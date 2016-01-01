Типы Колонок

См. Типы Данных для общей справки.

подсказка Кодирование числовых типов соответствует размещению в памяти процессоров с малой конечной арифметикой, таким как AMD64 или ARM64. Это позволяет реализовать очень эффективное кодирование и декодирование.

Строка Int и UInt размером 8, 16, 32, 64, 128 или 256 бит, в маленьком порядке.

Float32 и Float64 в двоичном представлении IEEE 754.

Просто массив Строк, т.е. (len, value).

Массив последовательностей размером N байт.

IPv4 является псевдонимом числового типа UInt32 и представлен как UInt32.

IPv6 является псевдонимом FixedString(16) и представлен в бинарном виде непосредственно.

Кортеж - это просто массив колонок. Например, Tuple(String, UInt8) - это просто две колонки, закодированные непрерывно.

Map(K, V) состоит из трех колонок: Offsets ColUInt64, Keys K, Values V .

Количество строк в колонках Keys и Values соответствует последнему значению из Offsets .

Array(T) состоит из двух колонок: Offsets ColUInt64, Data T .

Количество строк в Data соответствует последнему значению из Offsets .

Nullable(T) состоит из Nulls ColUInt8, Values T с одинаковым количеством строк.

Псевдоним FixedString(16) , значение UUID представлено в бинарном виде.

Псевдоним для Int8 или Int16 , но каждое целое число сопоставлено с некоторым значением String .

LowCardinality(T) состоит из Index T, Keys K , где K является одним из (UInt8, UInt16, UInt32, UInt64) в зависимости от размера Index .