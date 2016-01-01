Профилирование аллокации

ClickHouse использует jemalloc в качестве своего глобального аллокатора, который предоставляет некоторые инструменты для выборки и профилирования аллокации.

Для удобства профилирования аллокации предоставляются команды SYSTEM наряду с командами 4LW в Keeper.

Если мы хотим выбрать и профилировать аллокации в jemalloc , нам нужно запустить ClickHouse/Keeper с включенным профилированием, используя переменную окружения MALLOC_CONF .

jemalloc будет выборочно фиксировать аллокации и хранить информацию внутри.

Мы можем сказать jemalloc сбросить текущий профиль, выполнив:

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE echo jmfp | nc localhost 9181

По умолчанию файл профиля кучи будет сгенерирован в /tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap , где _pid_ — это PID ClickHouse, а _seqnum_ — это глобальный последовательный номер для текущего профиля кучи.

Для Keeper файл по умолчанию — это /tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap , с соблюдением тех же правил.

Можно определить другое местоположение, добавив переменную окружения MALLOC_CONF с опцией prof_prefix .

Например, если мы хотим генерировать профили в папке /data , где префиксом для имени файла будет my_current_profile , мы можем запустить ClickHouse/Keeper с следующей переменной окружения:

Сгенерированный файл будет дополнен идентификатором процесса и номером последовательности.

После того, как мы сгенерировали профили кучи, нам нужно их проанализировать.

Для этого мы должны использовать инструмент jemalloc , называемый jeprof, который можно установить несколькими способами:

установив jemalloc с помощью пакетного менеджера системы

с помощью пакетного менеджера системы клонируя репозиторий jemalloc и запустив autogen.sh из корневой папки, который предоставит вам скрипт jeprof внутри папки bin

примечание jeprof использует addr2line для генерации стек-трейсов, что может быть очень медленно.

Если это так, мы рекомендуем установить альтернативную реализацию этого инструмента.

Существует множество различных форматов, которые можно сгенерировать из профиля кучи с использованием jeprof . Рекомендуем запустить jeprof --help , чтобы проверить использование и множество различных параметров, которые предоставляет инструмент.

В общем, команда jeprof будет выглядеть так:

Если мы хотим сравнить, какие аллокации произошли между 2 профилями, мы можем установить базовый аргумент:

Например:

если мы хотим сгенерировать текстовый файл, в котором каждая процедура записана на отдельной строке:

если мы хотим сгенерировать PDF файл с графом вызовов:

jeprof позволяет нам генерировать сведенные стеки для построения графиков горения.

Мы должны использовать аргумент --collapsed :

После этого мы можем использовать множество разных инструментов для визуализации сведенных стеков.

Наиболее популярным является FlameGraph, который содержит скрипт под названием flamegraph.pl :

Еще один интересный инструмент — speedscope, который позволяет вам анализировать собранные стеки более интерактивным способом.

Если ClickHouse/Keeper были запущены с включенным профайлером, они поддерживают дополнительные команды для отключения/включения профилирования аллокации во время выполнения.

Используя эти команды, проще профилировать только конкретные интервалы.

Отключить профайлер:

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC DISABLE PROFILE echo jmdp | nc localhost 9181

Включить профайлер:

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC ENABLE PROFILE echo jmep | nc localhost 9181

Также возможно контролировать начальное состояние профайлера, установив опцию prof_active , которая по умолчанию включена.

Например, если мы не хотим выбирать аллокации во время запуска, а только после того, как включим профайлер, мы можем запустить ClickHouse/Keeper с следующей переменной окружения:

и включить профайлер позже.

jemalloc имеет множество различных доступных опций, связанных с профайлером, которые можно контролировать, изменяя переменную окружения MALLOC_CONF .

Например, интервал между выборками аллокаций можно контролировать с помощью lg_prof_sample .

Если вы хотите сбрасывать профиль кучи каждые N байт, вы можете включить это с помощью lg_prof_interval .

Рекомендуем проверить страницу справки jemalloc для таких опций.

ClickHouse/Keeper предоставляют метрики, связанные с jemalloc , различными способами.

Warning Важно понимать, что ни одна из этих метрик не синхронизирована между собой, и значения могут изменяться.

Ссылка

Содержит информацию о аллокациях памяти, выполненных через аллокатор jemalloc в различных классах размеров (bins), агрегированных из всех арен.

Ссылка

Все метрики, связанные с jemalloc из asynchronous_metrics , также доступны через Prometheus endpoint как в ClickHouse, так и в Keeper.

Ссылка

Keeper поддерживает команду jmst 4LW, которая возвращает основную статистику аллокатора.

Пример: