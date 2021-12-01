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Прокси-серверы от сторонних разработчиков

chproxy

chproxy - это http-прокси и балансировщик нагрузки для базы данных ClickHouse.

Основные возможности:

  • Индивидуальная маршрутизация и кэширование ответов;
  • Гибкие ограничения;
  • Автоматическое продление SSL сертификатов.

Реализован на Go.

KittenHouse

KittenHouse предназначен для использования в качестве локального прокси-сервера между ClickHouse и вашим сервером приложений в случае, если буферизовать данные INSERT на стороне приложения не представляется возможным или не удобно.

Основные возможности:

  • Буферизация данных в памяти и на диске;
  • Маршрутизация по таблицам;
  • Балансировка нагрузки и проверка работоспособности.

Реализован на Go.

ClickHouse-Bulk

ClickHouse-Bulk - простой сборщик вставок ClickHouse.

Особенности:

  • Группировка запросов и отправка по порогу или интервалу;
  • Несколько удаленных серверов;
  • Базовая аутентификация.

Реализован на Go.