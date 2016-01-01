Руководство по миграции с Amazon Redshift на ClickHouse

Amazon Redshift — это популярное облачное решение для хранения данных, которое является частью предложений Amazon Web Services. Этот руководств представляет различные подходы к миграции данных из экземпляра Redshift в ClickHouse. Мы рассмотрим три варианта:

С точки зрения экземпляра ClickHouse, вы можете:

PUSH данные в ClickHouse с помощью стороннего инструмента или сервиса ETL/ELT PULL данные из Redshift, используя ClickHouse JDBC Bridge PIVOT с использованием объектного хранилища S3 по логике "Сначала выгрузить, затем загрузить"

примечание Мы использовали Redshift в качестве источника данных в этом учебном пособии. Тем не менее, представленные здесь подходы к миграции не эксклюзивны для Redshift, и аналогичные шаги могут быть выведены для любого совместимого источника данных.

В сценарии отправки идея состоит в том, чтобы использовать сторонний инструмент или сервис (либо собственный код, либо ETL/ELT), чтобы отправить ваши данные в экземпляр ClickHouse. Например, вы можете использовать программное обеспечение, такое как Airbyte, для перемещения данных между вашим экземпляром Redshift (как источником) и ClickHouse в качестве назначения (см. наше руководство по интеграции для Airbyte)

Это может использовать существующий каталог коннекторов программного обеспечения ETL/ELT.

Встроенные возможности для синхронизации данных (добавление/перезапись/инкрементная логика).

Возможность реализации сценариев преобразования данных (например, см. наше руководство по интеграции для dbt).

Пользователи должны настроить и поддерживать инфраструктуру ETL/ELT.

В архитектуру вводится сторонний элемент, который может стать потенциальным узким местом по масштабируемости.

В сценарии получения идея состоит в том, чтобы использовать ClickHouse JDBC Bridge для прямого подключения к кластеру Redshift из экземпляра ClickHouse и выполнения запросов INSERT INTO ... SELECT :

Универсальность для всех совместимых с JDBC инструментов

Элегантное решение для выполнения запросов к нескольким внешним источникам данных из ClickHouse

Требуется экземпляр ClickHouse JDBC Bridge, который может стать потенциальным узким местом по масштабируемости

примечание Несмотря на то, что Redshift основан на PostgreSQL, использование функции таблицы PostgreSQL или движка таблицы ClickHouse невозможно, так как ClickHouse требует версию PostgreSQL 9 или выше, а API Redshift основан на более ранней версии (8.x).

Чтобы использовать этот вариант, вам нужно настроить ClickHouse JDBC Bridge. ClickHouse JDBC Bridge — это отдельное Java-приложение, которое обрабатывает соединение JDBC и выполняет функции прокси между экземпляром ClickHouse и источниками данных. В этом учебном пособии мы использовали предварительно заполненный экземпляр Redshift с образцовой базой данных.

Развертывание ClickHouse JDBC Bridge Разверните ClickHouse JDBC Bridge. Для получения дополнительной информации см. наше руководство пользователя по JDBC для внешних источников данных примечание Если вы используете ClickHouse Cloud, вам нужно будет запустить свой ClickHouse JDBC Bridge в отдельной среде и подключиться к ClickHouse Cloud, используя функцию remoteSecure Настройка источника данных Redshift Настройте источник данных Redshift для ClickHouse JDBC Bridge. Например, /etc/clickhouse-jdbc-bridge/config/datasources/redshift.json { "redshift-server": { "aliases": [ "redshift" ], "driverUrls": [ "https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.4/redshift-jdbc42-2.1.0.4.jar" ], "driverClassName": "com.amazon.redshift.jdbc.Driver", "jdbcUrl": "jdbc:redshift://redshift-cluster-1.ckubnplpz1uv.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev", "username": "awsuser", "password": "<password>", "maximumPoolSize": 5 } } Выполнение запросов к экземпляру Redshift из ClickHouse После развертывания и запуска ClickHouse JDBC Bridge вы можете начать выполнять запросы к вашему экземпляру Redshift из ClickHouse SELECT * FROM jdbc('redshift', 'select username, firstname, lastname from users limit 5') Query id: 1b7de211-c0f6-4117-86a2-276484f9f4c0 ┌─username─┬─firstname─┬─lastname─┐ │ PGL08LJI │ Vladimir │ Humphrey │ │ XDZ38RDD │ Barry │ Roy │ │ AEB55QTM │ Reagan │ Hodge │ │ OWY35QYB │ Tamekah │ Juarez │ │ MSD36KVR │ Mufutau │ Watkins │ └──────────┴───────────┴──────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.438 sec. SELECT * FROM jdbc('redshift', 'select count(*) from sales') Query id: 2d0f957c-8f4e-43b2-a66a-cc48cc96237b ┌──count─┐ │ 172456 │ └────────┘ 1 rows in set. Elapsed: 0.304 sec. Импорт данных из Redshift в ClickHouse В следующем разделе мы покажем, как импортировать данные, используя оператор INSERT INTO ... SELECT # TABLE CREATION with 3 columns CREATE TABLE users_imported ( `username` String, `firstname` String, `lastname` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY firstname Query id: c7c4c44b-cdb2-49cf-b319-4e569976ab05 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.233 sec. INSERT INTO users_imported (*) SELECT * FROM jdbc('redshift', 'select username, firstname, lastname from users') Query id: 9d3a688d-b45a-40f4-a7c7-97d93d7149f1 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 4.498 sec. Processed 49.99 thousand rows, 2.49 MB (11.11 thousand rows/s., 554.27 KB/s.)

В этом сценарии мы экспортируем данные в S3 в промежуточном сводном формате и на втором этапе загружаем данные из S3 в ClickHouse.

И Redshift, и ClickHouse имеют мощные функции интеграции с S3.

Использует существующие функции, такие как команда Redshift UNLOAD и функцию таблицы/движок таблицы ClickHouse для S3.

и функцию таблицы/движок таблицы ClickHouse для S3. Безшовно масштабируется благодаря параллельным чтениям и высоким возможностям пропускной способности при передаче данных в/из S3 в ClickHouse.

Может использовать сложные и сжатые форматы, такие как Apache Parquet.

Два шага в процессе (выгрузка из Redshift, затем загрузка в ClickHouse).