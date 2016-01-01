Соответствие выставлению счетов ClickHouse Cloud

Использование ClickHouse Cloud требует от вашей организации наличия активного и действующего метода выставления счетов. После окончания вашего 30-дневного пробного периода или исчерпания кредитов для испытания, в зависимости от того, что произойдет раньше, вы имеете следующие варианты выставления счетов для продолжения использования ClickHouse Cloud:

Вариант выставления счетов Описание Прямое выставление Pay-As-You-Go Добавьте действующую кредитную карту в вашу организацию для модели Pay-As-You-Go Выставление Pay-As-You-Go через магазин Настройте подписку Pay-As-You-Go через поддерживаемого поставщика облачного маркетплейса Контракт на обязательные расходы Заключите контракт на обязательные расходы напрямую или через поддерживаемый облачный маркетплейс

Если ваш пробный период закончится и для вашей организации не будет настроен метод выставления счетов, все ваши услуги будут остановлены. Если метод выставления счетов по-прежнему не будет настроен через две недели, все ваши данные будут удалены.

ClickHouse взимает плату за услуги на уровне организации. Если мы когда-либо не сможем обработать платеж с использованием вашего текущего метода выставления счетов, вы должны обновить его до одного из трех вариантов, перечисленных выше, чтобы избежать прерывания обслуживания. Смотрите ниже для получения более подробной информации о соблюдении платежей в зависимости от выбранного метода выставления счетов.

Вы можете оплачивать использование ClickHouse Cloud ежемесячно с отсрочкой, используя кредитную карту. Чтобы добавить кредитную карту, следуйте этим инструкциям.

Ваш ежемесячный цикл выставления счетов для ClickHouse начинается в день выбора уровня организации (Базовый, Масштабируемый или Корпоративный), и создание первой услуги в рамках организации.

Кредитная карта, указанная в файле, обычно будет списываться в конце вашего ежемесячного цикла выставления счетов, но платежи будут ускоряться, если сумма до оплаты за цикл выйдет за пределы 10,000 долларов США (подробности о порогах оплаты здесь).

Кредитная карта, указанная в файле, должна быть действительной, не просроченной и иметь достаточный доступный кредит для покрытия общей суммы вашего счета. Если по какой-либо причине мы не сможем полностью списать сумму долга, то сразу же вступят в силу следующие ограничения по неоплаченным счетам:

Вы сможете увеличить масштаб только до 120 GiB на реплику

Вы не сможете запустить свои услуги, если они остановлены

Вы не сможете запустить или создать новые услуги

Мы будем пытаться обработать платеж, используя настроенный метод выставления счетов вашей организации, в течение 30 дней. Если платеж не будет выполнен в течение 14 дней, все услуги в рамках организации будут остановлены. Если платеж по-прежнему не будет получен к концу этого 30-дневного периода и мы не предоставили продление, все данные и услуги, связанные с вашей организацией, будут удалены.

Выставление счетов Pay-As-You-Go также может быть настроено для того, чтобы взимать плату с организации через один из наших поддерживаемых облачных маркетплейсов (AWS, GCP или Azure). Чтобы подписаться на выставление счетов Marketplace PAYG, следуйте этим инструкциям.

Аналогично выставлению счетов через Direct PAYG, ваш ежемесячный цикл выставления счетов с ClickHouse в рамках Marketplace PAYG начинается в день выбора уровня организации (Базовый, Масштабируемый, или Корпоративный) и создания первой услуги в рамках организации.

Тем не менее, из-за требований маркетплейсов, мы сообщаем о расходах вашего использования Pay-As-You-Go построчно. Обратите внимание, что вам будет выставлен счет в соответствии с условиями вашего соглашения с этим маркетплейсом - обычно по календарному месяцу.

Например, если вы создадите свою первую организационную услугу 18 января, ваш первый цикл использования в ClickHouse Cloud будет длиться с 18 января до конца дня 17 февраля. Тем не менее, вы можете получить свой первый счет от облачного маркетплейса в начале февраля.

Однако если ваша подписка PAYG на маркетплейсе будет отменена или не сможет автоматически продлиться, выставление счетов вернется к кредитной карте, указанной в файле для организации, если таковая имеется. Чтобы добавить кредитную карту, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки за помощью. Если действительная кредитная карта не была предоставлена, то к вам будут применены те же ограничения по неоплаченным счетам, которые были приведены выше для Direct PAYG - это включает приостановку услуг и eventual удаление данных.

Вы можете приобрести кредиты для вашей организации через контракт на обязательные расходы, сделав следующее:

Связаться с отделом продаж, чтобы напрямую купить кредиты, варианты оплаты включают ACH или банковский перевод. Условия оплаты будут изложены в соответствующей форме заказа. Связаться с отделом продаж, чтобы купить кредиты через подписку на одном из наших поддерживаемых облачных маркетплейсов (AWS, GCP или Azure). Плата будет сообщена соответствующему маркетплейсу после принятия частного предложения и далее в соответствии с условиями предложения, но вам будет выставлен счет в соответствии с условиями вашего соглашения с этим маркетплейсом. Чтобы заплатить через маркетплейс, следуйте этим инструкциям.

Кредиты, примененные к организации (например, через контракты на обязательные расходы или возвраты), доступны для вашего использования на срок, указанный в форме заказа или принятом частном предложении. Кредиты расходуются начиная с дня, когда кредит был предоставлен, в периодах выставления счетов, основываясь на дате выбора первого уровня организации (Базовый, Масштабируемый или Корпоративный).

Если организация не находится на контракте обязательных расходов облачного маркетплейса и у нее исчерпаются кредиты или кредиты истекут, организация автоматически перейдет на модель Pay-As-You-Go (PAYG). В этом случае мы будем пытаться обработать платеж с использованием кредитной карты, указанной в файле для организации, если таковая имеется.

Если организация находится на контракте обязательных расходов облачного маркетплейса и у нее исчерпаются кредиты, она также автоматически перейдет на выставление счетов PAYG через тот же маркетплейс на оставшуюся часть подписки. Однако если подписка не будет возобновлена и истечет, мы тогда попробуем обработать платеж с использованием кредитной карты, указанной в файле для организации, если таковая имеется.

В любом случае, если мы не сможем списать средства с указанной кредитной карты, вступят в силу ограничения по неоплаченным счетам, описанные выше для Pay-as-you-go (PAYG) выставления счетов с использованием кредитной карты — это включает приостановку услуг. Тем не менее, для клиентов с контрактом на обязательные расходы, мы свяжемся с вами по поводу любых неоплаченных счетов перед началом удаления данных. Данные не удаляются автоматически по истечении какого-либо времени.

Если вы хотите добавить дополнительные кредиты перед истечением ваших существующих или исчерпанием, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Перейдите в раздел Выставление счетов в интерфейсе ClickHouse Cloud и нажмите кнопку «Добавить кредитную карту» (показано ниже), чтобы завершить настройку. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки за помощью.

Если вы хотите оплатить через один из наших поддерживаемых маркетплейсов (AWS, GCP или Azure), вы можете следовать шагам здесь за помощью. По любым вопросам, касающимся именно выставления счетов в облачном маркетплейсе, пожалуйста, обратитесь непосредственно к поставщику облачных услуг.

Полезные ссылки для решения проблем с выставлением счетов в маркетплейсе: