XML
|Input
|Output
|Alias
|✗
|✔
Description
Формат
XML подходит только для вывода, а не для разбора.
Если имя колонки не имеет приемлемого формата, используется 'field' в качестве имени элемента. В целом, структура XML соответствует структуре JSON.
Так же, как и для JSON, недопустимые последовательности UTF-8 заменяются символом замены
�, так что выходной текст будет состоять из допустимых последовательностей UTF-8.
В строковых значениях символы
< и
& экранируются как
< и
&.
Массивы выводятся в формате
<array><elem>Hello</elem><elem>World</elem>...</array>, а кортежи в формате
<tuple><elem>Hello</elem><elem>World</elem>...</tuple>.
Example Usage
Пример: