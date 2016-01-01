Управление способами оплаты
В этом документе описано, как управлять настройками биллинга вашей организации в ClickHouse Cloud и изменять их, включая переключение между оплатой кредитной картой и биллингом через маркетплейс, добавление резервной кредитной карты и использование одной подписки маркетплейса несколькими организациями.
Предварительные требования
- Чтобы обновлять способы оплаты, у вас должна быть роль Admin или Billing в организации.
- Вам доступны только те подписки через маркетплейс, которые активны в других организациях, где у вас есть роль Admin или Billing.
- Чтобы предоставить доступ к подписке через маркетплейс из другой организации, у вас должна быть роль Admin или Billing как в текущей организации, так и в организации, которой принадлежит подписка через маркетплейс.
- Все сервисы в организации, которые вы хотите оплачивать через подписку через маркетплейс, должны находиться у того же облачного провайдера, что и marketplace (AWS, GCP или Azure).
Вы не можете использовать кредитную карту другой организации. Если ваш текущий способ оплаты — кредитная карта и вы хотите его изменить, необходимо ввести данные новой карты.
Добавить или обновить способ оплаты банковской картой
Если ваша организация в настоящее время оплачивает услуги банковской картой, вы можете обновить данные карты на странице Billing.
Как добавить или обновить данные своей кредитной карты
- Перейдите в раздел Billing в консоли ClickHouse Cloud.
- Если вы хотите добавить кредитную карту, нажмите кнопку add a payment method в верхней части страницы.
- Если вы хотите изменить данные кредитной карты, нажмите кнопку edit your credit card в верхней части страницы.
- В обоих случаях следуйте инструкциям, чтобы добавить или обновить платежный адрес кредитной карты.
Настройка биллинга организации с использованием существующей подписки маркетплейса
Если у вас несколько организаций, вы можете:
- Переключить организацию с оплаты банковской картой на подписку маркетплейса, которая уже активна в одной из ваших других организаций.
- Переключить текущую подписку маркетплейса организации на подписку, которую использует другая организация.
Как переключить организацию с оплаты банковской картой на подписку через маркетплейс, уже активную в одной из ваших других организаций
- Перейдите на страницу Billing в консоли ClickHouse Cloud.
- Нажмите значок редактирования рядом с payment method.
- В диалоговом окне Edit payment method вы увидите, что ваша текущая банковская карта указана как основной способ оплаты.
- Под банковской картой отображаются доступные подписки через маркетплейс из ваших других организаций. Для каждой записи показаны тип marketplace (например, AWS Marketplace) и название связанной организации.
- Выберите подписку через маркетплейс, на которую нужно перенести биллинг за использование этой организации.
- Нажмите Update payment method, чтобы подтвердить изменение.
Как изменить текущую подписку организации через маркетплейс на подписку, используемую другой организацией
- Перейдите на страницу Billing в консоли ClickHouse Cloud.
- Нажмите значок редактирования рядом со способом оплаты.
- В диалоговом окне Edit payment method текущая подписка через маркетплейс будет указана в качестве способа оплаты.
- Ниже текущей подписки через маркетплейс отображаются другие доступные подписки через маркетплейс из ваших других организаций. Для каждой записи указан тип маркетплейса (например, AWS Marketplace) и название связанной организации.
- Выберите новую подписку через маркетплейс, на которую нужно выставлять счета за использование этой организации.
- Нажмите Update payment method, чтобы подтвердить изменения.
Добавление резервной кредитной карты для организации с подпиской Marketplace
Если основным способом оплаты в вашей организации является подписка Marketplace, вы можете добавить кредитную карту в качестве резервного способа оплаты. Средства с резервной карты будут списываться только в том случае, если нам не удастся списать плату за использование через подписку через маркетплейс (например, если подписка отменена или срок ее действия истек).
Для использования ClickHouse Cloud у вашей организации должен быть настроен как минимум один активный и действительный способ оплаты (либо подписка через маркетплейс, либо кредитная карта). Подробнее о соблюдении требований к биллингу см. здесь.
Как добавить резервную кредитную карту
- Перейдите на страницу Billing в консоли ClickHouse Cloud.
- В верхней части страницы Billing основной способ оплаты будет указан как подписка через маркетплейс, а резервный способ оплаты — как None.
- Нажмите кнопку add credit card, чтобы задать резервный способ оплаты.
- Следуйте инструкциям, чтобы добавить или обновить данные платёжного адреса кредитной карты. После сохранения на странице Billing будет отображаться резервная кредитная карта наряду с основной подпиской через маркетплейс.
После настройки резервной кредитной карты вы также сможете нажать кнопку, чтобы изменить данные карты и сделать её основным способом оплаты. Однако если вы это сделаете, кредитная карта станет единственным способом оплаты для организации, а подписка через маркетплейс будет полностью удалена из ClickHouse Cloud. После этого вам потребуется вернуться в свой аккаунт маркетплейса и настроить его заново, следуя шагам из раздела "Настроить биллинг через маркетплейс у вашего облачного провайдера".
Настройте биллинг через маркетплейс у вашего облачного провайдера
Вы также можете настроить или обновить подписку организации напрямую через облачный маркетплейс, а не через консоль ClickHouse Cloud.
Следуйте приведённым ниже инструкциям в зависимости от маркетплейса и типа подписки:
- AWS Marketplace PAYG
- AWS Marketplace Committed Contract
- GCP Marketplace PAYG
- GCP Marketplace Committed Contract
- Azure Marketplace PAYG
- Azure Marketplace Committed Contract
После завершения этого процесса биллинг выбранной организации будет связан с новой подпиской через маркетплейс, а на странице биллинга в консоли ClickHouse Cloud отобразятся эти изменения.
Поддержка
Если у вас возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в нашу службу поддержки.