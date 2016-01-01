Template
|Вход
|Выход
|Псевдоним
|✔
|✔
Описание
Для случаев, когда вам нужно больше настройки, чем предлагают другие стандартные форматы, формат
Template позволяет пользователю указывать собственную строку формата с заполнителями для значений и задавать правила экранирования для данных.
Он использует следующие настройки:
|Настройка
|Описание
format_template_row
|Указывает путь к файлу, содержащему строки формата для строк.
format_template_resultset
|Указывает путь к файлу, содержащему строки формата для строк
format_template_rows_between_delimiter
|Указывает разделитель между строками, который выводится (или ожидается) после каждой строки, кроме последней (
\n по умолчанию)
format_template_row_format
|Указывает строку формата для строк in-line.
format_template_resultset_format
|Указывает строку формата для результирующего набора in-line.
|Некоторые настройки других форматов (например,
output_format_json_quote_64bit_integers при использовании
JSON экранирования)
Настройки и правила экранирования
format_template_row
Настройка
format_template_row указывает путь к файлу, который содержит строки формата для строк с синтаксисом:
Где:
|Часть синтаксиса
|Описание
delimiter_i
|Разделитель между значениями (символ
$ можно экранировать как
$$)
column_i
|Имя или индекс колонки, значения которой необходимо выбрать или вставить (если пусто, колонка будет пропущена)
serializeAs_i
|Правило экранирования для значений колонки.
Поддерживаются следующие правила экранирования:
|Правило экранирования
|Описание
CSV,
JSON,
XML
|Похоже на форматы с теми же именами
Escaped
|Похоже на
TSV
Quoted
|Похоже на
Values
Raw
|Без экранирования, похоже на
TSVRaw
None
|Нет правила экранирования - см. примечание ниже
Если правило экранирования опущено, будет использовано
None.
XML подходит только для вывода.
Давайте рассмотрим пример. При заданной строке формата:
Следующие значения будут выведены (если используется
SELECT) или ожидаются (если используется
INPUT),
между колонками
Поисковая фраза:,
, количество:,
, цена объявления: $ и
; соответственно:
s(с правилом экранирования
Quoted)
c(с правилом экранирования
Escaped)
p(с правилом экранирования
JSON)
Например:
- Если вставляется, строка ниже соответствует ожидаемому шаблону и будет считывать значения
дизайн ванной комнаты,
2166,
$3в колонки
Поисковая фраза,
количество,
цена объявления.
- Если выбирается, строка ниже является выводом, если значения
дизайн ванной комнаты,
2166,
$3уже хранятся в таблице в колонках
Поисковая фраза,
количество,
цена объявления.
format_template_rows_between_delimiter
Настройка
format_template_rows_between_delimiter указывает разделитель между строками, который выводится (или ожидается) после каждой строки, кроме последней (
\n по умолчанию).
format_template_resultset
Настройка
format_template_resultset указывает путь к файлу, который содержит строку формата для результирующего набора.
Строка формата для результирующего набора имеет тот же синтаксис, что и строка формата для строк. Она позволяет указывать префикс, суффикс и способ вывода дополнительной информации и содержит следующие заполнители вместо имен колонок:
data- это строки с данными в формате
format_template_row, разделенные
format_template_rows_between_delimiter. Этот заполнитель должен быть первым заполнителем в строке формата.
totals- это строка с общими значениями в формате
format_template_row(при использовании WITH TOTALS).
min- это строка с минимальными значениями в формате
format_template_row(когда экстремумы установлены на 1).
max- это строка с максимальными значениями в формате
format_template_row(когда экстремумы установлены на 1).
rows- общее количество выходных строк.
rows_before_limit- минимальное количество строк, которое было бы без LIMIT. Выводится только если запрос содержит LIMIT. Если запрос содержит GROUP BY, rows_before_limit_at_least - это точное количество строк, которое было бы без LIMIT.
time- время выполнения запроса в секундах.
rows_read- количество прочитанных строк.
bytes_read- количество прочитанных байт (несжатых).
Заполнители
data,
totals,
min и
max не должны иметь заданного правила экранирования (или
None должно быть указано явно). Оставшиеся заполнители могут иметь любое заданное правило экранирования.
Если настройка
format_template_resultset является пустой строкой, используется
${data} как значение по умолчанию.
Для запросов вставки формат позволяет пропускать некоторые колонки или поля, если есть префикс или суффикс (см. пример).
In-line спецификация
Часто настройки формата (установленные с помощью
format_template_row,
format_template_resultset) трудно или невозможно развернуть для формата шаблона в каталоге на всех узлах кластера.
Более того, формат может быть настолько тривиальным, что его не требуется размещать в файле.
Для этих случаев могут быть использованы
format_template_row_format (для
format_template_row) и
format_template_resultset_format (для
format_template_resultset), чтобы задать строку шаблона непосредственно в запросе,
вместо указания пути к файлу, который его содержит.
Правила для строк формата и экранирующих последовательностей такие же, как для:
format_template_rowпри использовании
format_template_row_format.
format_template_resultsetпри использовании
format_template_resultset_format.
Пример использования
Давайте рассмотрим два примера использования формата
Template, сначала для выбора данных, затем для вставки данных.
Выбор данных
Результат:
Вставка данных
PageViews,
UserID,
Duration и
Sign внутри заполнителей - это имена колонок в таблице. Значения после
Неиспользуемое поле в строках и после
\nВсего строк: в суффиксе будут игнорироваться. Все разделители во входных данных должны строго совпадать с разделителями в заданных строках формата.
In-line спецификация
Устали вручную форматировать таблицы markdown? В этом примере мы посмотрим, как можно использовать формат
Template и настройки in-line спецификации, чтобы выполнить простую задачу - выбрать имена некоторых форматов ClickHouse из таблицы
system.formats и отформатировать их как таблицу markdown. Это можно легко сделать с помощью формата
Template и настроек
format_template_row_format и
format_template_resultset_format.
В предыдущих примерах мы указали строки формата результирующего набора и строки формата для строк в отдельных файлах, где пути к этим файлам указывались с помощью настроек
format_template_resultset и
format_template_row соответственно. Здесь мы сделаем это in-line, потому что наш шаблон тривиален, состоящий только из нескольких
| и
- для составления таблицы markdown. Мы укажем нашу строку шаблона результирующего набора с помощью настройки
format_template_resultset_format. Чтобы сделать заголовок таблицы, мы добавили
|Форматы ClickHouse|\n|---|\n перед
${data}. Мы используем настройку
format_template_row_format, чтобы указать строку шаблона
|`{0:XML}`| для наших строк. Формат
Template вставит наши строки с данным форматом в заполнитель
${data}. В этом примере у нас только одна колонка, но если вы хотите добавить больше, вы можете сделать это, добавляя
{1:XML},
{2:XML}... и т.д. в вашу строку шаблона для строк, выбирая правило экранирования соответствующим образом. В этом примере мы выбрали правило экранирования
XML.
Смотрите-ка! Мы избавили себя от необходимости вручную добавлять все эти
| и
- для создания таблицы markdown: