TemplateIgnoreSpaces

Input Output Alias ✔ ✗

Похоже на [ Template ], но пропускает пробелы между разделителями и значениями во входном потоке. Однако, если строковые форматы содержат пробелы, эти символы должны быть ожидаемыми во входном потоке. Также позволяет указывать пустые заполнители ( ${} или ${:None} ), чтобы разделить разделитель на отдельные части и игнорировать пробелы между ними. Такие заполнители используются только для пропуска пробелов. С помощью этого формата можно читать JSON , если значения колонок имеют одинаковый порядок во всех строках.

примечание Этот формат подходит только для входных данных.

Следующий запрос можно использовать для вставки данных из его выходного примера формата JSON: