Клиентские пакеты
|значение
|название
|описание
|0
|Hello
|Начало рукопожатия клиента
|1
|Query
|Запрос на выполнение запроса
|2
|Data
|Блок с данными
|3
|Cancel
|Отмена запроса
|4
|Ping
|Запрос Ping
|5
|TableStatus
|Запрос статуса таблицы
Data может быть сжато.
Hello
Например, мы
Go Client v1.10, который поддерживает
54451 версию протокола и
хочет подключиться к базе данных
default с пользователем
default и паролем
secret.
|поле
|тип
|значение
|описание
|client_name
|String
"Go Client"
|Название реализации клиента
|version_major
|UVarInt
1
|Основная версия клиента
|version_minor
|UVarInt
10
|Минорная версия клиента
|protocol_version
|UVarInt
54451
|Версия протокола TCP
|database
|String
"default"
|Название базы данных
|username
|String
"default"
|Имя пользователя
|password
|String
"secret"
|Пароль
Версия протокола
Версия протокола - это версия протокола TCP клиента.
Обычно она равна последней совместимой версии сервера, но не следует её с ней путать.
По умолчанию
Все значения должны быть явно указаны, на стороне сервера нет значений по умолчанию.
На стороне клиента используйте базу данных
"default", имя пользователя
"default" и
"" (пустую строку)
в качестве значений по умолчанию.
Запрос
|поле
|тип
|значение
|описание
|query_id
|String
1ff-a123
|Идентификатор запроса, может быть UUIDv4
|client_info
|ClientInfo
|См. тип
|Данные о клиенте
|settings
|Settings
|См. тип
|Список настроек
|secret
|String
secret
|Секрет для межсерверной связи
|stage
|UVarInt
2
|Выполнение до стадии запроса
|compression
|UVarInt
0
|Отключено=0, включено=1
|body
|String
SELECT 1
|Текст запроса
Информация о клиенте
|поле
|тип
|описание
|query_kind
|byte
|None=0, Initial=1, Secondary=2
|initial_user
|String
|Начальный пользователь
|initial_query_id
|String
|Идентификатор начального запроса
|initial_address
|String
|Начальный адрес
|initial_time
|Int64
|Начальное время
|interface
|byte
|TCP=1, HTTP=2
|os_user
|String
|Пользователь ОС
|client_hostname
|String
|Имя хоста клиента
|client_name
|String
|Название клиента
|version_major
|UVarInt
|Основная версия клиента
|version_minor
|UVarInt
|Минорная версия клиента
|protocol_version
|UVarInt
|Версия протокола клиента
|quota_key
|String
|Ключ квоты
|distributed_depth
|UVarInt
|Глубина распределенности
|version_patch
|UVarInt
|Версия патча клиента
|otel
|Bool
|Полигоны трассировки присутствуют
|trace_id
|FixedString(16)
|Идентификатор трассировки
|span_id
|FixedString(8)
|Идентификатор спана
|trace_state
|String
|Состояние трассировки
|trace_flags
|Byte
|Флаги трассировки
Настройки
|поле
|тип
|значение
|описание
|key
|String
send_logs_level
|Ключ настройки
|value
|String
trace
|Значение настройки
|important
|Bool
true
|Может быть проигнорирована или нет
Закодировано в виде списка, пустой ключ и значение обозначают конец списка.
Стадия
|значение
|название
|описание
|0
|FetchColumns
|Только получение типов колонок
|1
|WithMergeableState
|До состояния слива
|2
|Complete
|До полной завершенности (должно быть по умолчанию)
Данные
|поле
|тип
|описание
|info
|BlockInfo
|Закодированная информация о блоке
|columns
|UVarInt
|Количество колонок
|rows
|UVarInt
|Количество строк
|columns
|[]Column
|Колонки с данными
Колонка
|поле
|тип
|значение
|описание
|name
|String
foo
|Название колонки
|type
|String
DateTime64(9)
|Тип колонки
|data
|bytes
|~
|Данные колонки
Отмена
Нет тела пакета. Сервер должен отменить запрос.
Ping
Нет тела пакета. Сервер должен ответить pong.