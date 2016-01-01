TSKV

Входной Выходной Псевдоним ✔ ✔

Похож на формат TabSeparated , но выводит значение в формате name=value . Имена экранируются так же, как в формате TabSeparated , и символ = также экранируется.

примечание Когда имеется большое количество мелких колонок, этот формат неэффективен, и, как правило, нет причин его использовать. Тем не менее, по эффективности он не хуже формата JSONEachRow .

Для парсинга поддерживается любой порядок значений различных колонок. Допускается, что некоторые значения могут быть опущены, так как они рассматриваются как эквивалентные своим значениям по умолчанию. В этом случае нули и пустые строки используются в качестве значений по умолчанию. Сложные значения, которые могут быть указаны в таблице, не поддерживаются как значения по умолчанию.

Парсинг позволяет добавить дополнительное поле tskv без знака равенства или значения. Это поле игнорируется.

При импорте колонки с неизвестными названиями будут пропущены, если настройка input_format_skip_unknown_fields установлена в 1 .