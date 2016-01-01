RowBinary

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Формат RowBinary анализирует данные построчно в бинарном формате. Строки и значения перечисляются последовательно, без разделителей. Поскольку данные находятся в бинарном формате, разделитель после FORMAT RowBinary строго задается следующим образом:

Любое количество пробелов: ' ' (пробел - код 0x20 ) '\t' (табуляция - код 0x09 ) '\f' (разделитель страниц - код 0x0C )

За которым следует ровно одна последовательность новой строки: Стиль Windows "\r

" или стиль Unix '

'

Сразу за этим следуют бинарные данные.

примечание Этот формат менее эффективен, чем Native формат, так как он основан на строках.

Для следующих типов данных важно отметить, что:

Целые числа используют фиксированное представление в формате little-endian. Например, UInt64 использует 8 байт.

использует 8 байт. DateTime представлен как UInt32 , содержащий Unix временную метку как значение.

, содержащий Unix временную метку как значение. Дата представлена как объект UInt16, который содержит количество дней с 1970-01-01 как значение.

как значение. Строка представлена как целое число переменной длины (varint) (без знака LEB128 ), за которым следуют байты строки.

), за которым следуют байты строки. FixedString представлена просто как последовательность байт.

Массивы представлены как целое число переменной длины (varint) (без знака LEB128), за которым следуют последовательные элементы массива.

Для поддержки NULL перед каждым значением Nullable добавляется дополнительный байт, содержащий 1 или 0 .

Если 1 , то значение равно NULL , и этот байт интерпретируется как отдельное значение.

, то значение равно , и этот байт интерпретируется как отдельное значение. Если 0 , значение после байта не является NULL .

Для сравнения формата RowBinary и формата RawBlob см. Сравнение сырых форматов

Следующие настройки общие для всех форматов типа RowBinary .