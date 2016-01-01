Regexp

Входные данные Выходные данные Псевдоним ✔ ✗

Формат Regex разбирает каждую строку импортированных данных в соответствии с предоставленным регулярным выражением.

Использование

Регулярное выражение из настройки format_regexp применяется к каждой строке импортированных данных. Количество подшаблонов в регулярном выражении должно быть равно количеству колонок в импортированном наборе данных.

Строки импортированных данных должны разделяться символом новой строки '

' или новой строкой в стиле DOS "\r

" .

Содержимое каждого совпадающего подшаблона разбирается с помощью метода соответствующего типа данных в соответствии с настройкой format_regexp_escaping_rule.

Если регулярное выражение не совпадает со строкой, и format_regexp_skip_unmatched установлено в 1, строка будет молча пропущена. В противном случае будет выброшено исключение.

Рассмотрим файл data.tsv :

и таблицу imp_regex_table :

Мы вставим данные из вышеупомянутого файла в таблицу с помощью следующего запроса:

Теперь мы можем SELECT данные из таблицы, чтобы увидеть, как формат Regex распарсил данные из файла:

При работе с форматом Regexp вы можете использовать следующие настройки: