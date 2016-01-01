Каталоги данных
Beta feature. Learn more.
ClickHouse Cloud может напрямую подключаться к вашим каталогам данных в открытых табличных форматах, предоставляя доступ к таблицам озера данных без дублирования данных. После интеграции таблицы вашего каталога будут отображаться как доступные для запросов базы данных в ClickHouse. Настройку можно выполнить с помощью SQL-команды (DataLakeCatalog) и через интерфейс ClickHouse Cloud на вкладке Data Sources.
Использование интерфейса:
- Упрощает настройку с помощью формы с полями, согласованными с объектами вашего каталога данных
- Предоставляет единый интерфейс для активных интеграций с каталогами данных
- Проверяет подключение и учетные данные при сохранении
|Name
|Open Table Format Supported
|Support
|Version
|AWS Glue Catalog
|Iceberg
|Cloud & Core
|25.10+
|Lakekeeper
|Iceberg
|Core
|25.10+
|Microsoft OneLake
|Iceberg
|Cloud & Core
|25.12+
|Nessie
|Iceberg
|Core
|25.10+
|Polaris/Open Catalog
|Iceberg
|Core
|26.1+
|REST catalog
|Iceberg
|Core
|25.10+
|Unity Catalog
|Iceberg (UniForm-enabled and managed), Delta
|Cloud (Iceberg only) & Core
|25.10+
Мы планируем поддержку большего числа каталогов, включая Horizon и REST-эндпоинт для таблиц S3.