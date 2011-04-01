CityHash
ClickHouse использует одну из предыдущих версий CityHash от Google.
CityHash изменил алгоритм после того, как мы добавили его в ClickHouse.
Документация CityHash специально отмечает, что пользователю не следует полагаться на конкретные значения хеша и не следует их сохранять или использовать в качестве ключа шардирования.
Но так как мы открыли эту функцию для пользователя, нам пришлось зафиксировать версию CityHash (до 1.0.2). И теперь мы гарантируем, что поведение функций CityHash, доступных в SQL, не изменится.
— Алексей Миловидов
Текущая версия CityHash от Google отличается от варианта
cityHash64 в ClickHouse.
Не используйте
farmHash64 для получения значения CityHash от Google! FarmHash является преемником CityHash, но они не полностью совместимы.
|Строка
|ClickHouse64
|CityHash64
|FarmHash64
Москва
|12507901496292878638
|5992710078453357409
|5992710078453357409
Как можно написать большую систему без C++? -Пол Глик
|6237945311650045625
|749291162957442504
|11716470977470720228
Также смотрите Введение в CityHash для описания и обоснования создания. Кратко: некриптографический хеш, который быстрее, чем MurmurHash, но более сложный.
Реализации
Go
Вы можете использовать пакет go-faster/city для Go, который реализует оба варианта.