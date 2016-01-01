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RowBinary

ВводВыводПсевдоним

Описание

Формат RowBinary анализирует данные построчно в бинарном формате. Строки и значения перечисляются последовательно, без разделителей. Поскольку данные находятся в бинарном формате, разделитель после FORMAT RowBinary строго задается следующим образом:

  • Любое количество пробелов:
    • ' ' (пробел - код 0x20)
    • '\t' (табуляция - код 0x09)
    • '\f' (разделитель страниц - код 0x0C)
  • За которым следует ровно одна последовательность новой строки:
    • Стиль Windows "\r\n"
    • или стиль Unix '\n'
  • Сразу за этим следуют бинарные данные.
примечание

Этот формат менее эффективен, чем Native формат, так как он основан на строках.

Для следующих типов данных важно отметить, что:

  • Целые числа используют фиксированное представление в формате little-endian. Например, UInt64 использует 8 байт.
  • DateTime представлен как UInt32, содержащий Unix временную метку как значение.
  • Дата представлена как объект UInt16, который содержит количество дней с 1970-01-01 как значение.
  • Строка представлена как целое число переменной длины (varint) (без знака LEB128), за которым следуют байты строки.
  • FixedString представлена просто как последовательность байт.
  • Массивы представлены как целое число переменной длины (varint) (без знака LEB128), за которым следуют последовательные элементы массива.

Для поддержки NULL перед каждым значением Nullable добавляется дополнительный байт, содержащий 1 или 0.

  • Если 1, то значение равно NULL, и этот байт интерпретируется как отдельное значение.
  • Если 0, значение после байта не является NULL.

Для сравнения формата RowBinary и формата RawBlob см. Сравнение сырых форматов

Пример использования

Настройки формата

Следующие настройки общие для всех форматов типа RowBinary.

НастройкаОписаниеПо умолчанию
format_binary_max_string_sizeМаксимально допустимый размер для строки в формате RowBinary.1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_formatПозволяет записывать типы в заголовке, используя binary encoding вместо строк с именами типов в формате вывода RowBinaryWithNamesAndTypes.false
input_format_binary_decode_types_in_binary_formatПозволяет читать типы в заголовке, используя binary encoding вместо строк с именами типов в формате ввода RowBinaryWithNamesAndTypes.false
output_format_binary_write_json_as_stringПозволяет записывать значения типа JSON как JSON String в формате вывода RowBinary.false
input_format_binary_read_json_as_stringПозволяет читать значения типа JSON как JSON String в формате ввода RowBinary.false