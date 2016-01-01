Template

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Для случаев, когда вам нужно больше настройки, чем предлагают другие стандартные форматы, формат Template позволяет пользователю указывать собственную строку формата с заполнителями для значений и задавать правила экранирования для данных.

Он использует следующие настройки:

Настройка Описание format_template_row Указывает путь к файлу, содержащему строки формата для строк. format_template_resultset Указывает путь к файлу, содержащему строки формата для строк format_template_rows_between_delimiter Указывает разделитель между строками, который выводится (или ожидается) после каждой строки, кроме последней (

по умолчанию) format_template_row_format Указывает строку формата для строк in-line. format_template_resultset_format Указывает строку формата для результирующего набора in-line. Некоторые настройки других форматов (например, output_format_json_quote_64bit_integers при использовании JSON экранирования)

Настройка format_template_row указывает путь к файлу, который содержит строки формата для строк с синтаксисом:

Где:

Часть синтаксиса Описание delimiter_i Разделитель между значениями (символ $ можно экранировать как $$ ) column_i Имя или индекс колонки, значения которой необходимо выбрать или вставить (если пусто, колонка будет пропущена) serializeAs_i Правило экранирования для значений колонки.

Поддерживаются следующие правила экранирования:

Правило экранирования Описание CSV , JSON , XML Похоже на форматы с теми же именами Escaped Похоже на TSV Quoted Похоже на Values Raw Без экранирования, похоже на TSVRaw None Нет правила экранирования - см. примечание ниже

примечание Если правило экранирования опущено, будет использовано None . XML подходит только для вывода.

Давайте рассмотрим пример. При заданной строке формата:

Следующие значения будут выведены (если используется SELECT ) или ожидаются (если используется INPUT ), между колонками Поисковая фраза: , , количество: , , цена объявления: $ и ; соответственно:

s (с правилом экранирования Quoted )

(с правилом экранирования ) c (с правилом экранирования Escaped )

(с правилом экранирования ) p (с правилом экранирования JSON )

Например:

Если вставляется, строка ниже соответствует ожидаемому шаблону и будет считывать значения дизайн ванной комнаты , 2166 , $3 в колонки Поисковая фраза , количество , цена объявления .

, , в колонки , , . Если выбирается, строка ниже является выводом, если значения дизайн ванной комнаты , 2166 , $3 уже хранятся в таблице в колонках Поисковая фраза , количество , цена объявления .

Настройка format_template_rows_between_delimiter указывает разделитель между строками, который выводится (или ожидается) после каждой строки, кроме последней (

по умолчанию).

Настройка format_template_resultset указывает путь к файлу, который содержит строку формата для результирующего набора.

Строка формата для результирующего набора имеет тот же синтаксис, что и строка формата для строк. Она позволяет указывать префикс, суффикс и способ вывода дополнительной информации и содержит следующие заполнители вместо имен колонок:

data - это строки с данными в формате format_template_row , разделенные format_template_rows_between_delimiter . Этот заполнитель должен быть первым заполнителем в строке формата.

- это строки с данными в формате , разделенные . Этот заполнитель должен быть первым заполнителем в строке формата. totals - это строка с общими значениями в формате format_template_row (при использовании WITH TOTALS).

- это строка с общими значениями в формате (при использовании WITH TOTALS). min - это строка с минимальными значениями в формате format_template_row (когда экстремумы установлены на 1).

- это строка с минимальными значениями в формате (когда экстремумы установлены на 1). max - это строка с максимальными значениями в формате format_template_row (когда экстремумы установлены на 1).

- это строка с максимальными значениями в формате (когда экстремумы установлены на 1). rows - общее количество выходных строк.

- общее количество выходных строк. rows_before_limit - минимальное количество строк, которое было бы без LIMIT. Выводится только если запрос содержит LIMIT. Если запрос содержит GROUP BY, rows_before_limit_at_least - это точное количество строк, которое было бы без LIMIT.

- минимальное количество строк, которое было бы без LIMIT. Выводится только если запрос содержит LIMIT. Если запрос содержит GROUP BY, rows_before_limit_at_least - это точное количество строк, которое было бы без LIMIT. time - время выполнения запроса в секундах.

- время выполнения запроса в секундах. rows_read - количество прочитанных строк.

- количество прочитанных строк. bytes_read - количество прочитанных байт (несжатых).

Заполнители data , totals , min и max не должны иметь заданного правила экранирования (или None должно быть указано явно). Оставшиеся заполнители могут иметь любое заданное правило экранирования.

примечание Если настройка format_template_resultset является пустой строкой, используется ${data} как значение по умолчанию.

Для запросов вставки формат позволяет пропускать некоторые колонки или поля, если есть префикс или суффикс (см. пример).

Часто настройки формата (установленные с помощью format_template_row , format_template_resultset ) трудно или невозможно развернуть для формата шаблона в каталоге на всех узлах кластера. Более того, формат может быть настолько тривиальным, что его не требуется размещать в файле.

Для этих случаев могут быть использованы format_template_row_format (для format_template_row ) и format_template_resultset_format (для format_template_resultset ), чтобы задать строку шаблона непосредственно в запросе, вместо указания пути к файлу, который его содержит.

примечание Правила для строк формата и экранирующих последовательностей такие же, как для: format_template_row при использовании format_template_row_format .

при использовании . format_template_resultset при использовании format_template_resultset_format .

Давайте рассмотрим два примера использования формата Template , сначала для выбора данных, затем для вставки данных.

Результат:

PageViews , UserID , Duration и Sign внутри заполнителей - это имена колонок в таблице. Значения после Неиспользуемое поле в строках и после

Всего строк: в суффиксе будут игнорироваться. Все разделители во входных данных должны строго совпадать с разделителями в заданных строках формата.

Устали вручную форматировать таблицы markdown? В этом примере мы посмотрим, как можно использовать формат Template и настройки in-line спецификации, чтобы выполнить простую задачу - выбрать имена некоторых форматов ClickHouse из таблицы system.formats и отформатировать их как таблицу markdown. Это можно легко сделать с помощью формата Template и настроек format_template_row_format и format_template_resultset_format .

В предыдущих примерах мы указали строки формата результирующего набора и строки формата для строк в отдельных файлах, где пути к этим файлам указывались с помощью настроек format_template_resultset и format_template_row соответственно. Здесь мы сделаем это in-line, потому что наш шаблон тривиален, состоящий только из нескольких | и - для составления таблицы markdown. Мы укажем нашу строку шаблона результирующего набора с помощью настройки format_template_resultset_format . Чтобы сделать заголовок таблицы, мы добавили |Форматы ClickHouse|

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перед ${data} . Мы используем настройку format_template_row_format , чтобы указать строку шаблона |`{0:XML}`| для наших строк. Формат Template вставит наши строки с данным форматом в заполнитель ${data} . В этом примере у нас только одна колонка, но если вы хотите добавить больше, вы можете сделать это, добавляя {1:XML} , {2:XML} ... и т.д. в вашу строку шаблона для строк, выбирая правило экранирования соответствующим образом. В этом примере мы выбрали правило экранирования XML .