Прокси-серверы от сторонних разработчиков
chproxy
chproxy - это http-прокси и балансировщик нагрузки для базы данных ClickHouse.
Основные возможности:
- Индивидуальная маршрутизация и кэширование ответов;
- Гибкие ограничения;
- Автоматическое продление SSL сертификатов.
Реализован на Go.
KittenHouse
KittenHouse предназначен для использования в качестве локального прокси-сервера между ClickHouse и вашим сервером приложений в случае, если буферизовать данные INSERT на стороне приложения не представляется возможным или не удобно.
Основные возможности:
- Буферизация данных в памяти и на диске;
- Маршрутизация по таблицам;
- Балансировка нагрузки и проверка работоспособности.
Реализован на Go.
ClickHouse-Bulk
ClickHouse-Bulk - простой сборщик вставок ClickHouse.
Особенности:
- Группировка запросов и отправка по порогу или интервалу;
- Несколько удаленных серверов;
- Базовая аутентификация.
Реализован на Go.