные команды для отключения/включения профилирования выделения во время выполнения. Используя эти команды, легче профилировать только определенные интервалы.

Чтобы отключить профилировщик:

SYSTEM JEMALLOC DISABLE PROFILE

Чтобы включить профилировщик:

SYSTEM JEMALLOC ENABLE PROFILE

Также возможно контролировать начальное состояние профилировщика, установив опцию prof_active, которая включена по умолчанию.
Например, если вы не хотите осуществлять выборку выделений во время старта, а только после, вы можете включить профилировщик. Вы можете запустить ClickHouse/Keeper с следующей переменной окружения:

MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_active:false

Профилировщик можно включить позже.

Дополнительные опции для профилировщика

jemalloc имеет множество различных опций, связанных с профилировщиком. Они могут контролироваться путем изменения переменной окружения MALLOC_CONF. Например, интервал между выборками выделений можно контролировать с помощью lg_prof_sample.
Если вы хотите сбросить профиль кучи каждые N байт, вы можете включить это, используя lg_prof_interval.

Рекомендуется ознакомиться с страницей ссылок jemalloc для полного списка опций.

Другие ресурсы

ClickHouse/Keeper представляют метрики, связанные с jemalloc, различными способами.

Warning

Важно помнить, что ни одна из этих метрик не синхронизирована между собой, и значения могут колебаться.

Системная таблица asynchronous_metrics

SELECT *
FROM system.asynchronous_metrics
WHERE metric LIKE '%jemalloc%'
FORMAT Vertical

Ссылка

Системная таблица jemalloc_bins

Содержит информацию о выделении памяти, выполненном через аллокатор jemalloc в различных классах размеров (bins), агрегированных из всех арен.

Ссылка

Prometheus

Все метрики, связанные с jemalloc, из asynchronous_metrics также доступны через конечную точку Prometheus как в ClickHouse, так и в Keeper.

Ссылка

Команда jmst 4LW в Keeper

Keeper поддерживает команду jmst 4LW, которая возвращает основные статистические данные аллокатора:

echo jmst | nc localhost 9181