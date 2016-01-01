Клиентские пакеты

значение название описание 0 Hello Начало рукопожатия клиента 1 Query Запрос на выполнение запроса 2 Data Блок с данными 3 Cancel Отмена запроса 4 Ping Запрос Ping 5 TableStatus Запрос статуса таблицы

Data может быть сжато.

Например, мы Go Client v1.10, который поддерживает 54451 версию протокола и хочет подключиться к базе данных default с пользователем default и паролем secret .

поле тип значение описание client_name String "Go Client" Название реализации клиента version_major UVarInt 1 Основная версия клиента version_minor UVarInt 10 Минорная версия клиента protocol_version UVarInt 54451 Версия протокола TCP database String "default" Название базы данных username String "default" Имя пользователя password String "secret" Пароль

Версия протокола - это версия протокола TCP клиента.

Обычно она равна последней совместимой версии сервера, но не следует её с ней путать.

Все значения должны быть явно указаны, на стороне сервера нет значений по умолчанию. На стороне клиента используйте базу данных "default" , имя пользователя "default" и "" (пустую строку) в качестве значений по умолчанию.

поле тип значение описание query_id String 1ff-a123 Идентификатор запроса, может быть UUIDv4 client_info ClientInfo См. тип Данные о клиенте settings Settings См. тип Список настроек secret String secret Секрет для межсерверной связи stage UVarInt 2 Выполнение до стадии запроса compression UVarInt 0 Отключено=0, включено=1 body String SELECT 1 Текст запроса

поле тип описание query_kind byte None=0, Initial=1, Secondary=2 initial_user String Начальный пользователь initial_query_id String Идентификатор начального запроса initial_address String Начальный адрес initial_time Int64 Начальное время interface byte TCP=1, HTTP=2 os_user String Пользователь ОС client_hostname String Имя хоста клиента client_name String Название клиента version_major UVarInt Основная версия клиента version_minor UVarInt Минорная версия клиента protocol_version UVarInt Версия протокола клиента quota_key String Ключ квоты distributed_depth UVarInt Глубина распределенности version_patch UVarInt Версия патча клиента otel Bool Полигоны трассировки присутствуют trace_id FixedString(16) Идентификатор трассировки span_id FixedString(8) Идентификатор спана trace_state String Состояние трассировки trace_flags Byte Флаги трассировки

поле тип значение описание key String send_logs_level Ключ настройки value String trace Значение настройки important Bool true Может быть проигнорирована или нет

Закодировано в виде списка, пустой ключ и значение обозначают конец списка.

значение название описание 0 FetchColumns Только получение типов колонок 1 WithMergeableState До состояния слива 2 Complete До полной завершенности (должно быть по умолчанию)

поле тип описание info BlockInfo Закодированная информация о блоке columns UVarInt Количество колонок rows UVarInt Количество строк columns []Column Колонки с данными

поле тип значение описание name String foo Название колонки type String DateTime64(9) Тип колонки data bytes ~ Данные колонки

Нет тела пакета. Сервер должен отменить запрос.

Нет тела пакета. Сервер должен ответить pong.