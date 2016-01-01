Руководство по переводу SQL Snowflake

Пользователи, перемещающие данные между ClickHouse и Snowflake, сразу заметят, что ClickHouse предлагает более детализированную точность при объявлении числовых типов. Например, Snowflake предлагает тип Number для чисел. Это требует от пользователя указания точности (общего количества цифр) и масштаба (цифры справа от запятой) до общего количества 38. Целочисленные объявления синонимичны Number и просто определяют фиксированную точность и масштаб, где диапазон остается тем же. Это удобно, так как изменение точности (масштаб равен 0 для целых чисел) не влияет на размер данных на диске в Snowflake - минимально необходимые байты используются для числового диапазона во время записи на уровне микро-раздела. Однако масштаб влияет на пространство для хранения и компенсируется сжатием. Тип Float64 предлагает широкий диапазон значений с потерей точности.

В отличие от этого, ClickHouse предлагает несколько знаковых и незнаковых точностей как для чисел с плавающей запятой, так и для целых чисел. С их помощью пользователи ClickHouse могут быть четкими в отношении необходимой точности для целых чисел, чтобы оптимизировать использование памяти и дискового пространства. Тип Decimal, эквивалентный типу Number в Snowflake, также предлагает в два раза больше точности и масштаба — до 76 цифр. В дополнение к аналогичному значению Float64 , ClickHouse также предоставляет Float32 , когда точность менее критична, а сжатие имеет первостепенное значение.

ClickHouse и Snowflake используют различные подходы к хранению строковых данных. VARCHAR в Snowflake хранит символы Unicode в UTF-8, позволяя пользователю указать максимальную длину. Эта длина не влияет на хранение или производительность, минимальное количество байтов всегда используется для хранения строки, и предоставляет только ограничения, полезные для инструментов нижнего уровня. Другие типы, такие как Text и NChar , являются просто псевдонимами для этого типа. В свою очередь, ClickHouse хранит все строковые данные как необработанные байты с помощью типа String (без необходимости указания длины), передавая кодирование пользователю, с доступными функциями времени запроса для различных кодировок. Мы рекомендуем читателю ознакомится с "Неявным аргументом данных" для понимания мотивации. Таким образом, String в ClickHouse больше сопоставим с типом Binary в Snowflake. Как Snowflake, так и ClickHouse поддерживают "коллацию", позволяя пользователям переопределять, как строки сортируются и сравниваются.

Snowflake поддерживает типы VARIANT , OBJECT и ARRAY для полуструктурированных данных.

ClickHouse предлагает эквиваленты Variant , Object (теперь устаревший в пользу нативного типа JSON ) и Array . Кроме того, ClickHouse имеет тип JSON , который заменяет теперь устаревший тип Object('json') и особенно эффективен по хранилищу в сравнении с другими нативными типами JSON.

ClickHouse также поддерживает именованные Tuple s и массивы кортежей через тип Nested , позволяя пользователям явно отображать вложенные структуры. Это позволяет применять кодеки и оптимизации типов на всем протяжении иерархии, в отличие от Snowflake, который требует, чтобы пользователь использовал типы OBJECT , VARIANT и ARRAY для внешнего объекта и не позволяет явным внутренним типам. Этот внутренний тип также упрощает запросы на вложенные числовые значения в ClickHouse, которые не нуждаются в приведении типов и могут использоваться в определениях индексов.

В ClickHouse кодеки и оптимизированные типы также могут применяться к подструктурам. Это предоставляет дополнительное преимущество в том, что сжатие с вложенными структурами остается отличным и сопоставимым с развернутыми данными. В отличие от этого, из-за необходимости применения конкретных типов к подструктурам, Snowflake рекомендует разворачивать данные для достижения оптимального сжатия. Snowflake также налагает ограничения на размер для этих типов данных.

Тип ClickHouse Описание IPv4 и IPv6 Специфические типы для IP, позволяющие потенциально более эффективное хранение, чем в Snowflake. FixedString Позволяет использовать фиксированную длину байтов, что полезно для хэширования. LowCardinality Позволяет любому типу использовать кодирование словарей. Полезно, когда ожидается кардинальность < 100k. Enum Позволяет эффективно кодировать именованные значения в диапазонах 8 или 16 бит. UUID Для эффективного хранения UUID. Array(Float32) Векторы могут быть представлены как массив Float32 с поддерживаемыми функциями расстояния.

Наконец, ClickHouse предлагает уникальную возможность хранить промежуточное состояние агрегатных функций. Это состояние специфично для реализации, но позволяет хранить результат агрегации и впоследствии делать запросы (с соответствующими функциями слияния). Обычно эта функция используется через материализованное представление и, как показано ниже, предлагает возможность улучшить производительность конкретных запросов с минимальной стоимостью хранения, храня постепенные результаты запросов по вставленным данным (более подробная информация здесь).