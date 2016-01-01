Разработка на ClickHouse с Moose OLAP

Moose OLAP — это основной модуль Moose Stack, набора инструментов с открытым исходным кодом для разработки аналитических бэкэндов в реальном времени на Typescript и Python.

Moose OLAP предлагает удобные для разработчиков абстракции и функциональность, схожую с ORM, разработанную нативно для ClickHouse.

Схемы как код : Определяйте ваши таблицы ClickHouse на TypeScript или Python с безопасностью типов и автозаполнением в IDE

: Определяйте ваши таблицы ClickHouse на TypeScript или Python с безопасностью типов и автозаполнением в IDE Запросы с безопасностью типов : Пишите SQL-запросы с поддержкой проверки типов и автозаполнения

: Пишите SQL-запросы с поддержкой проверки типов и автозаполнения Локальная разработка : Разрабатывайте и тестируйте на локальных инстансах ClickHouse, не затрагивая продуктивную среду

: Разрабатывайте и тестируйте на локальных инстансах ClickHouse, не затрагивая продуктивную среду Управление миграциями : Контролируйте версии ваших изменений схемы и управляйте миграциями через код

: Контролируйте версии ваших изменений схемы и управляйте миграциями через код Потоковая обработка в реальном времени : Встроенная поддержка подключения ClickHouse к Kafka или Redpanda для потоковой загрузки

: Встроенная поддержка подключения ClickHouse к Kafka или Redpanda для потоковой загрузки REST APIs: Легко генерируйте полностью документированные REST APIs на основе ваших таблиц и представлений ClickHouse

Для последних и лучших руководств по установке и началу работы, смотрите документацию Moose Stack.

Или следуйте этому руководству, чтобы быстро начать работу с Moose OLAP на существующем развертывании ClickHouse или ClickHouse Cloud менее чем за 5 минут.

Node.js 20+ ИЛИ Python 3.12+ - Необходимы для разработки на TypeScript или Python

ИЛИ - Необходимы для разработки на TypeScript или Python Docker Desktop - Для локальной среды разработки

- Для локальной среды разработки macOS/Linux - Windows работает через WSL2

Установка Moose Установите CLI Moose глобально в вашей системе: bash -i <(curl -fsSL https://fiveonefour.com/install.sh) moose Настройте ваш проект Важно: Ваш продуктивный ClickHouse останется нетронутым. Это просто инициализирует новый проект Moose OLAP с моделями данных, основанными на ваших таблицах ClickHouse. # TypeScript moose init my-project --from-remote <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --language typescript # Python moose init my-project --from-remote <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --language python Ваша строка подключения ClickHouse должна быть в следующем формате: https://username:password@host:port/?database=database_name Не удалось запустить ClickHouse? Используйте Игровой стенд ClickHouse, чтобы попробовать Moose OLAP! # TypeScript moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language typescript # Python moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language python Установка зависимостей # TypeScript cd my-project npm install # Python cd my-project python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate pip install -r requirements.txt Вы должны увидеть: Successfully generated X models from ClickHouse tables Изучите ваши сгенерированные модели CLI Moose автоматически генерирует интерфейсы TypeScript или модели Pydantic Python из ваших существующих таблиц ClickHouse. Посмотрите ваши новые модели данных в файле app/index.ts . Начните разработку Запустите ваш сервер разработки, чтобы запустить локальный экземпляр ClickHouse со всеми вашими продуктивными таблицами, автоматически воссозданными из ваших кодовых определений: moose dev Важно: Ваш продуктивный ClickHouse останется нетронутым. Это создает локальную среду разработки. Заполните вашу локальную базу данных Заполните ваши данные в локальный экземпляр ClickHouse: moose seed --connection-string <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --limit 100 moose seed --connection-string https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --limit 100 Разработка с помощью Moose OLAP Теперь, когда у вас есть ваши Таблицы, определенные в коде, вы получаете те же преимущества, что и модели данных ORM в веб-приложениях - безопасность типов и автозаполнение при создании APIs и Материализованных Представлений на основе ваших аналитических данных. На следующем этапе вы можете попробовать: Построение REST API с Moose API

Загрузка или преобразование данных с помощью Moose Workflows или Moose Streaming

Изучите возможность перехода в продукцию с Moose Build и Moose Migrate