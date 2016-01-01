Миграция с Rockset

Rockset — это база данных для анализа в реальном времени, приобретенная OpenAI в июне 2024 года. У пользователей есть время до 30 сентября 2024 года, 17:00 по времени PDT, чтобы оградить себя от сервиса.

Мы считаем, что ClickHouse Cloud предоставит отличную платформу для пользователей Rockset, и в этом руководстве мы рассмотрим некоторые вещи, которые нужно учесть при миграции с Rockset в ClickHouse.

Приступим!

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Мы начнем с краткого обзора сильных сторон ClickHouse и возможных преимуществ по сравнению с Rockset.

ClickHouse сосредоточен на производительности в реальном времени и экономии средств благодаря подходу "сначала схема". Хотя полуструктурированные данные поддерживаются, наша философия заключается в том, что пользователи должны решать, как структурировать свои данные, чтобы максимизировать производительность и эффективность использования ресурсов. В результате подхода "сначала схема", как показали наши тесты, ClickHouse превосходит Rockset в масштабируемости, пропускной способности загрузки, производительности запросов и экономичности.

Что касается интеграции с другими системами данных, ClickHouse обладает широкими возможностями, которые превышают возможности Rockset.

Обе платформы предлагают облачный продукт и сопутствующие услуги поддержки. В отличие от Rockset, ClickHouse также имеет продукт с открытым исходным кодом и сообщество. Исходный код ClickHouse доступен по адресу github.com/clickhouse/clickhouse, а на момент написания статьи в нем участвовало более 1500 разработчиков. ClickHouse Community Slack включает более 7000 участников, которые делятся своим опытом/лучшими практиками и помогают друг другу с любыми возникшими проблемами.

Это руководство по миграции сосредоточено на миграции из Rockset в ClickHouse Cloud, но пользователи могут ссылаться на остальную часть нашей документации о возможностях с открытым исходным кодом.

Давайте начнем с рассмотрения ключевых концепций Rockset и объясним их эквиваленты (где они существуют) в ClickHouse Cloud.

Rockset и ClickHouse обе поддерживают загрузку данных из разных источников.

В Rockset вы создаете источник данных, а затем создаете коллекцию на основе этого источника данных. Существуют полностью управляемые интеграции для платформ потоковой передачи событий, OLTP баз данных и облачного хранилища.

В ClickHouse Cloud эквивалентом полностью управляемых интеграций являются ClickPipes. ClickPipes поддерживает непрерывную загрузку данных из платформ потоковой передачи событий и облачного хранилища. ClickPipes загружает данные в таблицы.

Преобразования при загрузке в Rockset позволяют вам преобразовывать необработанные данные, поступающие в Rockset, перед их сохранением в коллекцию. ClickHouse Cloud делает то же самое через ClickPipes, который использует функцию материализованных представлений ClickHouse для преобразования данных.

В Rockset вы запрашиваете коллекции. В ClickHouse Cloud вы запрашиваете таблицы. В обеих службах запросы выполняются с использованием SQL. ClickHouse добавляет дополнительные функции поверх стандартных функций SQL, чтобы дать вам больше возможностей для манипуляции и преобразования ваших данных.

Rockset поддерживает лямбда-запросы, именованные параметризованные запросы, хранящиеся в Rockset, которые могут выполняться с выделенной точки REST. API-методы запросов ClickHouse Cloud предлагают аналогичный функционал.

В Rockset вы можете создавать представления, виртуальные коллекции, определяемые SQL-запросами. ClickHouse Cloud поддерживает несколько типов представлений:

Обычные представления не хранят никакие данные. Они просто выполняют чтение из другой таблицы в момент запроса.

Параметризованные представления аналогичны обычным представлениям, но могут быть созданы с параметрами, разрешаемыми в момент запроса.

Материализованные представления хранят данные, преобразованные соответствующим запросом SELECT . Они как триггер, который срабатывает при добавлении новых данных в исходные данные, на которые они ссылаются.

Псевдонимы Rockset используются для ассоциации нескольких имен с коллекцией. ClickHouse Cloud не поддерживает аналогичную функцию.

Рабочие пространства Rockset представляют собой контейнеры, которые содержат ресурсы (т.е. коллекции, лямбда-запросы, представления и псевдонимы) и другие рабочие пространства.

В ClickHouse Cloud вы можете использовать разные сервисы для полного разделения. Также вы можете создавать базы данных для упрощения доступа в RBAC к различным таблицам/представлениям.

В этом разделе мы рассмотрим некоторые ключевые особенности Rockset и узнаем, как решить их, используя ClickHouse Cloud.

Rockset поддерживает расширенную версию формата JSON, которая позволяет использовать специфические для Rockset типы.

Существует несколько способов работы с JSON в ClickHouse:

Выведение JSON

Извлечение JSON во время запроса

Извлечение JSON во время вставки

Чтобы понять наилучший подход для вашего случая использования, смотрите нашу документацию по JSON.

Кроме того, в ClickHouse скоро появится тип данных для колонки полуструктурированных данных. Этот новый тип должен предоставить пользователям гибкость, которая предлагается типом JSON в Rockset.

Rockset поддерживает полнотекстовый поиск с помощью функции SEARCH . Хотя ClickHouse не является поисковой системой, он имеет различные функции для поиска по строкам. ClickHouse также поддерживает фильтры Блума, которые могут помочь во многих сценариях.

Rockset имеет индекс сходства, который можно использовать для индексации эмбеддингов, используемых в приложениях векторного поиска.

ClickHouse также может быть использован для векторного поиска, используя линейные сканирования:

ClickHouse также имеет индекс сходства для векторного поиска, но этот подход в настоящее время является экспериментальным и пока не совместим с новым анализатором запросов.

Управляемые интеграции Rockset поддерживают загрузку данных из OLTP баз данных, таких как MongoDB и DynamoDB.

Если вы загружаете данные из DynamoDB, следуйте руководству по интеграции с DynamoDB здесь.

Разделение вычислений - это архитектурный шаблон проектирования в системах анализа в реальном времени, который позволяет справляться с внезапными всплесками входящих данных или запросов. Если один компонент обрабатывает как загрузку, так и запросы, то мы увидим увеличение задержки загрузки, если произойдет нап flood из запросов, и задержка запросов увеличится, если произойдет нап flood данных для загрузки.

Разделение вычислений отделяет пути кода для загрузки данных и обработки запросов, чтобы избежать этой проблемы, и эта функция была реализована в Rockset в марте 2023 года.

Эта функция в настоящее время внедряется в ClickHouse Cloud и почти готова к частному просмотру. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы активировать её.

Мы понимаем, что это стрессовое время для пользователей Rockset — никто не хочет переносить рабочую базу данных за такой короткий промежуток времени!

Если ClickHouse может быть хорошим вариантом для вас, мы предоставим бесплатные услуги миграции, чтобы помочь сделать переход более плавным.