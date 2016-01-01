RawBLOB

Формат RawBLOB читает все входные данные в одно значение. Возможно парсить только таблицу с одним полем типа String или аналогичным. Результат выводится в двоичном формате без разделителей и экранирования. Если выводится более одного значения, формат становится неоднозначным, и будет невозможно считать данные обратно.

Ниже представлено сравнение форматов RawBLOB и TabSeparatedRaw .

RawBLOB :

данные выводятся в двоичном формате, без экранирования;

между значениями нет разделителей;

в конце каждого значения нет новой строки.

TabSeparatedRaw :

данные выводятся без экранирования;

строки содержат значения, разделенные табуляцией;

после последнего значения в каждой строке есть перенос строки.

Следующее сравнение форматов RawBLOB и RowBinary.

RawBLOB :

Поля строкового типа выводятся без префикса длины.

RowBinary :

Поля строкового типа представлены как длина в формате varint (без знака [LEB128] (https://en.wikipedia.org/wiki/LEB128)), за которой следуют байты строки.