Каталоги данных

ClickHouse Cloud может напрямую подключаться к вашим каталогам данных в открытых табличных форматах, предоставляя доступ к таблицам озера данных без дублирования данных. После интеграции таблицы вашего каталога будут отображаться как доступные для запросов базы данных в ClickHouse. Настройку можно выполнить с помощью SQL-команды (DataLakeCatalog) и через интерфейс ClickHouse Cloud на вкладке Data Sources.

Использование интерфейса:

Упрощает настройку с помощью формы с полями, согласованными с объектами вашего каталога данных

Предоставляет единый интерфейс для активных интеграций с каталогами данных

Проверяет подключение и учетные данные при сохранении

Name Open Table Format Supported Support Version AWS Glue Catalog Iceberg Cloud & Core 25.10+ Lakekeeper Iceberg Core 25.10+ Microsoft OneLake Iceberg Cloud & Core 25.12+ Nessie Iceberg Core 25.10+ Polaris/Open Catalog Iceberg Core 26.1+ REST catalog Iceberg Core 25.10+ Unity Catalog Iceberg (UniForm-enabled and managed), Delta Cloud (Iceberg only) & Core 25.10+

Мы планируем поддержку большего числа каталогов, включая Horizon и REST-эндпоинт для таблиц S3.