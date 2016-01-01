RawBLOB
Описание
Формат
RawBLOB читает все входные данные в одно значение. Возможно парсить только таблицу с одним полем типа
String или аналогичным.
Результат выводится в двоичном формате без разделителей и экранирования. Если выводится более одного значения, формат становится неоднозначным, и будет невозможно считать данные обратно.
Сравнение сырых форматов
Ниже представлено сравнение форматов
RawBLOB и
TabSeparatedRaw.
RawBLOB:
- данные выводятся в двоичном формате, без экранирования;
- между значениями нет разделителей;
- в конце каждого значения нет новой строки.
TabSeparatedRaw:
- данные выводятся без экранирования;
- строки содержат значения, разделенные табуляцией;
- после последнего значения в каждой строке есть перенос строки.
Следующее сравнение форматов
RawBLOB и RowBinary.
RawBLOB:
- Поля строкового типа выводятся без префикса длины.
RowBinary:
- Поля строкового типа представлены как длина в формате varint (без знака [LEB128] (https://en.wikipedia.org/wiki/LEB128)), за которой следуют байты строки.
Когда пустые данные передаются на вход
RawBLOB, ClickHouse выбрасывает исключение: