Управление способами оплаты

В этом документе описано, как управлять настройками биллинга вашей организации в ClickHouse Cloud и изменять их, включая переключение между оплатой кредитной картой и биллингом через маркетплейс, добавление резервной кредитной карты и использование одной подписки маркетплейса несколькими организациями.

Чтобы обновлять способы оплаты, у вас должна быть роль Admin или Billing в организации.

Вам доступны только те подписки через маркетплейс, которые активны в других организациях, где у вас есть роль Admin или Billing.

Чтобы предоставить доступ к подписке через маркетплейс из другой организации, у вас должна быть роль Admin или Billing как в текущей организации, так и в организации, которой принадлежит подписка через маркетплейс.

Все сервисы в организации, которые вы хотите оплачивать через подписку через маркетплейс, должны находиться у того же облачного провайдера, что и marketplace (AWS, GCP или Azure).

Примечание Вы не можете использовать кредитную карту другой организации. Если ваш текущий способ оплаты — кредитная карта и вы хотите его изменить, необходимо ввести данные новой карты.

Если ваша организация в настоящее время оплачивает услуги банковской картой, вы можете обновить данные карты на странице Billing.

Перейдите в раздел Billing в консоли ClickHouse Cloud. Если вы хотите добавить кредитную карту, нажмите кнопку add a payment method в верхней части страницы.

Если вы хотите изменить данные кредитной карты, нажмите кнопку edit your credit card в верхней части страницы.

В обоих случаях следуйте инструкциям, чтобы добавить или обновить платежный адрес кредитной карты.

Если у вас несколько организаций, вы можете:

Переключить организацию с оплаты банковской картой на подписку маркетплейса, которая уже активна в одной из ваших других организаций.

Переключить текущую подписку маркетплейса организации на подписку, которую использует другая организация.

Перейдите на страницу Billing в консоли ClickHouse Cloud. Нажмите значок редактирования рядом с payment method.

В диалоговом окне Edit payment method вы увидите, что ваша текущая банковская карта указана как основной способ оплаты. Под банковской картой отображаются доступные подписки через маркетплейс из ваших других организаций. Для каждой записи показаны тип marketplace (например, AWS Marketplace) и название связанной организации. Выберите подписку через маркетплейс, на которую нужно перенести биллинг за использование этой организации. Нажмите Update payment method, чтобы подтвердить изменение.

Перейдите на страницу Billing в консоли ClickHouse Cloud. Нажмите значок редактирования рядом со способом оплаты.

В диалоговом окне Edit payment method текущая подписка через маркетплейс будет указана в качестве способа оплаты. Ниже текущей подписки через маркетплейс отображаются другие доступные подписки через маркетплейс из ваших других организаций. Для каждой записи указан тип маркетплейса (например, AWS Marketplace) и название связанной организации. Выберите новую подписку через маркетплейс, на которую нужно выставлять счета за использование этой организации. Нажмите Update payment method, чтобы подтвердить изменения.

Если основным способом оплаты в вашей организации является подписка Marketplace, вы можете добавить кредитную карту в качестве резервного способа оплаты. Средства с резервной карты будут списываться только в том случае, если нам не удастся списать плату за использование через подписку через маркетплейс (например, если подписка отменена или срок ее действия истек).

Примечание Для использования ClickHouse Cloud у вашей организации должен быть настроен как минимум один активный и действительный способ оплаты (либо подписка через маркетплейс, либо кредитная карта). Подробнее о соблюдении требований к биллингу см. здесь.

Перейдите на страницу Billing в консоли ClickHouse Cloud. В верхней части страницы Billing основной способ оплаты будет указан как подписка через маркетплейс, а резервный способ оплаты — как None. Нажмите кнопку add credit card, чтобы задать резервный способ оплаты.

Следуйте инструкциям, чтобы добавить или обновить данные платёжного адреса кредитной карты. После сохранения на странице Billing будет отображаться резервная кредитная карта наряду с основной подпиской через маркетплейс.

Примечание После настройки резервной кредитной карты вы также сможете нажать кнопку, чтобы изменить данные карты и сделать её основным способом оплаты. Однако если вы это сделаете, кредитная карта станет единственным способом оплаты для организации, а подписка через маркетплейс будет полностью удалена из ClickHouse Cloud. После этого вам потребуется вернуться в свой аккаунт маркетплейса и настроить его заново, следуя шагам из раздела "Настроить биллинг через маркетплейс у вашего облачного провайдера".

Вы также можете настроить или обновить подписку организации напрямую через облачный маркетплейс, а не через консоль ClickHouse Cloud.

Следуйте приведённым ниже инструкциям в зависимости от маркетплейса и типа подписки:

После завершения этого процесса биллинг выбранной организации будет связан с новой подпиской через маркетплейс, а на странице биллинга в консоли ClickHouse Cloud отобразятся эти изменения.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в нашу службу поддержки.