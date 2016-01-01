Каталоги данных

Перейти к основному содержимому
ClickHouse Cloud может напрямую подключаться к вашим каталогам данных в открытых табличных форматах, предоставляя доступ к таблицам озера данных без дублирования данных. После интеграции таблицы вашего каталога будут отображаться как доступные для запросов базы данных в ClickHouse. Настройку можно выполнить с помощью SQL-команды (DataLakeCatalog) и через интерфейс ClickHouse Cloud на вкладке Data Sources.

Использование интерфейса:

  • Упрощает настройку с помощью формы с полями, согласованными с объектами вашего каталога данных
  • Предоставляет единый интерфейс для активных интеграций с каталогами данных
  • Проверяет подключение и учетные данные при сохранении
Интерфейс ClickHouse Cloud с интеграциями каталогов данных
NameOpen Table Format SupportedSupportVersion
AWS Glue CatalogIcebergCloud & Core25.10+
LakekeeperIcebergCore25.10+
Microsoft OneLakeIcebergCloud & Core25.12+
NessieIcebergCore25.10+
Polaris/Open CatalogIcebergCore26.1+
REST catalogIcebergCore25.10+
Unity CatalogIceberg (UniForm-enabled and managed), DeltaCloud (Iceberg only) & Core25.10+

Мы планируем поддержку большего числа каталогов, включая Horizon и REST-эндпоинт для таблиц S3.