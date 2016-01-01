Типы Колонок
См. Типы Данных для общей справки.
Числовые типы
Кодирование числовых типов соответствует размещению в памяти процессоров с малой конечной арифметикой, таким как AMD64 или ARM64.
Это позволяет реализовать очень эффективное кодирование и декодирование.
Целые числа
Строка Int и UInt размером 8, 16, 32, 64, 128 или 256 бит, в маленьком порядке.
Плавающая точка
Float32 и Float64 в двоичном представлении IEEE 754.
Строка
Просто массив Строк, т.е. (len, value).
FixedString(N)
Массив последовательностей размером N байт.
IP
IPv4 является псевдонимом числового типа
UInt32 и представлен как UInt32.
IPv6 является псевдонимом
FixedString(16) и представлен в бинарном виде непосредственно.
Кортеж
Кортеж - это просто массив колонок. Например, Tuple(String, UInt8) - это просто две колонки, закодированные непрерывно.
Карта
Map(K, V) состоит из трех колонок:
Offsets ColUInt64, Keys K, Values V.
Количество строк в колонках
Keys и
Values соответствует последнему значению из
Offsets.
Массив
Array(T) состоит из двух колонок:
Offsets ColUInt64, Data T.
Количество строк в
Data соответствует последнему значению из
Offsets.
Nullable
Nullable(T) состоит из
Nulls ColUInt8, Values T с одинаковым количеством строк.
UUID
Псевдоним
FixedString(16), значение UUID представлено в бинарном виде.
Enum
Псевдоним для
Int8 или
Int16, но каждое целое число сопоставлено с некоторым значением
String.
Низкая Кардинальность
LowCardinality(T) состоит из
Index T, Keys K,
где
K является одним из (UInt8, UInt16, UInt32, UInt64) в зависимости от размера
Index.
Bool
Псевдоним
UInt8, где
0 - это ложь, а
1 - это истина.