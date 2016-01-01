Веб-терминал

Веб-терминал — это экспериментальный браузерный интерфейс, предоставляющий интерактивный сеанс clickhouse-client через WebSocket. Он доступен на любом HTTP-порту ClickHouse по пути /webterminal .

Примечание Веб-терминал — экспериментальная возможность и по умолчанию отключён; см. раздел Включение возможности ниже.

Доступ к конечной точке /webterminal регулируется настройкой сервера allow_experimental_webterminal . Если для этой настройки установлено значение false (по умолчанию), запросы к /webterminal возвращают HTTP-статус 403 Forbidden .

Чтобы включить её, добавьте следующее в конфигурацию сервера:

<clickhouse> <allow_experimental_webterminal>true</allow_experimental_webterminal> </clickhouse>

После включения перейдите по адресу /webterminal на любом HTTP-порту ClickHouse (например, http://localhost:8123/webterminal ), чтобы открыть терминал.

Веб-терминал аутентифицирует пользователя с помощью тех же проверок Session и управления доступом, что и протокол HTTP, однако учетные данные передаются по уже установленному соединению WebSocket, а не через HTTP-запрос Upgrade. После завершения рукопожатия WebSocket браузер отправляет первое сообщение в формате JSON:

{"type": "auth", "user": "<user>", "password": "<password>"}

Это позволяет избежать передачи учетных данных в URL-параметрах запроса или в заголовках Authorization , добавленных к запросу upgrade, где они могут попасть в историю браузера, журналы доступа сервера и журналы обратного прокси. URL-параметры, HTTP Basic и заголовки X-ClickHouse-User / X-ClickHouse-Key в запросе upgrade намеренно не используются /webterminal .

Недействительные учетные данные приводят к тому, что сервер закрывает WebSocket с кодом 1008 ; интерфейс браузера повторно запрашивает учетные данные.

После аутентификации сервер запускает clickhouse-client , подключённый к псевдотерминалу, и передаёт его ввод и вывод по WebSocket. Сеанс поддерживает все возможности clickhouse-client , включая:

Подсветку синтаксиса.

Автодополнение.

Многострочные запросы.

Историю команд (хранится на стороне сервера в течение сеанса).

Для отрисовки терминала используется xterm.js. Все ресурсы отдаются непосредственно из бинарного файла ClickHouse — никакие сторонние CDN не используются.

Веб-интерфейс SQL /play встраивает веб-терминал как докируемую панель. Включайте и выключайте его значком терминала на боковой панели или нажатием клавиши ~ , когда редактор запросов пуст. При загрузке страница /play проверяет доступность /webterminal и скрывает элементы управления терминалом, если конечная точка недоступна (например, когда не включена экспериментальная настройка).

Веб-терминал предоставляет интерактивный сеанс, похожий на shell, любому, кто может пройти аутентификацию через HTTP-конечную точку ClickHouse, поэтому здесь действуют те же предостережения, что и для HTTP-протокола:

Всегда используйте HTTPS для /webterminal в недоверенных средах, чтобы защитить учетные данные и трафик сеанса.

в недоверенных средах, чтобы защитить учетные данные и трафик сеанса. Ограничивайте доступ на сетевом уровне (межсетевой экран, обратный прокси или конфигурация listen_host ) так же, как вы ограничиваете доступ к HTTP-протоколу.

) так же, как вы ограничиваете доступ к HTTP-протоколу. Конечная точка проверяет соответствие заголовка Origin значению Host , чтобы снизить риск перехвата WebSocket-запросов между источниками; если TLS завершается на внешнем прокси, настройте обратные прокси соответствующим образом.

значению , чтобы снизить риск перехвата WebSocket-запросов между источниками; если TLS завершается на внешнем прокси, настройте обратные прокси соответствующим образом. За обратным прокси, завершающим TLS, соединение с ClickHouse на стороне upstream использует обычный http , хотя браузер работает через https , поэтому строгая проверка same-origin будет отклонять легитимные соединения. Для таких развертываний задайте webterminal_allowed_origins как список полных origins, разделенных запятыми, которым разрешено открывать WebSocket-сеансы; если этот параметр не пуст, он заменяет проверку same-origin по умолчанию. Пример: <webterminal_allowed_origins>https://example.com,https://app.example.com:8443</webterminal_allowed_origins> .

Обработчик также проверяет соответствие протоколу WebSocket согласно RFC 6455: немаскированные клиентские фреймы, зарезервированные коды операций, слишком большие или фрагментированные управляющие фреймы, а также зарезервированные биты RSV отклоняются с кодами закрытия protocol-error.