Values
|Вход
|Выход
|Псевдоним
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Описание
Формат
Values выводит каждую строку в скобках.
- Строки разделяются запятыми, без запятой после последней строки.
- Значения внутри скобок также разделяются запятыми.
- Числа выводятся в десятичном формате без кавычек.
- Массивы выводятся в квадратных скобках.
- Строки, даты и даты с временем выводятся в кавычках.
- Правила экранирования и парсинга аналогичны формату TabSeparated.
При форматировании дополнительные пробелы не вставляются, но при парсинге они разрешены и игнорируются (за исключением пробелов внутри значений массива, которые не допускаются).
NULL представляется как
NULL.
Минимальный набор символов, которые необходимо экранировать при передаче данных в формате
Values:
- одинарные кавычки
- обратные слэши
Это формат, который используется в
INSERT INTO t VALUES ..., но вы также можете использовать его для форматирования результатов запросов.
Пример использования
Настройки формата
|Настройка
|Описание
|По умолчанию
input_format_values_interpret_expressions
|если поле не может быть разобрано потоковым парсером, запустить SQL парсер и попытаться интерпретировать его как SQL выражение.
true
input_format_values_deduce_templates_of_expressions
|если поле не может быть разобрано потоковым парсером, запустить SQL парсер, вывести шаблон SQL выражения, попытаться разобрать все строки, используя шаблон, а затем интерпретировать выражение для всех строк.
true
input_format_values_accurate_types_of_literals
|при парсинге и интерпретации выражений с использованием шаблона, проверять фактический тип литерала, чтобы избежать возможного переполнения и проблем с точностью.
true