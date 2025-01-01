Облачные IP-адреса

Если вам нужно получить список статических IP-адресов, вы можете использовать следующий конечный точку ClickHouse Cloud API: https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json . Этот API предоставляет конечные точки для сервисов ClickHouse Cloud, таких как входящие/исходящие IP-адреса и S3 конечные точки по регионам и облакам.

Если вы используете интеграцию, такую как MySQL или PostgreSQL Engine, возможно, вам нужно авторизовать ClickHouse Cloud для доступа к вашим экземплярам. Вы можете использовать этот API, чтобы получить публичные IP-адреса и настроить их в firewalls или Authorized networks в GCP или в Security Groups для Azure, AWS, или в любой другой системе управления исходящим трафиком, которую вы используете.

Например, чтобы разрешить доступ из сервиса ClickHouse Cloud, размещенного на AWS в регионе ap-south-1 , вы можете добавить адреса egress_ips для этого региона:

Например, экземпляр AWS RDS, работающий в us-east-2 , который должен подключаться к сервису ClickHouse Cloud, должен иметь следующие правила входящей безопасности группы: