Обновляемый материализованный вид

Обновляемые материализованные представления концептуально схожи с материализованными представлениями в традиционных OLTP базах данных, они хранят результат заданного запроса для быстрого извлечения и уменьшают необходимость многократного выполнения ресурсоемких запросов. В отличие от инкрементальных материализованных представлений ClickHouse, это требует периодического выполнения запроса по всему набору данных, результаты чего хранятся в целевой таблице для запросов. Этот набор результатов, в теории, должен быть меньше оригинального набора данных, что позволяет последующему запросу выполняться быстрее.

Диаграмма объясняет, как работают обновляемые материализованные представления:

Вы также можете посмотреть следующее видео:

Инкрементальные материализованные представления ClickHouse невероятно мощные и обычно масштабируются гораздо лучше, чем подход, используемый обновляемыми материализованными представлениями, особенно в случаях, когда необходимо выполнить агрегирование по одной таблице. Поскольку агрегирование вычисляется только по каждому блоку данных по мере ввода и инкрементальные состояния объединяются в окончательной таблице, запрос выполняется только на подмножестве данных. Этот метод может масштабироваться до потенциальных петабайтов данных и обычно является предпочтительным.

Тем не менее, есть случаи, когда этот инкрементальный процесс не требуется или не применим. Некоторые задачи либо несовместимы с инкрементальным подходом, либо не требуют обновлений в реальном времени, и периодическая пересборка будет более уместной. Например, вы можете хотеть регулярно выполнять полное пересчисление представления по всему набору данных, потому что оно использует сложное соединение, что несовместимо с инкрементальным подходом.

Обновляемые материализованные представления могут выполнять пакетные процессы, осуществляя такие задачи, как денормализация. Между обновляемыми материализованными представлениями могут быть созданы зависимости, так что одно представление зависит от результатов другого и выполняется только после его завершения. Это может заменить запланированные рабочие процессы или простые DAG, такие как dbt задача. Чтобы узнать больше о том, как установить зависимости между обновляемыми материализованными представлениями, перейдите в раздел CREATE VIEW, раздел Dependencies .

Обновляемые материализованные представления обновляются автоматически с интервалом, который определяется при создании. Например, следующее материализованное представление обновляется каждую минуту:

Если вы хотите принудительно обновить материализованное представление, вы можете использовать оператор SYSTEM REFRESH VIEW :

Вы также можете отменить, остановить или запустить представление. Для получения более подробной информации смотрите документацию по управлению обновляемыми материализованными представлениями.

Чтобы узнать, когда последнее обновлялось обновляемое материализованное представление, вы можете выполнить запрос к системной таблице system.view_refreshes , как показано ниже:

Чтобы изменить частоту обновления обновляемого материализованного представления, используйте синтаксис ALTER TABLE...MODIFY REFRESH .

После этого вы можете использовать запрос Когда в последний раз обновлялось обновляемое материализованное представление?, чтобы проверить, что частота обновления была изменена:

Функция APPEND позволяет вам добавлять новые строки в конец таблицы, а не заменять все представление.

Одно из применений этой функции — захват снимков значений в определенный момент времени. Например, представим, что у нас есть таблица events , заполняемая потоком сообщений из Kafka, Redpanda, или другой платформы потоковых данных.

Этот набор данных содержит 4096 значений в колонке uuid . Мы можем написать следующий запрос, чтобы найти значения с наибольшим общим количеством:

Предположим, что мы хотим захватить количество для каждого uuid каждые 10 секунд и сохранить это в новой таблице под названием events_snapshot . Схема events_snapshot будет выглядеть так:

Затем мы можем создать обновляемое материализованное представление для заполнения этой таблицы:

Затем мы можем выполнить запрос к events_snapshot , чтобы получить количество по времени для конкретного uuid :

Теперь давайте рассмотрим, как использовать обновляемые материализованные представления с некоторыми примерами наборов данных.

Руководство по денормализации данных демонстрирует различные техники денормализации данных с использованием набора данных Stack Overflow. Мы заполняем данные в следующие таблицы: votes , users , badges , posts , и postlinks .

В этом руководстве мы показали, как денормализовать набор данных postlinks в таблицу posts с помощью следующего запроса:

Затем мы показали, как разово вставить эти данные в таблицу posts_with_links , но в производственной системе мы бы хотели выполнять эту операцию периодически.

И таблицы posts , и postlinks могут быть потенциально обновлены. Поэтому, вместо того чтобы пытаться реализовать это соединение с помощью инкрементальных материализованных представлений, может быть достаточно просто запланировать этот запрос на выполнение с установленным интервалом, например, один раз в час, сохраняя результаты в таблице post_with_links .

Здесь обновляемое материализованное представление поможет, и мы можем создать одно с помощью следующего запроса:

Представление будет выполняться немедленно и каждый час после этого, как настроено, чтобы гарантировать отражение обновлений в исходной таблице. Важно, что когда запрос повторно выполняется, набор результатов атомарно и прозрачно обновляется.

примечание Синтаксис здесь идентичен инкрементальному материализованному представлению, за исключением того, что мы включаем REFRESH клаузу:

В руководстве по интеграции dbt и ClickHouse мы заполнили набор данных IMDb следующими таблицами: actors , directors , genres , movie_directors , movies , и roles .

Затем мы можем написать следующий запрос, который можно использовать для вычисления сводки для каждого актера, упорядоченной по количеству появлений в фильмах:

Не требуется много времени для получения результата, но давайте скажем, что мы хотим, чтобы это было еще быстрее и менее трудоемким с точки зрения вычислений. Предположим, что этот набор данных также подвержен постоянным обновлениям — фильмы постоянно выпускаются, новые актеры и режиссеры также появляются.

Пришло время для обновляемого материализованного представления, так что сначала создадим целевую таблицу для результатов:

А теперь мы можем определить представление:

Представление будет выполняться немедленно и каждую минуту после этого, как настроено, чтобы гарантировать отражение обновлений в исходной таблице. Наш предыдущий запрос для получения сводки актеров становится синтаксически проще и значительно быстрее!

Предположим, мы добавим нового актера, "Clicky McClickHouse", в наши исходные данные, который, кстати, появился во множестве фильмов!

Менее чем через 60 секунд наша целевая таблица обновляется, чтобы отразить плодовитую природу актёрской деятельности Clicky: