XML

Input Output Alias ✗ ✔

Формат XML подходит только для вывода, а не для разбора.

Если имя колонки не имеет приемлемого формата, используется 'field' в качестве имени элемента. В целом, структура XML соответствует структуре JSON. Так же, как и для JSON, недопустимые последовательности UTF-8 заменяются символом замены � , так что выходной текст будет состоять из допустимых последовательностей UTF-8.

В строковых значениях символы < и & экранируются как < и & .

Массивы выводятся в формате <array><elem>Hello</elem><elem>World</elem>...</array> , а кортежи в формате <tuple><elem>Hello</elem><elem>World</elem>...</tuple> .

Пример: