Values

Вход Выход Псевдоним ✔ ✔

Формат Values выводит каждую строку в скобках.

Строки разделяются запятыми, без запятой после последней строки.

Значения внутри скобок также разделяются запятыми.

Числа выводятся в десятичном формате без кавычек.

Массивы выводятся в квадратных скобках.

Строки, даты и даты с временем выводятся в кавычках.

Правила экранирования и парсинга аналогичны формату TabSeparated.

При форматировании дополнительные пробелы не вставляются, но при парсинге они разрешены и игнорируются (за исключением пробелов внутри значений массива, которые не допускаются). NULL представляется как NULL .

Минимальный набор символов, которые необходимо экранировать при передаче данных в формате Values :

одинарные кавычки

обратные слэши

Это формат, который используется в INSERT INTO t VALUES ... , но вы также можете использовать его для форматирования результатов запросов.