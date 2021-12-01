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Визуальные интерфейсы от сторонних разработчиков

Веб-интерфейс для ClickHouse в проекте Tabix.

Основные возможности:

Работает с ClickHouse напрямую из браузера, без необходимости установки дополнительного ПО;

Редактор запросов с подсветкой синтаксиса;

Автодополнение команд;

Инструменты графического анализа выполнения запросов;

Цветовые схемы на выбор.

Документация Tabix.

HouseOps — UI/IDE для OSX, Linux и Windows.

Основные возможности:

Построение запросов с подсветкой синтаксиса;

Просмотр ответа в табличном или JSON представлении;

Экспортирование результатов запроса в формате CSV или JSON;

Список процессов с описанием;

Режим записи;

Возможность остановки ( KILL ) запроса;

) запроса; Граф базы данных. Показывает все таблицы и их столбцы с дополнительной информацией;

Быстрый просмотр размера столбца;

Конфигурирование сервера.

Планируется разработка следующих возможностей:

Управление базами;

Управление пользователями;

Анализ данных в режиме реального времени;

Мониторинг кластера;

Управление кластером;

Мониторинг реплицированных и Kafka таблиц.

LightHouse — это легковесный веб-интерфейс для ClickHouse.

Основные возможности:

Список таблиц с фильтрацией и метаданными;

Предварительный просмотр таблицы с фильтрацией и сортировкой;

Выполнение запросов только для чтения.

Redash — платформа для отображения данных.

Поддерживает множество источников данных, включая ClickHouse. Redash может объединять результаты запросов из разных источников в финальный набор данных.

Основные возможности:

Мощный редактор запросов.

Проводник по базе данных.

Инструменты визуализации, позволяющие представить данные в различных формах.

Grafana — платформа для мониторинга и визуализации.

"С помощью Grafana вы можете делать запросы, визуализировать, получать уведомления и разбираться в метриках, где бы они ни хранились. Создавайте, исследуйте, делитесь дашбордами с командой и прививайте культуру принятия решений на основе данных. Мы пользуемся доверием и любовью пользователей" — grafana.com.

Плагин источника данных ClickHouse поддерживает ClickHouse в качестве бэкенд базы данных.

DBeaver - универсальный desktop клиент баз данных с поддержкой ClickHouse.

Основные возможности:

Построение запросов с подсветкой синтаксиса.

Просмотр таблиц.

Автодополнение команд.

Полнотекстовый поиск.

По умолчанию DBeaver не использует сессии при подключении (в отличие от CLI, например). Если вам нужна поддержка сессий (например, для установки настроек на сессию), измените настройки подключения драйвера и укажите для настройки session_id любое произвольное значение (драйвер использует подключение по http). После этого вы можете использовать любую настройку (setting) в окне запроса.

clickhouse-cli - это альтернативный клиент командной строки для ClickHouse, написанный на Python 3.

Основные возможности:

Автодополнение;

Подсветка синтаксиса для запросов и вывода данных;

Поддержка постраничного просмотра для результирующих данных;

Дополнительные PostgreSQL-подобные команды.

clickhouse-flamegraph — специализированный инструмент для визуализации system.trace_log в виде flamegraph.

cickhouse-plantuml — скрипт, генерирующий PlantUML диаграммы схем таблиц.

xeus-clickhouse — это ядро Jupyter для ClickHouse, которое поддерживает запрос ClickHouse-данных с использованием SQL в Jupyter.

MindsDB — это продукт с открытым исходным кодом, реализующий слой искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) для различных СУБД, в том числе для ClickHouse. MindsDB облегчает процессы создания, обучения и развертывания современных моделей машинного обучения. Графический пользовательский интерфейс MindsDB Studio позволяет обучать новые модели на основе данных в БД, интерпретировать сделанные моделями прогнозы, выявлять потенциальные ошибки в данных, визуализировать и оценивать достоверность моделей с помощью функции Explainable AI, так чтобы вы могли быстрее адаптировать и настраивать ваши модели машинного обучения.

DBM DBM — инструмент для визуального менеджмента в ClickHouse!

Основные возможности:

Поддержка истории запросов (пагинация, очистка и т.д.)

Поддержка отдельных секций запросов

Поддержка остановки запроса

Поддержка управления таблицами (метаданные, удаление, предпросмотр)

Поддержка управления базами данных (удаление, создание)

Поддержка пользовательских запросов

Поддержка управления различными источниками данных (проверка соединения, мониторинг)

Поддержка монитора (процессор, соединение, запрос)

Поддержка миграции данных

Bytebase — сетевой инструмент для смены схем и контроля версий с открытым исходным кодом для работы в команде. Поддерживает различные базы данных, в том числе ClickHouse.

Основные возможности:

Проверка схемы для разработчиков и администраторов баз данных.

"База данных в виде кода", хранение схемы базы данных с помощью системы контроля версий, например, GitLab, а также активация развертывания по коммиту.

Рациональное развертывание и соответствующая среда.

Полная история миграций.

Определение смещения схемы.

Резервное копирование и восстановление.

Управление доступом на основе ролей.

DataGrip — это IDE для баз данных от JetBrains с выделенной поддержкой ClickHouse. Он также встроен в другие инструменты на основе IntelliJ: PyCharm, IntelliJ IDEA, GoLand, PhpStorm и другие.

Основные возможности:

Очень быстрое дополнение кода.

Подсветка синтаксиса для SQL диалекта ClickHouse.

Поддержка функций, специфичных для ClickHouse, например вложенных столбцов, движков таблиц.

Редактор данных.

Рефакторинги.

Поиск и навигация.

Yandex DataLens — cервис визуализации и анализа данных.

Основные возможности:

Широкий выбор инструментов визуализации, от простых столбчатых диаграмм до сложных дашбордов.

Возможность опубликовать дашборды на широкую аудиторию.

Поддержка множества источников данных, включая ClickHouse.

Хранение материализованных данных в кластере ClickHouse DataLens.

Для небольших проектов DataLens доступен бесплатно, в том числе и для коммерческого использования.

Holistics — full-stack платформа для обработки данных и бизнес-аналитики.

Основные возможности:

Автоматизированные отчёты на почту, Slack, и Google Sheet.

Редактор SQL c визуализацией, контролем версий, автодополнением, повторным использованием частей запроса и динамическими фильтрами.

Встроенные инструменты анализа отчётов и всплывающие (iframe) дашборды.

Подготовка данных и возможности ETL.

Моделирование данных с помощью SQL для их реляционного отображения.

Looker — платформа для обработки данных и бизнес-аналитики. Поддерживает более 50 диалектов баз данных, включая ClickHouse. Looker можно установить самостоятельно или воспользоваться готовой платформой SaaS.

Просмотр данных, построение отображений и дашбордов, планирование отчётов и обмен данными с коллегами доступны с помощью браузера. Также, Looker предоставляет ряд инструментов, позволяющих встраивать сервис в другие приложения и API для обмена данными.

Основные возможности:

Язык LookML, поддерживающий моделирование данных.

Интеграция с различными системами с помощью Data Actions.

Инструменты для встраивания сервиса в приложения.

API.

Как сконфигурировать ClickHouse в Looker.

SeekTable — это аналитический инструмент для самостоятельного анализа и обработки данных бизнес-аналитики. Он доступен как в виде облачного сервиса, так и в виде локальной версии. Отчеты из SeekTable могут быть встроены в любое веб-приложение.

Основные возможности:

Удобный конструктор отчетов.

Гибкая настройка отчетов SQL и создание запросов для специфичных отчетов.

Интегрируется с ClickHouse, используя собственную точку приема запроса TCP/IP или интерфейс HTTP(S) (два разных драйвера).

Поддерживает всю мощь диалекта ClickHouse SQL для построения запросов по различным измерениям и показателям.

WEB-API для автоматизированной генерации отчетов.

Процесс разработки отчетов поддерживает резервное копирование/восстановление данных; конфигурация моделей данных (кубов) / отчетов представляет собой удобочитаемый XML-файл, который может храниться в системе контроля версий.

SeekTable бесплатен для личного/индивидуального использования.

Как сконфигурировать подключение ClickHouse в SeekTable.

Chadmin — простой графический интерфейс для визуализации запущенных запросов на вашем кластере ClickHouse. Он отображает информацию о запросах и дает возможность их завершать.

TABLUM.IO — онлайн инструмент для загрузки и визуализации данных. Позволяет подключаться к БД ClickHouse, работать с базами и таблицами через многофункциональную SQL консоль, загружать данные из таблиц, объединять их с данными из других источников (файлов, сторонних сервисов) и визуализировать результаты в виде таблиц и графиков.

Основные возможности:

Многофункциональный ETL: загрузка данных из популярных баз данных, локальных и удаленных файлов, загрузка результатов вызова REST API.

Универсальная SQL консоль с подсветкой синтаксиса и визуальным генератором SQL запросов.

Визуализация загруженных данных в виде графиков и таблиц.

Материализация данных и подзапросы к загруженным данным.

Отправка результатов визуализации в Slack, Telegram или на email.

Организация потоков данных (data pipeline) через собственный API.

Экспорт данных в форматах JSON, CSV, SQL, HTML.

Веб-интерфейс.

Поддерживается установка TABLUM.IO на собственный сервер (в виде Docker образа) или работа с сервисом в облаке. Лицензия: коммерческий продукт с периодом бесплатного тестирования 3 месяца.

Протестировать TABLUM.IO без разворачивания на собственном сервере можно здесь. Подробно о продукте смотрите на TABLUM.IO

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