TemplateIgnoreSpaces
|Input
|Output
|Alias
|✔
|✗
Описание
Похоже на [
Template], но пропускает пробелы между разделителями и значениями во входном потоке.
Однако, если строковые форматы содержат пробелы, эти символы должны быть ожидаемыми во входном потоке.
Также позволяет указывать пустые заполнители (
${} или
${:None}), чтобы разделить разделитель на отдельные части и игнорировать пробелы между ними.
Такие заполнители используются только для пропуска пробелов.
С помощью этого формата можно читать
JSON, если значения колонок имеют одинаковый порядок во всех строках.
примечание
Этот формат подходит только для входных данных.
Пример использования
Следующий запрос можно использовать для вставки данных из его выходного примера формата JSON: