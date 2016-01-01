TSKV
|Входной
|Выходной
|Псевдоним
|✔
|✔
Описание
Похож на формат
TabSeparated, но выводит значение в формате
name=value.
Имена экранируются так же, как в формате
TabSeparated, и символ
= также экранируется.
Когда имеется большое количество мелких колонок, этот формат неэффективен, и, как правило, нет причин его использовать.
Тем не менее, по эффективности он не хуже формата
JSONEachRow.
Для парсинга поддерживается любой порядок значений различных колонок. Допускается, что некоторые значения могут быть опущены, так как они рассматриваются как эквивалентные своим значениям по умолчанию. В этом случае нули и пустые строки используются в качестве значений по умолчанию. Сложные значения, которые могут быть указаны в таблице, не поддерживаются как значения по умолчанию.
Парсинг позволяет добавить дополнительное поле
tskv без знака равенства или значения. Это поле игнорируется.
При импорте колонки с неизвестными названиями будут пропущены,
если настройка
input_format_skip_unknown_fields установлена в
1.
NULL форматируется как
\N.