Серверные пакеты
|значение
|имя
|описание
|0
|Привет
|Ответ на рукопожатие сервера
|1
|Данные
|То же самое, что и данные клиента
|2
|Исключение
|Исключение обработки запроса
|3
|Прогресс
|Прогресс запроса
|4
|Понг
|Ответ на ping
|5
|КонецПотока
|Все пакеты были переданы
|6
|ИнформацияПрофиля
|Данные профилирования
|7
|Итоги
|Общие значения
|8
|Экстремумы
|Экстремальные значения (мин, макс)
|9
|ОтветСтатусаТаблицы
|Ответ на запрос TableStatus
|10
|Лог
|Системный лог запроса
|11
|СтолбцыТаблицы
|Описание колонок
|12
|UUIDs
|Список уникальных идентификаторов частей
|13
|ЗапросЧтения
|Строка (UUID) описывает запрос, для которого требуется следующая задача
|14
|СобытияПрофиля
|Пакет с событиями профилирования от сервера
Данные,
Итоги и
Экстремумы могут быть сжаты.
Привет
Ответ на привет клиента.
|поле
|тип
|значение
|описание
|имя
|String
Clickhouse
|Имя сервера
|версия_major
|UVarInt
21
|Главная версия сервера
|версия_minor
|UVarInt
12
|Побочная версия сервера
|ревизия
|UVarInt
54452
|Ревизия сервера
|tz
|String
Europe/Moscow
|Часовой пояс сервера
|display_name
|String
Clickhouse
|Имя сервера для UI
|версия_patch
|UVarInt
3
|Патч-версия сервера
Исключение
Исключение сервера при обработке запроса.
|поле
|тип
|значение
|описание
|код
|Int32
60
|См. ErrorCodes.cpp.
|имя
|String
DB::Exception
|Главная версия сервера
|сообщение
|String
DB::Exception: Таблица X не существует
|Побочная версия сервера
|стек_трейс
|String
|~
|Стек вызовов C++
|вложенный
|Bool
true
|Более ошибки
Может быть непрерывный список исключений, пока
вложенный не станет
false.
Прогресс
Прогресс выполнения запроса периодически сообщается сервером.
подсказка
Прогресс сообщается в дельтах. Для итогов аккумулируйте его на клиенте.
|поле
|тип
|значение
|описание
|строки
|UVarInt
65535
|Количество строк
|байты
|UVarInt
871799
|Количество байтов
|всего_строк
|UVarInt
0
|Общее количество строк
|написано_строк
|UVarInt
0
|Строки от клиента
|написано_байт
|UVarInt
0
|Байты от клиента
Понг
Ответ на ping клиента, без тела пакета.
Конец потока
Больше не будет отправлено пакетов Данные, результат запроса полностью передан от сервера к клиенту.
Без тела пакета.
Информация профиля
|поле
|тип
|строки
|UVarInt
|блоки
|UVarInt
|байты
|UVarInt
|применённый_лимит
|Bool
|строки_до_лимита
|UVarInt
|посчитанные_строки_до_лимита
|Bool
Лог
Блок данных с логом сервера.
подсказка
Закодировано как блок данных колонок, но никогда не сжимается.
|колонка
|тип
|время
|DateTime
|время_микро
|UInt32
|имя_хоста
|String
|id_запроса
|String
|id_потока
|UInt64
|приоритет
|Int8
|источник
|String
|текст
|String
События профиля
Блок данных с событиями профилирования.
подсказка
Закодировано как блок данных колонок, но никогда не сжимается.
Тип
value -
UInt64 или
Int64, в зависимости от ревизии сервера.
|колонка
|тип
|имя_хоста
|String
|текущее_время
|DateTime
|id_потока
|UInt64
|тип
|Int8
|имя
|String
|значение
|UInt64 или Int64