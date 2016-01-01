Серверные пакеты

значение имя описание 0 Привет Ответ на рукопожатие сервера 1 Данные То же самое, что и данные клиента 2 Исключение Исключение обработки запроса 3 Прогресс Прогресс запроса 4 Понг Ответ на ping 5 КонецПотока Все пакеты были переданы 6 ИнформацияПрофиля Данные профилирования 7 Итоги Общие значения 8 Экстремумы Экстремальные значения (мин, макс) 9 ОтветСтатусаТаблицы Ответ на запрос TableStatus 10 Лог Системный лог запроса 11 СтолбцыТаблицы Описание колонок 12 UUIDs Список уникальных идентификаторов частей 13 ЗапросЧтения Строка (UUID) описывает запрос, для которого требуется следующая задача 14 СобытияПрофиля Пакет с событиями профилирования от сервера

Данные , Итоги и Экстремумы могут быть сжаты.

Ответ на привет клиента.

поле тип значение описание имя String Clickhouse Имя сервера версия_major UVarInt 21 Главная версия сервера версия_minor UVarInt 12 Побочная версия сервера ревизия UVarInt 54452 Ревизия сервера tz String Europe/Moscow Часовой пояс сервера display_name String Clickhouse Имя сервера для UI версия_patch UVarInt 3 Патч-версия сервера

Исключение сервера при обработке запроса.

поле тип значение описание код Int32 60 См. ErrorCodes.cpp. имя String DB::Exception Главная версия сервера сообщение String DB::Exception: Таблица X не существует Побочная версия сервера стек_трейс String ~ Стек вызовов C++ вложенный Bool true Более ошибки

Может быть непрерывный список исключений, пока вложенный не станет false .

Прогресс выполнения запроса периодически сообщается сервером.

подсказка Прогресс сообщается в дельтах. Для итогов аккумулируйте его на клиенте.

поле тип значение описание строки UVarInt 65535 Количество строк байты UVarInt 871799 Количество байтов всего_строк UVarInt 0 Общее количество строк написано_строк UVarInt 0 Строки от клиента написано_байт UVarInt 0 Байты от клиента

Ответ на ping клиента, без тела пакета.

Больше не будет отправлено пакетов Данные, результат запроса полностью передан от сервера к клиенту.

Без тела пакета.

поле тип строки UVarInt блоки UVarInt байты UVarInt применённый_лимит Bool строки_до_лимита UVarInt посчитанные_строки_до_лимита Bool

Блок данных с логом сервера.

подсказка Закодировано как блок данных колонок, но никогда не сжимается.

колонка тип время DateTime время_микро UInt32 имя_хоста String id_запроса String id_потока UInt64 приоритет Int8 источник String текст String

Блок данных с событиями профилирования.

подсказка Закодировано как блок данных колонок, но никогда не сжимается. Тип value - UInt64 или Int64 , в зависимости от ревизии сервера.