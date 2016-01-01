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Серверные пакеты

значениеимяописание
0ПриветОтвет на рукопожатие сервера
1ДанныеТо же самое, что и данные клиента
2ИсключениеИсключение обработки запроса
3ПрогрессПрогресс запроса
4ПонгОтвет на ping
5КонецПотокаВсе пакеты были переданы
6ИнформацияПрофиляДанные профилирования
7ИтогиОбщие значения
8ЭкстремумыЭкстремальные значения (мин, макс)
9ОтветСтатусаТаблицыОтвет на запрос TableStatus
10ЛогСистемный лог запроса
11СтолбцыТаблицыОписание колонок
12UUIDsСписок уникальных идентификаторов частей
13ЗапросЧтенияСтрока (UUID) описывает запрос, для которого требуется следующая задача
14СобытияПрофиляПакет с событиями профилирования от сервера

Данные, Итоги и Экстремумы могут быть сжаты.

Привет

Ответ на привет клиента.

полетипзначениеописание
имяStringClickhouseИмя сервера
версия_majorUVarInt21Главная версия сервера
версия_minorUVarInt12Побочная версия сервера
ревизияUVarInt54452Ревизия сервера
tzStringEurope/MoscowЧасовой пояс сервера
display_nameStringClickhouseИмя сервера для UI
версия_patchUVarInt3Патч-версия сервера

Исключение

Исключение сервера при обработке запроса.

полетипзначениеописание
кодInt3260См. ErrorCodes.cpp.
имяStringDB::ExceptionГлавная версия сервера
сообщениеStringDB::Exception: Таблица X не существуетПобочная версия сервера
стек_трейсString~Стек вызовов C++
вложенныйBooltrueБолее ошибки

Может быть непрерывный список исключений, пока вложенный не станет false.

Прогресс

Прогресс выполнения запроса периодически сообщается сервером.

подсказка

Прогресс сообщается в дельтах. Для итогов аккумулируйте его на клиенте.

полетипзначениеописание
строкиUVarInt65535Количество строк
байтыUVarInt871799Количество байтов
всего_строкUVarInt0Общее количество строк
написано_строкUVarInt0Строки от клиента
написано_байтUVarInt0Байты от клиента

Понг

Ответ на ping клиента, без тела пакета.

Конец потока

Больше не будет отправлено пакетов Данные, результат запроса полностью передан от сервера к клиенту.

Без тела пакета.

Информация профиля

полетип
строкиUVarInt
блокиUVarInt
байтыUVarInt
применённый_лимитBool
строки_до_лимитаUVarInt
посчитанные_строки_до_лимитаBool

Лог

Блок данных с логом сервера.

подсказка

Закодировано как блок данных колонок, но никогда не сжимается.

колонкатип
времяDateTime
время_микроUInt32
имя_хостаString
id_запросаString
id_потокаUInt64
приоритетInt8
источникString
текстString

События профиля

Блок данных с событиями профилирования.

подсказка

Закодировано как блок данных колонок, но никогда не сжимается.

Тип value - UInt64 или Int64, в зависимости от ревизии сервера.

колонкатип
имя_хостаString
текущее_времяDateTime
id_потокаUInt64
типInt8
имяString
значениеUInt64 или Int64