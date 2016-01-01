RowBinary
|Ввод
|Вывод
|Псевдоним
|✔
|✔
Описание
Формат
RowBinary анализирует данные построчно в бинарном формате.
Строки и значения перечисляются последовательно, без разделителей.
Поскольку данные находятся в бинарном формате, разделитель после
FORMAT RowBinary строго задается следующим образом:
- Любое количество пробелов:
' '(пробел - код
0x20)
'\t'(табуляция - код
0x09)
'\f'(разделитель страниц - код
0x0C)
-
- За которым следует ровно одна последовательность новой строки:
- Стиль Windows
"\r\n"
- или стиль Unix
'\n'
- Стиль Windows
- Сразу за этим следуют бинарные данные.
примечание
Этот формат менее эффективен, чем Native формат, так как он основан на строках.
Для следующих типов данных важно отметить, что:
- Целые числа используют фиксированное представление в формате little-endian. Например,
UInt64использует 8 байт.
- DateTime представлен как
UInt32, содержащий Unix временную метку как значение.
- Дата представлена как объект UInt16, который содержит количество дней с
1970-01-01как значение.
- Строка представлена как целое число переменной длины (varint) (без знака
LEB128), за которым следуют байты строки.
- FixedString представлена просто как последовательность байт.
- Массивы представлены как целое число переменной длины (varint) (без знака LEB128), за которым следуют последовательные элементы массива.
Для поддержки NULL перед каждым значением Nullable добавляется дополнительный байт, содержащий
1 или
0.
- Если
1, то значение равно
NULL, и этот байт интерпретируется как отдельное значение.
- Если
0, значение после байта не является
NULL.
Для сравнения формата
RowBinary и формата
RawBlob см. Сравнение сырых форматов
Пример использования
Настройки формата
Следующие настройки общие для всех форматов типа
RowBinary.
|Настройка
|Описание
|По умолчанию
format_binary_max_string_size
|Максимально допустимый размер для строки в формате RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|Позволяет записывать типы в заголовке, используя
binary encoding вместо строк с именами типов в формате вывода
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|Позволяет читать типы в заголовке, используя
binary encoding вместо строк с именами типов в формате ввода
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|Позволяет записывать значения типа
JSON как
JSON String в формате вывода
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|Позволяет читать значения типа
JSON как
JSON String в формате ввода
RowBinary.
false