Визуальные интерфейсы от сторонних разработчиков
С открытым исходным кодом
Tabix
Веб-интерфейс для ClickHouse в проекте Tabix.
Основные возможности:
- Работает с ClickHouse напрямую из браузера, без необходимости установки дополнительного ПО;
- Редактор запросов с подсветкой синтаксиса;
- Автодополнение команд;
- Инструменты графического анализа выполнения запросов;
- Цветовые схемы на выбор.
HouseOps
HouseOps — UI/IDE для OSX, Linux и Windows.
Основные возможности:
- Построение запросов с подсветкой синтаксиса;
- Просмотр ответа в табличном или JSON представлении;
- Экспортирование результатов запроса в формате CSV или JSON;
- Список процессов с описанием;
- Режим записи;
- Возможность остановки (
KILL) запроса;
- Граф базы данных. Показывает все таблицы и их столбцы с дополнительной информацией;
- Быстрый просмотр размера столбца;
- Конфигурирование сервера.
Планируется разработка следующих возможностей:
- Управление базами;
- Управление пользователями;
- Анализ данных в режиме реального времени;
- Мониторинг кластера;
- Управление кластером;
- Мониторинг реплицированных и Kafka таблиц.
LightHouse
LightHouse — это легковесный веб-интерфейс для ClickHouse.
Основные возможности:
- Список таблиц с фильтрацией и метаданными;
- Предварительный просмотр таблицы с фильтрацией и сортировкой;
- Выполнение запросов только для чтения.
Redash
Redash — платформа для отображения данных.
Поддерживает множество источников данных, включая ClickHouse. Redash может объединять результаты запросов из разных источников в финальный набор данных.
Основные возможности:
- Мощный редактор запросов.
- Проводник по базе данных.
- Инструменты визуализации, позволяющие представить данные в различных формах.
Grafana
Grafana — платформа для мониторинга и визуализации.
"С помощью Grafana вы можете делать запросы, визуализировать, получать уведомления и разбираться в метриках, где бы они ни хранились. Создавайте, исследуйте, делитесь дашбордами с командой и прививайте культуру принятия решений на основе данных. Мы пользуемся доверием и любовью пользователей" — grafana.com.
Плагин источника данных ClickHouse поддерживает ClickHouse в качестве бэкенд базы данных.
DBeaver
DBeaver - универсальный desktop клиент баз данных с поддержкой ClickHouse.
Основные возможности:
- Построение запросов с подсветкой синтаксиса.
- Просмотр таблиц.
- Автодополнение команд.
- Полнотекстовый поиск.
По умолчанию DBeaver не использует сессии при подключении (в отличие от CLI, например). Если вам нужна поддержка сессий (например, для установки настроек на сессию), измените настройки подключения драйвера и укажите для настройки
session_id любое произвольное значение (драйвер использует подключение по http). После этого вы можете использовать любую настройку (setting) в окне запроса.
clickhouse-cli
clickhouse-cli - это альтернативный клиент командной строки для ClickHouse, написанный на Python 3.
Основные возможности:
- Автодополнение;
- Подсветка синтаксиса для запросов и вывода данных;
- Поддержка постраничного просмотра для результирующих данных;
- Дополнительные PostgreSQL-подобные команды.
clickhouse-flamegraph
clickhouse-flamegraph — специализированный инструмент для визуализации
system.trace_log в виде flamegraph.
clickhouse-plantuml
cickhouse-plantuml — скрипт, генерирующий PlantUML диаграммы схем таблиц.
xeus-clickhouse
xeus-clickhouse — это ядро Jupyter для ClickHouse, которое поддерживает запрос ClickHouse-данных с использованием SQL в Jupyter.
MindsDB Studio
MindsDB — это продукт с открытым исходным кодом, реализующий слой искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) для различных СУБД, в том числе для ClickHouse. MindsDB облегчает процессы создания, обучения и развертывания современных моделей машинного обучения. Графический пользовательский интерфейс MindsDB Studio позволяет обучать новые модели на основе данных в БД, интерпретировать сделанные моделями прогнозы, выявлять потенциальные ошибки в данных, визуализировать и оценивать достоверность моделей с помощью функции Explainable AI, так чтобы вы могли быстрее адаптировать и настраивать ваши модели машинного обучения.
DBM
DBM DBM — инструмент для визуального менеджмента в ClickHouse!
Основные возможности:
- Поддержка истории запросов (пагинация, очистка и т.д.)
- Поддержка отдельных секций запросов
- Поддержка остановки запроса
- Поддержка управления таблицами (метаданные, удаление, предпросмотр)
- Поддержка управления базами данных (удаление, создание)
- Поддержка пользовательских запросов
- Поддержка управления различными источниками данных (проверка соединения, мониторинг)
- Поддержка монитора (процессор, соединение, запрос)
- Поддержка миграции данных
Bytebase
Bytebase — сетевой инструмент для смены схем и контроля версий с открытым исходным кодом для работы в команде. Поддерживает различные базы данных, в том числе ClickHouse.
Основные возможности:
- Проверка схемы для разработчиков и администраторов баз данных.
- "База данных в виде кода", хранение схемы базы данных с помощью системы контроля версий, например, GitLab, а также активация развертывания по коммиту.
- Рациональное развертывание и соответствующая среда.
- Полная история миграций.
- Определение смещения схемы.
- Резервное копирование и восстановление.
- Управление доступом на основе ролей.
Коммерческие
DataGrip
DataGrip — это IDE для баз данных от JetBrains с выделенной поддержкой ClickHouse. Он также встроен в другие инструменты на основе IntelliJ: PyCharm, IntelliJ IDEA, GoLand, PhpStorm и другие.
Основные возможности:
- Очень быстрое дополнение кода.
- Подсветка синтаксиса для SQL диалекта ClickHouse.
- Поддержка функций, специфичных для ClickHouse, например вложенных столбцов, движков таблиц.
- Редактор данных.
- Рефакторинги.
- Поиск и навигация.
Yandex DataLens
Yandex DataLens — cервис визуализации и анализа данных.
Основные возможности:
- Широкий выбор инструментов визуализации, от простых столбчатых диаграмм до сложных дашбордов.
- Возможность опубликовать дашборды на широкую аудиторию.
- Поддержка множества источников данных, включая ClickHouse.
- Хранение материализованных данных в кластере ClickHouse DataLens.
Для небольших проектов DataLens доступен бесплатно, в том числе и для коммерческого использования.
Holistics Software
Holistics — full-stack платформа для обработки данных и бизнес-аналитики.
Основные возможности:
- Автоматизированные отчёты на почту, Slack, и Google Sheet.
- Редактор SQL c визуализацией, контролем версий, автодополнением, повторным использованием частей запроса и динамическими фильтрами.
- Встроенные инструменты анализа отчётов и всплывающие (iframe) дашборды.
- Подготовка данных и возможности ETL.
- Моделирование данных с помощью SQL для их реляционного отображения.
Looker
Looker — платформа для обработки данных и бизнес-аналитики. Поддерживает более 50 диалектов баз данных, включая ClickHouse. Looker можно установить самостоятельно или воспользоваться готовой платформой SaaS.
Просмотр данных, построение отображений и дашбордов, планирование отчётов и обмен данными с коллегами доступны с помощью браузера. Также, Looker предоставляет ряд инструментов, позволяющих встраивать сервис в другие приложения и API для обмена данными.
Основные возможности:
- Язык LookML, поддерживающий моделирование данных.
- Интеграция с различными системами с помощью Data Actions.
- Инструменты для встраивания сервиса в приложения.
- API.
Как сконфигурировать ClickHouse в Looker.
SeekTable
SeekTable — это аналитический инструмент для самостоятельного анализа и обработки данных бизнес-аналитики. Он доступен как в виде облачного сервиса, так и в виде локальной версии. Отчеты из SeekTable могут быть встроены в любое веб-приложение.
Основные возможности:
- Удобный конструктор отчетов.
- Гибкая настройка отчетов SQL и создание запросов для специфичных отчетов.
- Интегрируется с ClickHouse, используя собственную точку приема запроса TCP/IP или интерфейс HTTP(S) (два разных драйвера).
- Поддерживает всю мощь диалекта ClickHouse SQL для построения запросов по различным измерениям и показателям.
- WEB-API для автоматизированной генерации отчетов.
- Процесс разработки отчетов поддерживает резервное копирование/восстановление данных; конфигурация моделей данных (кубов) / отчетов представляет собой удобочитаемый XML-файл, который может храниться в системе контроля версий.
SeekTable бесплатен для личного/индивидуального использования.
Как сконфигурировать подключение ClickHouse в SeekTable.
Chadmin
Chadmin — простой графический интерфейс для визуализации запущенных запросов на вашем кластере ClickHouse. Он отображает информацию о запросах и дает возможность их завершать.
TABLUM.IO
TABLUM.IO — онлайн инструмент для загрузки и визуализации данных. Позволяет подключаться к БД ClickHouse, работать с базами и таблицами через многофункциональную SQL консоль, загружать данные из таблиц, объединять их с данными из других источников (файлов, сторонних сервисов) и визуализировать результаты в виде таблиц и графиков.
Основные возможности:
- Многофункциональный ETL: загрузка данных из популярных баз данных, локальных и удаленных файлов, загрузка результатов вызова REST API.
- Универсальная SQL консоль с подсветкой синтаксиса и визуальным генератором SQL запросов.
- Визуализация загруженных данных в виде графиков и таблиц.
- Материализация данных и подзапросы к загруженным данным.
- Отправка результатов визуализации в Slack, Telegram или на email.
- Организация потоков данных (data pipeline) через собственный API.
- Экспорт данных в форматах JSON, CSV, SQL, HTML.
- Веб-интерфейс.
Поддерживается установка TABLUM.IO на собственный сервер (в виде Docker образа) или работа с сервисом в облаке. Лицензия: коммерческий продукт с периодом бесплатного тестирования 3 месяца.
Протестировать TABLUM.IO без разворачивания на собственном сервере можно здесь. Подробно о продукте смотрите на TABLUM.IO