Облачные IP-адреса
API статических IP-адресов
Если вам нужно получить список статических IP-адресов, вы можете использовать следующий конечный точку ClickHouse Cloud API:
https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json. Этот API предоставляет конечные точки для сервисов ClickHouse Cloud, таких как входящие/исходящие IP-адреса и S3 конечные точки по регионам и облакам.
Если вы используете интеграцию, такую как MySQL или PostgreSQL Engine, возможно, вам нужно авторизовать ClickHouse Cloud для доступа к вашим экземплярам. Вы можете использовать этот API, чтобы получить публичные IP-адреса и настроить их в
firewalls или
Authorized networks в GCP или в
Security Groups для Azure, AWS, или в любой другой системе управления исходящим трафиком, которую вы используете.
Например, чтобы разрешить доступ из сервиса ClickHouse Cloud, размещенного на AWS в регионе
ap-south-1, вы можете добавить адреса
egress_ips для этого региона:
Например, экземпляр AWS RDS, работающий в
us-east-2, который должен подключаться к сервису ClickHouse Cloud, должен иметь следующие правила входящей безопасности группы:
Для того же сервиса ClickHouse Cloud, работающего в
us-east-2, но на этот раз подключенного к MySQL в GCP,
Authorized networks должны выглядеть следующим образом: