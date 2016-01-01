Веб-терминал
Веб-терминал — это экспериментальный браузерный интерфейс, предоставляющий интерактивный сеанс
clickhouse-client через WebSocket. Он доступен на любом HTTP-порту ClickHouse по пути
/webterminal.
Веб-терминал — экспериментальная возможность и по умолчанию отключён; см. раздел Включение возможности ниже.
Включение возможности
Доступ к конечной точке
/webterminal регулируется настройкой сервера
allow_experimental_webterminal. Если для этой настройки установлено значение
false (по умолчанию), запросы к
/webterminal возвращают HTTP-статус
403 Forbidden.
Чтобы включить её, добавьте следующее в конфигурацию сервера:
После включения перейдите по адресу
/webterminal на любом HTTP-порту ClickHouse (например,
http://localhost:8123/webterminal), чтобы открыть терминал.
Аутентификация
Веб-терминал аутентифицирует пользователя с помощью тех же проверок
Session и управления доступом, что и протокол HTTP, однако учетные данные передаются по уже установленному соединению WebSocket, а не через HTTP-запрос Upgrade. После завершения рукопожатия WebSocket браузер отправляет первое сообщение в формате JSON:
Это позволяет избежать передачи учетных данных в URL-параметрах запроса или в заголовках
Authorization, добавленных к запросу upgrade, где они могут попасть в историю браузера, журналы доступа сервера и журналы обратного прокси. URL-параметры, HTTP Basic и заголовки
X-ClickHouse-User/
X-ClickHouse-Key в запросе upgrade намеренно не используются
/webterminal.
Недействительные учетные данные приводят к тому, что сервер закрывает WebSocket с кодом
1008; интерфейс браузера повторно запрашивает учетные данные.
Как выглядит сеанс
После аутентификации сервер запускает
clickhouse-client, подключённый к псевдотерминалу, и передаёт его ввод и вывод по WebSocket. Сеанс поддерживает все возможности
clickhouse-client, включая:
- Подсветку синтаксиса.
- Автодополнение.
- Многострочные запросы.
- Историю команд (хранится на стороне сервера в течение сеанса).
Для отрисовки терминала используется xterm.js. Все ресурсы отдаются непосредственно из бинарного файла ClickHouse — никакие сторонние CDN не используются.
Интеграция с
/play
Веб-интерфейс SQL
/play встраивает веб-терминал как докируемую панель. Включайте и выключайте его значком терминала на боковой панели или нажатием клавиши
~, когда редактор запросов пуст. При загрузке страница
/play проверяет доступность
/webterminal и скрывает элементы управления терминалом, если конечная точка недоступна (например, когда не включена экспериментальная настройка).
Соображения безопасности
Веб-терминал предоставляет интерактивный сеанс, похожий на shell, любому, кто может пройти аутентификацию через HTTP-конечную точку ClickHouse, поэтому здесь действуют те же предостережения, что и для HTTP-протокола:
- Всегда используйте HTTPS для
/webterminalв недоверенных средах, чтобы защитить учетные данные и трафик сеанса.
- Ограничивайте доступ на сетевом уровне (межсетевой экран, обратный прокси или конфигурация
listen_host) так же, как вы ограничиваете доступ к HTTP-протоколу.
- Конечная точка проверяет соответствие заголовка
Originзначению
Host, чтобы снизить риск перехвата WebSocket-запросов между источниками; если TLS завершается на внешнем прокси, настройте обратные прокси соответствующим образом.
- За обратным прокси, завершающим TLS, соединение с ClickHouse на стороне upstream использует обычный
http, хотя браузер работает через
https, поэтому строгая проверка same-origin будет отклонять легитимные соединения. Для таких развертываний задайте
webterminal_allowed_originsкак список полных origins, разделенных запятыми, которым разрешено открывать WebSocket-сеансы; если этот параметр не пуст, он заменяет проверку same-origin по умолчанию. Пример:
<webterminal_allowed_origins>https://example.com,https://app.example.com:8443</webterminal_allowed_origins>.
Обработчик также проверяет соответствие протоколу WebSocket согласно RFC 6455: немаскированные клиентские фреймы, зарезервированные коды операций, слишком большие или фрагментированные управляющие фреймы, а также зарезервированные биты RSV отклоняются с кодами закрытия protocol-error.
Доступность на платформах
Обработчик компилируется на всех платформах, поддерживаемых ClickHouse. Слой псевдотерминала, используемый встроенным модулем запуска
clickhouse-client, реализован поверх переносимых примитивов POSIX (
posix_openpt/
grantpt/
unlockpt), с отдельной реализацией для Linux, использующей потокобезопасный
ptsname_r. Ссылки на
/webterminal на стартовой странице ClickHouse и в
/play автоматически скрываются, когда конечная точка недоступна (например, если
allow_experimental_webterminal не включён).