к сведению

CityHash изменил алгоритм после того, как мы добавили его в ClickHouse.

Документация CityHash специально отмечает, что пользователю не следует полагаться на конкретные значения хеша и не следует их сохранять или использовать в качестве ключа шардирования.

Но так как мы открыли эту функцию для пользователя, нам пришлось зафиксировать версию CityHash (до 1.0.2). И теперь мы гарантируем, что поведение функций CityHash, доступных в SQL, не изменится.

— Алексей Миловидов