Устранение проблем с платежами

Использование ClickHouse Cloud требует активной, действующей кредитной карты. В течение 30 дней после окончания пробного периода или после вашего последнего успешного платежа ваши услуги будут продолжать работать. Однако, если мы не сможем взимать плату с действующей кредитной карты, функциональность облачной консоли будет ограничена для вашей организации.

Если действующая кредитная карта не будет добавлена в течение 30 дней после окончания пробного периода или вашего последнего успешного платежа, ваши данные будут удалены.

Если у вас возникают проблемы с вашими платежными данными или вы не можете добавить кредитную карту, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.