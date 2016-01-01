Основы

примечание Справка по клиентскому протоколу в процессе разработки. Большинство примеров только на Go.

Этот документ описывает бинарный протокол для TCP-клиентов ClickHouse.

Для длины, кодов пакетов и других случаев используется кодирование беззнакового varint. Используйте binary.PutUvarint и binary.ReadUvarint.

примечание Знаковый varint не используется.

Строки переменной длины кодируются как (длина, значение), где длина - это varint, а значение - это строка в кодировке utf8.

к сведению Проверьте длину, чтобы избежать OOM: 0 ≤ len < MAX

Кодировать

Декодировать

Шестнадцатеричный дамп

Base64

Go

подсказка ClickHouse использует младший порядок байтов (Little Endian) для целых чисел фиксированного размера.

Шестнадцатеричный дамп

Base64