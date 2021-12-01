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Прокси-серверы от сторонних разработчиков

chproxy - это http-прокси и балансировщик нагрузки для базы данных ClickHouse.

Основные возможности:

Индивидуальная маршрутизация и кэширование ответов;

Гибкие ограничения;

Автоматическое продление SSL сертификатов.

Реализован на Go.

KittenHouse предназначен для использования в качестве локального прокси-сервера между ClickHouse и вашим сервером приложений в случае, если буферизовать данные INSERT на стороне приложения не представляется возможным или не удобно.

Основные возможности:

Буферизация данных в памяти и на диске;

Маршрутизация по таблицам;

Балансировка нагрузки и проверка работоспособности.

Реализован на Go.

ClickHouse-Bulk - простой сборщик вставок ClickHouse.

Особенности:

Группировка запросов и отправка по порогу или интервалу;

Несколько удаленных серверов;

Базовая аутентификация.

Реализован на Go.