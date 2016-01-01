Перейти к основному содержимому
Разработка на ClickHouse с Moose OLAP

Moose OLAP — это основной модуль Moose Stack, набора инструментов с открытым исходным кодом для разработки аналитических бэкэндов в реальном времени на Typescript и Python.

Moose OLAP предлагает удобные для разработчиков абстракции и функциональность, схожую с ORM, разработанную нативно для ClickHouse.

Ключевые особенности Moose OLAP

  • Схемы как код: Определяйте ваши таблицы ClickHouse на TypeScript или Python с безопасностью типов и автозаполнением в IDE
  • Запросы с безопасностью типов: Пишите SQL-запросы с поддержкой проверки типов и автозаполнения
  • Локальная разработка: Разрабатывайте и тестируйте на локальных инстансах ClickHouse, не затрагивая продуктивную среду
  • Управление миграциями: Контролируйте версии ваших изменений схемы и управляйте миграциями через код
  • Потоковая обработка в реальном времени: Встроенная поддержка подключения ClickHouse к Kafka или Redpanda для потоковой загрузки
  • REST APIs: Легко генерируйте полностью документированные REST APIs на основе ваших таблиц и представлений ClickHouse

Начало работы менее чем за 5 минут

Для последних и лучших руководств по установке и началу работы, смотрите документацию Moose Stack.

Или следуйте этому руководству, чтобы быстро начать работу с Moose OLAP на существующем развертывании ClickHouse или ClickHouse Cloud менее чем за 5 минут.

Требования

  • Node.js 20+ ИЛИ Python 3.12+ - Необходимы для разработки на TypeScript или Python
  • Docker Desktop - Для локальной среды разработки
  • macOS/Linux - Windows работает через WSL2

Установка Moose

Установите CLI Moose глобально в вашей системе:

bash -i <(curl -fsSL https://fiveonefour.com/install.sh) moose

Настройте ваш проект

Вариант A: Используйте ваше собственное развертывание ClickHouse

Важно: Ваш продуктивный ClickHouse останется нетронутым. Это просто инициализирует новый проект Moose OLAP с моделями данных, основанными на ваших таблицах ClickHouse.


# TypeScript
moose init my-project --from-remote <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --language typescript


# Python
moose init my-project --from-remote <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --language python

Ваша строка подключения ClickHouse должна быть в следующем формате:

https://username:password@host:port/?database=database_name

Вариант B: используйте игровой стенд ClickHouse

Не удалось запустить ClickHouse? Используйте Игровой стенд ClickHouse, чтобы попробовать Moose OLAP!


# TypeScript
moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language typescript


# Python
moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language python

Установка зависимостей


# TypeScript
cd my-project
npm install


# Python
cd my-project
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

Вы должны увидеть: Successfully generated X models from ClickHouse tables

Изучите ваши сгенерированные модели

CLI Moose автоматически генерирует интерфейсы TypeScript или модели Pydantic Python из ваших существующих таблиц ClickHouse.

Посмотрите ваши новые модели данных в файле app/index.ts.

Начните разработку

Запустите ваш сервер разработки, чтобы запустить локальный экземпляр ClickHouse со всеми вашими продуктивными таблицами, автоматически воссозданными из ваших кодовых определений:

moose dev

Важно: Ваш продуктивный ClickHouse останется нетронутым. Это создает локальную среду разработки.

Заполните вашу локальную базу данных

Заполните ваши данные в локальный экземпляр ClickHouse:

Из вашего собственного ClickHouse

moose seed --connection-string <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --limit 100

Из игрового стенда ClickHouse

moose seed --connection-string https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --limit 100

Разработка с помощью Moose OLAP

Теперь, когда у вас есть ваши Таблицы, определенные в коде, вы получаете те же преимущества, что и модели данных ORM в веб-приложениях - безопасность типов и автозаполнение при создании APIs и Материализованных Представлений на основе ваших аналитических данных. На следующем этапе вы можете попробовать:

Получить помощь и оставаться на связи

  • Справочное приложение: Ознакомьтесь с открытым справочным приложением, Area Code: стартовый репозиторий со всеми необходимыми строительными блоками для функционального, готового к предприятиям приложения, требующего специализированной инфраструктуры. Есть два примера приложений: Аналитика для пользователей и Операционный аналитический склад данных.
  • Сообщество в Slack: Свяжитесь с кураторами Moose Stack в Slack для поддержки и обратной связи
  • Смотрите учебные видео: Видеоуроки, демонстрации и глубокие погружения в функции Moose Stack на Youtube
  • Внесите свой вклад: Ознакомьтесь с кодом, внесите вклад в Moose Stack и сообщите о проблемах на GitHub