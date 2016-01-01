SSH интерфейс с PTY

Experimental feature. Learn more. Experimental feature.

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

Сервер ClickHouse позволяет подключаться к себе напрямую с использованием протокола SSH. Любой клиент допускается.

После создания пользователя базы данных, идентифицированного по SSH-ключу:

Вы можете использовать этот ключ для подключения к серверу ClickHouse. Это откроет псевдотерминал (PTY) с интерактивной сессией clickhouse-client .

Также поддерживается выполнение команд через SSH (неинтерактивный режим):

Чтобы включить возможность SSH-сервера, вам нужно раскомментировать или разместить следующий раздел в вашем config.xml :

Ключ хоста является неотъемлемой частью протокола SSH. Публичная часть этого ключа хранится в файле ~/.ssh/known_hosts на стороне клиента и обычно необходима, чтобы предотвратить атаки типа "человек посередине". При первом подключении к серверу вы увидите следующее сообщение:

Это, по сути, означает: "Хотите ли вы запомнить публичный ключ этого хоста и продолжить подключение?".

Вы можете сказать вашему SSH-клиенту не проверять хост, передав опцию:

Вы можете передавать параметры встроенному клиенту аналогично обычному clickhouse-client , но с некоторыми ограничениями. Поскольку это протокол SSH, единственный способ передать параметры на целевой хост - это через переменные окружения.

Например, установка format может быть выполнена следующим образом:

Вы можете изменить любую настройку уровня пользователя таким образом и дополнительно передавать большинство обычных параметров clickhouse-client (за исключением тех, которые не имеют смысла в этой настройке).

Важно: