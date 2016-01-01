Обновления

С ClickHouse Cloud вам никогда не придется беспокоиться о патчах и обновлениях. Мы периодически выпускаем обновления, которые включают исправления, новые функции и улучшения производительности. Для получения полного списка нововведений в ClickHouse перейдите в наш журнал изменений Cloud.

примечание Мы вводим новый механизм обновления, концепцию, которую мы называем «сделать перед тем, как сломать» (или MBB). С этим новым подходом мы добавляем обновленные реплики перед удалением старых во время операции обновления. Это приводит к более плавным обновлениям, которые меньше мешают выполняемым рабочим нагрузкам. В рамках этого изменения исторические данные системных таблиц будут храниться в течение максимум 30 дней как часть событий обновления. Кроме того, любые данные системных таблиц старше 19 декабря 2024 года для услуг на AWS или GCP и старше 14 января 2025 года для услуг на Azure не будут сохраняться в рамках миграции на новые уровни организации.

Когда вы создаете сервис, настройка compatibility устанавливается на самую актуальную версию ClickHouse, предлагаемую в ClickHouse Cloud на момент первоначального развертывания вашего сервиса.

Настройка compatibility позволяет использовать значения по умолчанию для настроек из предыдущих версий. Когда ваш сервис обновляется до новой версии, версия, указанная для настройки compatibility , не изменяется. Это означает, что значения по умолчанию для настроек, которые существовали на момент создания вашего сервиса, не изменятся (если вы уже не переопределили эти значения по умолчанию, в этом случае они сохранятся после обновления).

Вы не можете управлять настройкой compatibility для вашего сервиса. Вам необходимо связаться со службой поддержки, если вы хотите изменить версию, установленную для вашей настройки compatibility .

Иногда может возникнуть необходимость обновить ваш сервис, что может потребовать отключения некоторых функций, таких как масштабирование или простое. В редких случаях нам может понадобиться принять меры по обслуживанию сервиса, который испытывает проблемы, и вернуть его в здоровое состояние. Во время такого обслуживания вы увидите баннер на странице сервиса с надписью "Идет обслуживание". Тем не менее, вы все равно сможете использовать сервис для запросов в это время.

Время, в течение которого сервис находится в режиме обслуживания, не будет оплачиваться. Режим обслуживания — это редкое событие и не должно путаться с обычными обновлениями сервиса.

Вы можете указать график обновлений для вашего сервиса ClickHouse Cloud, подписавшись на конкретный канал выпуска.

Scale plan feature Канал быстрого обновления is available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

Помимо регулярного графика обновлений, мы предлагаем Канал быстрого обновления, если вы хотите, чтобы ваши сервисы получали обновления раньше обычного графика выпуска.

В частности, услуги будут:

Получать последние релизы ClickHouse

Более частые обновления, по мере тестирования новых релизов

Вы можете изменить график обновлений сервиса в консоли Cloud, как показано ниже:

Этот Канал быстрого обновления подходит для тестирования новых функций в некритичных средах. Не рекомендуется для производственных рабочих нагрузок с жесткими требованиями к времени работы и надежности.

Для всех сервисов уровня Scale и Enterprise, которые не имеют настроенного канала выпуска или графика обновления, обновления будут выполняться в рамках выпуска Регулярного канала. Это рекомендуется для производственных сред.

Обновления для регулярного канала обычно выполняются через две недели после Канала быстрого обновления.

примечание Сервисы базового уровня обновляются вскоре после Канала быстрого обновления.

Enterprise plan feature Запланированные обновления are available in the Enterprise plan. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

Пользователи могут настроить окно обновления для услуг на уровне Enterprise.

Выберите сервис, для которого вы хотите указать запланированное обновление, затем выберите Настройки из левого меню. Прокрутите до Запланированные обновления .

Выбор этой опции позволит пользователям выбрать день недели/временной интервал для обновлений базы данных и облака.