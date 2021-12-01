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История ClickHouse

ClickHouse изначально разрабатывался для обеспечения работы Яндекс.Метрики, второй крупнейшей в мире платформы для веб аналитики, и продолжает быть её ключевым компонентом. При более 13 триллионах записей в базе данных и более 20 миллиардах событий в сутки, ClickHouse позволяет генерировать индивидуально настроенные отчёты на лету напрямую из неагрегированных данных. Данная статья вкратце демонстрирует какие цели исторически стояли перед ClickHouse на ранних этапах его развития.

Яндекс.Метрика на лету строит индивидуальные отчёты на основе хитов и визитов, с периодом и произвольными сегментами, задаваемыми конечным пользователем. Часто требуется построение сложных агрегатов, например числа уникальных пользователей. Новые данные для построения отчета поступают в реальном времени.

На апрель 2014, в Яндекс.Метрику поступало около 12 миллиардов событий (показов страниц и кликов мыши) ежедневно. Все эти события должны быть сохранены для возможности строить произвольные отчёты. Один запрос может потребовать просканировать миллионы строк за время не более нескольких сотен миллисекунд, или сотни миллионов строк за время не более нескольких секунд.

В Яндекс.Метрике ClickHouse используется для нескольких задач. Основная задача - построение отчётов в режиме онлайн по неагрегированным данным. Для решения этой задачи используется кластер из 374 серверов, хранящий более 20,3 триллионов строк в базе данных. Объём сжатых данных, без учёта дублирования и репликации, составляет около 2 ПБ. Объём несжатых данных (в формате tsv) составил бы, приблизительно, 17 ПБ.

Также ClickHouse используется:

для хранения данных Вебвизора;

для обработки промежуточных данных;

для построения глобальных отчётов Аналитиками;

для выполнения запросов в целях отладки движка Метрики;

для анализа логов работы API и пользовательского интерфейса.

ClickHouse имеет более десятка инсталляций в других отделах Яндекса: в Вертикальных сервисах, Маркете, Директе, БК, Бизнес аналитике, Мобильной разработке, AdFox, Персональных сервисах и т п.

Существует мнение, что для того, чтобы эффективно считать статистику, данные нужно агрегировать, так как это позволяет уменьшить объём данных.

Но агрегированные данные являются очень ограниченным решением, по следующим причинам:

вы должны заранее знать перечень отчётов, необходимых пользователю;

то есть, пользователь не может построить произвольный отчёт;

при агрегации по большому количеству ключей, объём данных не уменьшается и агрегация бесполезна;

при большом количестве отчётов, получается слишком много вариантов агрегации (комбинаторный взрыв);

при агрегации по ключам высокой кардинальности (например, URL) объём данных уменьшается не сильно (менее чем в 2 раза);

из-за этого, объём данных при агрегации может не уменьшиться, а вырасти;

пользователи будут смотреть не все отчёты, которые мы для них посчитаем - то есть, большая часть вычислений бесполезна;

возможно нарушение логической целостности данных для разных агрегаций;

Как видно, если ничего не агрегировать, и работать с неагрегированными данными, то это даже может уменьшить объём вычислений.

Впрочем, при агрегации, существенная часть работы выносится в оффлайне, и её можно делать сравнительно спокойно. Для сравнения, при онлайн вычислениях, вычисления надо делать так быстро, как это возможно, так как именно в момент вычислений пользователь ждёт результата.

В Яндекс.Метрике есть специализированная система для агрегированных данных - Metrage, на основе которой работает большинство отчётов. Также в Яндекс.Метрике с 2009 года использовалась специализированная OLAP БД для неагрегированных данных - OLAPServer, на основе которой раньше работал конструктор отчётов. OLAPServer хорошо подходил для неагрегированных данных, но содержал много ограничений, не позволяющих использовать его для всех отчётов так, как хочется: отсутствие поддержки типов данных (только числа), невозможность инкрементального обновления данных в реальном времени (только перезаписью данных за сутки). OLAPServer не является СУБД, а является специализированной БД.

Чтобы снять ограничения OLAPServer-а и решить задачу работы с неагрегированными данными для всех отчётов, разработана СУБД ClickHouse.