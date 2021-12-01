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Визуальные интерфейсы от сторонних разработчиков

С открытым исходным кодом

Tabix

Веб-интерфейс для ClickHouse в проекте Tabix.

Основные возможности:

  • Работает с ClickHouse напрямую из браузера, без необходимости установки дополнительного ПО;
  • Редактор запросов с подсветкой синтаксиса;
  • Автодополнение команд;
  • Инструменты графического анализа выполнения запросов;
  • Цветовые схемы на выбор.

Документация Tabix.

HouseOps

HouseOps — UI/IDE для OSX, Linux и Windows.

Основные возможности:

  • Построение запросов с подсветкой синтаксиса;
  • Просмотр ответа в табличном или JSON представлении;
  • Экспортирование результатов запроса в формате CSV или JSON;
  • Список процессов с описанием;
  • Режим записи;
  • Возможность остановки (KILL) запроса;
  • Граф базы данных. Показывает все таблицы и их столбцы с дополнительной информацией;
  • Быстрый просмотр размера столбца;
  • Конфигурирование сервера.

Планируется разработка следующих возможностей:

  • Управление базами;
  • Управление пользователями;
  • Анализ данных в режиме реального времени;
  • Мониторинг кластера;
  • Управление кластером;
  • Мониторинг реплицированных и Kafka таблиц.

LightHouse

LightHouse — это легковесный веб-интерфейс для ClickHouse.

Основные возможности:

  • Список таблиц с фильтрацией и метаданными;
  • Предварительный просмотр таблицы с фильтрацией и сортировкой;
  • Выполнение запросов только для чтения.

Redash

Redash — платформа для отображения данных.

Поддерживает множество источников данных, включая ClickHouse. Redash может объединять результаты запросов из разных источников в финальный набор данных.

Основные возможности:

  • Мощный редактор запросов.
  • Проводник по базе данных.
  • Инструменты визуализации, позволяющие представить данные в различных формах.

Grafana

Grafana — платформа для мониторинга и визуализации.

"С помощью Grafana вы можете делать запросы, визуализировать, получать уведомления и разбираться в метриках, где бы они ни хранились. Создавайте, исследуйте, делитесь дашбордами с командой и прививайте культуру принятия решений на основе данных. Мы пользуемся доверием и любовью пользователей" — grafana.com.

Плагин источника данных ClickHouse поддерживает ClickHouse в качестве бэкенд базы данных.

DBeaver

DBeaver - универсальный desktop клиент баз данных с поддержкой ClickHouse.

Основные возможности:

  • Построение запросов с подсветкой синтаксиса.
  • Просмотр таблиц.
  • Автодополнение команд.
  • Полнотекстовый поиск.

По умолчанию DBeaver не использует сессии при подключении (в отличие от CLI, например). Если вам нужна поддержка сессий (например, для установки настроек на сессию), измените настройки подключения драйвера и укажите для настройки session_id любое произвольное значение (драйвер использует подключение по http). После этого вы можете использовать любую настройку (setting) в окне запроса.

clickhouse-cli

clickhouse-cli - это альтернативный клиент командной строки для ClickHouse, написанный на Python 3.

Основные возможности:

  • Автодополнение;
  • Подсветка синтаксиса для запросов и вывода данных;
  • Поддержка постраничного просмотра для результирующих данных;
  • Дополнительные PostgreSQL-подобные команды.

clickhouse-flamegraph

clickhouse-flamegraph — специализированный инструмент для визуализации system.trace_log в виде flamegraph.

clickhouse-plantuml

cickhouse-plantuml — скрипт, генерирующий PlantUML диаграммы схем таблиц.

xeus-clickhouse

xeus-clickhouse — это ядро Jupyter для ClickHouse, которое поддерживает запрос ClickHouse-данных с использованием SQL в Jupyter.

MindsDB Studio

MindsDB — это продукт с открытым исходным кодом, реализующий слой искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) для различных СУБД, в том числе для ClickHouse. MindsDB облегчает процессы создания, обучения и развертывания современных моделей машинного обучения. Графический пользовательский интерфейс MindsDB Studio позволяет обучать новые модели на основе данных в БД, интерпретировать сделанные моделями прогнозы, выявлять потенциальные ошибки в данных, визуализировать и оценивать достоверность моделей с помощью функции Explainable AI, так чтобы вы могли быстрее адаптировать и настраивать ваши модели машинного обучения.

DBM

DBM DBM — инструмент для визуального менеджмента в ClickHouse!

Основные возможности:

  • Поддержка истории запросов (пагинация, очистка и т.д.)
  • Поддержка отдельных секций запросов
  • Поддержка остановки запроса
  • Поддержка управления таблицами (метаданные, удаление, предпросмотр)
  • Поддержка управления базами данных (удаление, создание)
  • Поддержка пользовательских запросов
  • Поддержка управления различными источниками данных (проверка соединения, мониторинг)
  • Поддержка монитора (процессор, соединение, запрос)
  • Поддержка миграции данных

Bytebase

Bytebase — сетевой инструмент для смены схем и контроля версий с открытым исходным кодом для работы в команде. Поддерживает различные базы данных, в том числе ClickHouse.

Основные возможности:

  • Проверка схемы для разработчиков и администраторов баз данных.
  • "База данных в виде кода", хранение схемы базы данных с помощью системы контроля версий, например, GitLab, а также активация развертывания по коммиту.
  • Рациональное развертывание и соответствующая среда.
  • Полная история миграций.
  • Определение смещения схемы.
  • Резервное копирование и восстановление.
  • Управление доступом на основе ролей.

Коммерческие

DataGrip

DataGrip — это IDE для баз данных от JetBrains с выделенной поддержкой ClickHouse. Он также встроен в другие инструменты на основе IntelliJ: PyCharm, IntelliJ IDEA, GoLand, PhpStorm и другие.

Основные возможности:

  • Очень быстрое дополнение кода.
  • Подсветка синтаксиса для SQL диалекта ClickHouse.
  • Поддержка функций, специфичных для ClickHouse, например вложенных столбцов, движков таблиц.
  • Редактор данных.
  • Рефакторинги.
  • Поиск и навигация.

Yandex DataLens

Yandex DataLens — cервис визуализации и анализа данных.

Основные возможности:

  • Широкий выбор инструментов визуализации, от простых столбчатых диаграмм до сложных дашбордов.
  • Возможность опубликовать дашборды на широкую аудиторию.
  • Поддержка множества источников данных, включая ClickHouse.
  • Хранение материализованных данных в кластере ClickHouse DataLens.

Для небольших проектов DataLens доступен бесплатно, в том числе и для коммерческого использования.

Holistics Software

Holistics — full-stack платформа для обработки данных и бизнес-аналитики.

Основные возможности:

  • Автоматизированные отчёты на почту, Slack, и Google Sheet.
  • Редактор SQL c визуализацией, контролем версий, автодополнением, повторным использованием частей запроса и динамическими фильтрами.
  • Встроенные инструменты анализа отчётов и всплывающие (iframe) дашборды.
  • Подготовка данных и возможности ETL.
  • Моделирование данных с помощью SQL для их реляционного отображения.

Looker

Looker — платформа для обработки данных и бизнес-аналитики. Поддерживает более 50 диалектов баз данных, включая ClickHouse. Looker можно установить самостоятельно или воспользоваться готовой платформой SaaS.

Просмотр данных, построение отображений и дашбордов, планирование отчётов и обмен данными с коллегами доступны с помощью браузера. Также, Looker предоставляет ряд инструментов, позволяющих встраивать сервис в другие приложения и API для обмена данными.

Основные возможности:

  • Язык LookML, поддерживающий моделирование данных.
  • Интеграция с различными системами с помощью Data Actions.
  • Инструменты для встраивания сервиса в приложения.
  • API.

Как сконфигурировать ClickHouse в Looker.

SeekTable

SeekTable — это аналитический инструмент для самостоятельного анализа и обработки данных бизнес-аналитики. Он доступен как в виде облачного сервиса, так и в виде локальной версии. Отчеты из SeekTable могут быть встроены в любое веб-приложение.

Основные возможности:

  • Удобный конструктор отчетов.
  • Гибкая настройка отчетов SQL и создание запросов для специфичных отчетов.
  • Интегрируется с ClickHouse, используя собственную точку приема запроса TCP/IP или интерфейс HTTP(S) (два разных драйвера).
  • Поддерживает всю мощь диалекта ClickHouse SQL для построения запросов по различным измерениям и показателям.
  • WEB-API для автоматизированной генерации отчетов.
  • Процесс разработки отчетов поддерживает резервное копирование/восстановление данных; конфигурация моделей данных (кубов) / отчетов представляет собой удобочитаемый XML-файл, который может храниться в системе контроля версий.

SeekTable бесплатен для личного/индивидуального использования.

Как сконфигурировать подключение ClickHouse в SeekTable.

Chadmin

Chadmin — простой графический интерфейс для визуализации запущенных запросов на вашем кластере ClickHouse. Он отображает информацию о запросах и дает возможность их завершать.

TABLUM.IO

TABLUM.IO — онлайн инструмент для загрузки и визуализации данных. Позволяет подключаться к БД ClickHouse, работать с базами и таблицами через многофункциональную SQL консоль, загружать данные из таблиц, объединять их с данными из других источников (файлов, сторонних сервисов) и визуализировать результаты в виде таблиц и графиков.

Основные возможности:

  • Многофункциональный ETL: загрузка данных из популярных баз данных, локальных и удаленных файлов, загрузка результатов вызова REST API.
  • Универсальная SQL консоль с подсветкой синтаксиса и визуальным генератором SQL запросов.
  • Визуализация загруженных данных в виде графиков и таблиц.
  • Материализация данных и подзапросы к загруженным данным.
  • Отправка результатов визуализации в Slack, Telegram или на email.
  • Организация потоков данных (data pipeline) через собственный API.
  • Экспорт данных в форматах JSON, CSV, SQL, HTML.
  • Веб-интерфейс.

Поддерживается установка TABLUM.IO на собственный сервер (в виде Docker образа) или работа с сервисом в облаке. Лицензия: коммерческий продукт с периодом бесплатного тестирования 3 месяца.

Протестировать TABLUM.IO без разворачивания на собственном сервере можно здесь. Подробно о продукте смотрите на TABLUM.IO

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