Профилирование аллокации
ClickHouse использует jemalloc в качестве своего глобального аллокатора, который предоставляет некоторые инструменты для выборки и профилирования аллокации.
Для удобства профилирования аллокации предоставляются команды
SYSTEM наряду с командами 4LW в Keeper.
Выборка аллокаций и сброс профилей кучи
Если мы хотим выбрать и профилировать аллокации в
jemalloc, нам нужно запустить ClickHouse/Keeper с включенным профилированием, используя переменную окружения
MALLOC_CONF.
jemalloc будет выборочно фиксировать аллокации и хранить информацию внутри.
Мы можем сказать
jemalloc сбросить текущий профиль, выполнив:
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
echo jmfp | nc localhost 9181
По умолчанию файл профиля кучи будет сгенерирован в
/tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap, где
_pid_ — это PID ClickHouse, а
_seqnum_ — это глобальный последовательный номер для текущего профиля кучи.
Для Keeper файл по умолчанию — это
/tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap, с соблюдением тех же правил.
Можно определить другое местоположение, добавив переменную окружения
MALLOC_CONF с опцией
prof_prefix.
Например, если мы хотим генерировать профили в папке
/data, где префиксом для имени файла будет
my_current_profile, мы можем запустить ClickHouse/Keeper с следующей переменной окружения:
Сгенерированный файл будет дополнен идентификатором процесса и номером последовательности.
Анализ профилей кучи
После того, как мы сгенерировали профили кучи, нам нужно их проанализировать.
Для этого мы должны использовать инструмент
jemalloc, называемый jeprof, который можно установить несколькими способами:
- установив
jemallocс помощью пакетного менеджера системы
- клонируя репозиторий jemalloc и запустив autogen.sh из корневой папки, который предоставит вам скрипт
jeprofвнутри папки
bin
jeprof использует
addr2line для генерации стек-трейсов, что может быть очень медленно.
Если это так, мы рекомендуем установить альтернативную реализацию этого инструмента.
Существует множество различных форматов, которые можно сгенерировать из профиля кучи с использованием
jeprof.
Рекомендуем запустить
jeprof --help, чтобы проверить использование и множество различных параметров, которые предоставляет инструмент.
В общем, команда
jeprof будет выглядеть так:
Если мы хотим сравнить, какие аллокации произошли между 2 профилями, мы можем установить базовый аргумент:
Например:
- если мы хотим сгенерировать текстовый файл, в котором каждая процедура записана на отдельной строке:
- если мы хотим сгенерировать PDF файл с графом вызовов:
Генерация графика горения
jeprof позволяет нам генерировать сведенные стеки для построения графиков горения.
Мы должны использовать аргумент
--collapsed:
После этого мы можем использовать множество разных инструментов для визуализации сведенных стеков.
Наиболее популярным является FlameGraph, который содержит скрипт под названием
flamegraph.pl:
Еще один интересный инструмент — speedscope, который позволяет вам анализировать собранные стеки более интерактивным способом.
Управление профайлером аллокации во время выполнения
Если ClickHouse/Keeper были запущены с включенным профайлером, они поддерживают дополнительные команды для отключения/включения профилирования аллокации во время выполнения.
Используя эти команды, проще профилировать только конкретные интервалы.
Отключить профайлер:
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC DISABLE PROFILE
echo jmdp | nc localhost 9181
Включить профайлер:
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC ENABLE PROFILE
echo jmep | nc localhost 9181
Также возможно контролировать начальное состояние профайлера, установив опцию
prof_active, которая по умолчанию включена.
Например, если мы не хотим выбирать аллокации во время запуска, а только после того, как включим профайлер, мы можем запустить ClickHouse/Keeper с следующей переменной окружения:
и включить профайлер позже.
Дополнительные параметры для профайлера
jemalloc имеет множество различных доступных опций, связанных с профайлером, которые можно контролировать, изменяя переменную окружения
MALLOC_CONF.
Например, интервал между выборками аллокаций можно контролировать с помощью
lg_prof_sample.
Если вы хотите сбрасывать профиль кучи каждые N байт, вы можете включить это с помощью
lg_prof_interval.
Рекомендуем проверить страницу справки
jemalloc для таких опций.
Другие ресурсы
ClickHouse/Keeper предоставляют метрики, связанные с
jemalloc, различными способами.
Важно понимать, что ни одна из этих метрик не синхронизирована между собой, и значения могут изменяться.
Системная таблица
asynchronous_metrics
Системная таблица
jemalloc_bins
Содержит информацию о аллокациях памяти, выполненных через аллокатор jemalloc в различных классах размеров (bins), агрегированных из всех арен.
Prometheus
Все метрики, связанные с
jemalloc из
asynchronous_metrics, также доступны через Prometheus endpoint как в ClickHouse, так и в Keeper.
Команда
jmst 4LW в Keeper
Keeper поддерживает команду
jmst 4LW, которая возвращает основную статистику аллокатора.
Пример: