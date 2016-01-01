RowBinaryWithDefaults
|Вход
|Выход
|Псевдоним
|✔
|✗
Описание
Аналогично формату
RowBinary, но с дополнительным байтом перед каждой колонкой, который указывает, следует ли использовать значение по умолчанию.
Пример использования
Примеры:
- Для колонки
xесть только один байт
01, который указывает, что следует использовать значение по умолчанию, и данные после этого байта не предоставляются.
- Для колонки
yданные начинаются с байта
00, который указывает, что колонка содержит фактическое значение, которое следует считать из последующих данных
01000000.
Настройки формата
Следующие настройки общие для всех форматов типа
RowBinary.
|Настройка
|Описание
|По умолчанию
format_binary_max_string_size
|Максимально допустимый размер для строки в формате RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|Позволяет записывать типы в заголовке, используя
binary encoding вместо строк с именами типов в формате вывода
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|Позволяет читать типы в заголовке, используя
binary encoding вместо строк с именами типов в формате ввода
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|Позволяет записывать значения типа
JSON как
JSON String в формате вывода
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|Позволяет читать значения типа
JSON как
JSON String в формате ввода
RowBinary.
false