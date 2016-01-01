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RowBinaryWithDefaults

ВходВыходПсевдоним

Описание

Аналогично формату RowBinary, но с дополнительным байтом перед каждой колонкой, который указывает, следует ли использовать значение по умолчанию.

Пример использования

Примеры:

  • Для колонки x есть только один байт 01, который указывает, что следует использовать значение по умолчанию, и данные после этого байта не предоставляются.
  • Для колонки y данные начинаются с байта 00, который указывает, что колонка содержит фактическое значение, которое следует считать из последующих данных 01000000.

Настройки формата

Следующие настройки общие для всех форматов типа RowBinary.

НастройкаОписаниеПо умолчанию
format_binary_max_string_sizeМаксимально допустимый размер для строки в формате RowBinary.1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_formatПозволяет записывать типы в заголовке, используя binary encoding вместо строк с именами типов в формате вывода RowBinaryWithNamesAndTypes.false
input_format_binary_decode_types_in_binary_formatПозволяет читать типы в заголовке, используя binary encoding вместо строк с именами типов в формате ввода RowBinaryWithNamesAndTypes.false
output_format_binary_write_json_as_stringПозволяет записывать значения типа JSON как JSON String в формате вывода RowBinary.false
input_format_binary_read_json_as_stringПозволяет читать значения типа JSON как JSON String в формате ввода RowBinary.false