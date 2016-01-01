Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Values

ВходВыходПсевдоним

Описание

Формат Values выводит каждую строку в скобках.

  • Строки разделяются запятыми, без запятой после последней строки.
  • Значения внутри скобок также разделяются запятыми.
  • Числа выводятся в десятичном формате без кавычек.
  • Массивы выводятся в квадратных скобках.
  • Строки, даты и даты с временем выводятся в кавычках.
  • Правила экранирования и парсинга аналогичны формату TabSeparated.

При форматировании дополнительные пробелы не вставляются, но при парсинге они разрешены и игнорируются (за исключением пробелов внутри значений массива, которые не допускаются). NULL представляется как NULL.

Минимальный набор символов, которые необходимо экранировать при передаче данных в формате Values:

  • одинарные кавычки
  • обратные слэши

Это формат, который используется в INSERT INTO t VALUES ..., но вы также можете использовать его для форматирования результатов запросов.

Пример использования

Настройки формата

НастройкаОписаниеПо умолчанию
input_format_values_interpret_expressionsесли поле не может быть разобрано потоковым парсером, запустить SQL парсер и попытаться интерпретировать его как SQL выражение.true
input_format_values_deduce_templates_of_expressionsесли поле не может быть разобрано потоковым парсером, запустить SQL парсер, вывести шаблон SQL выражения, попытаться разобрать все строки, используя шаблон, а затем интерпретировать выражение для всех строк.true
input_format_values_accurate_types_of_literalsпри парсинге и интерпретации выражений с использованием шаблона, проверять фактический тип литерала, чтобы избежать возможного переполнения и проблем с точностью.true