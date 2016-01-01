Разработка на ClickHouse с Moose OLAP
Moose OLAP — это основной модуль Moose Stack, набора инструментов с открытым исходным кодом для разработки аналитических бэкэндов в реальном времени на Typescript и Python.
Moose OLAP предлагает удобные для разработчиков абстракции и функциональность, схожую с ORM, разработанную нативно для ClickHouse.
Ключевые особенности Moose OLAP
- Схемы как код: Определяйте ваши таблицы ClickHouse на TypeScript или Python с безопасностью типов и автозаполнением в IDE
- Запросы с безопасностью типов: Пишите SQL-запросы с поддержкой проверки типов и автозаполнения
- Локальная разработка: Разрабатывайте и тестируйте на локальных инстансах ClickHouse, не затрагивая продуктивную среду
- Управление миграциями: Контролируйте версии ваших изменений схемы и управляйте миграциями через код
- Потоковая обработка в реальном времени: Встроенная поддержка подключения ClickHouse к Kafka или Redpanda для потоковой загрузки
- REST APIs: Легко генерируйте полностью документированные REST APIs на основе ваших таблиц и представлений ClickHouse
Начало работы менее чем за 5 минут
Для последних и лучших руководств по установке и началу работы, смотрите документацию Moose Stack.
Или следуйте этому руководству, чтобы быстро начать работу с Moose OLAP на существующем развертывании ClickHouse или ClickHouse Cloud менее чем за 5 минут.
Требования
- Node.js 20+ ИЛИ Python 3.12+ - Необходимы для разработки на TypeScript или Python
- Docker Desktop - Для локальной среды разработки
- macOS/Linux - Windows работает через WSL2
Установка Moose
Установите CLI Moose глобально в вашей системе:
Настройте ваш проект
Вариант A: Используйте ваше собственное развертывание ClickHouse
Важно: Ваш продуктивный ClickHouse останется нетронутым. Это просто инициализирует новый проект Moose OLAP с моделями данных, основанными на ваших таблицах ClickHouse.
Ваша строка подключения ClickHouse должна быть в следующем формате:
Вариант B: используйте игровой стенд ClickHouse
Не удалось запустить ClickHouse? Используйте Игровой стенд ClickHouse, чтобы попробовать Moose OLAP!
Установка зависимостей
Вы должны увидеть:
Successfully generated X models from ClickHouse tables
Изучите ваши сгенерированные модели
CLI Moose автоматически генерирует интерфейсы TypeScript или модели Pydantic Python из ваших существующих таблиц ClickHouse.
Посмотрите ваши новые модели данных в файле
app/index.ts.
Начните разработку
Запустите ваш сервер разработки, чтобы запустить локальный экземпляр ClickHouse со всеми вашими продуктивными таблицами, автоматически воссозданными из ваших кодовых определений:
Важно: Ваш продуктивный ClickHouse останется нетронутым. Это создает локальную среду разработки.
Разработка с помощью Moose OLAP
Теперь, когда у вас есть ваши Таблицы, определенные в коде, вы получаете те же преимущества, что и модели данных ORM в веб-приложениях - безопасность типов и автозаполнение при создании APIs и Материализованных Представлений на основе ваших аналитических данных. На следующем этапе вы можете попробовать:
- Построение REST API с Moose API
- Загрузка или преобразование данных с помощью Moose Workflows или Moose Streaming
- Изучите возможность перехода в продукцию с Moose Build и Moose Migrate
Получить помощь и оставаться на связи
- Справочное приложение: Ознакомьтесь с открытым справочным приложением, Area Code: стартовый репозиторий со всеми необходимыми строительными блоками для функционального, готового к предприятиям приложения, требующего специализированной инфраструктуры. Есть два примера приложений: Аналитика для пользователей и Операционный аналитический склад данных.
- Сообщество в Slack: Свяжитесь с кураторами Moose Stack в Slack для поддержки и обратной связи
- Смотрите учебные видео: Видеоуроки, демонстрации и глубокие погружения в функции Moose Stack на Youtube
- Внесите свой вклад: Ознакомьтесь с кодом, внесите вклад в Moose Stack и сообщите о проблемах на GitHub