RowBinaryWithDefaults

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Аналогично формату RowBinary , но с дополнительным байтом перед каждой колонкой, который указывает, следует ли использовать значение по умолчанию.

Примеры:

Для колонки x есть только один байт 01 , который указывает, что следует использовать значение по умолчанию, и данные после этого байта не предоставляются.

есть только один байт , который указывает, что следует использовать значение по умолчанию, и данные после этого байта не предоставляются. Для колонки y данные начинаются с байта 00 , который указывает, что колонка содержит фактическое значение, которое следует считать из последующих данных 01000000 .

Следующие настройки общие для всех форматов типа RowBinary .