Protobuf

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

Вход Выход Псевдоним ✔ ✔

Формат Protobuf - это формат Protocol Buffers.

Этот формат требует внешнюю схему формата, которая кэшируется между запросами.

ClickHouse поддерживает:

синтаксисы proto2 и proto3 .

и . поля Repeated / optional / required .

Примеры использования:

Где файл schemafile.proto выглядит следующим образом:

Чтобы найти соответствие между колонками таблицы и полями типа сообщения Protocol Buffers, ClickHouse сравнивает их названия. Это сравнение нечувствительно к регистру, и символы _ (подчеркивание) и . (точка) считаются равными. Если типы колонки и поля сообщения Protocol Buffers различаются, применяется необходимое преобразование.

Поддерживаются вложенные сообщения. Например, для поля z в следующем типе сообщения:

ClickHouse пытается найти колонку с именем x.y.z (или x_y_z или X.y_Z и так далее).

Вложенные сообщения подходят для ввода или вывода вложенных структур данных.

Значения по умолчанию, определенные в схеме protobuf, как в следующем примере, не применяются; вместо этого используются значения по умолчанию таблицы:

ClickHouse вводит и выводит сообщения protobuf в формате length-delimited . Это означает, что перед каждым сообщением его длина должна быть записана как целое число переменной длины (varint).

Смотрите также: как читать/писать сообщения protobuf с разделителями длины на популярных языках.

Если у вас нет внешней схемы Protobuf для ваших данных, вы все равно можете вводить/выводить данные в формате Protobuf, используя автоматически сгенерированную схему.

Например:

В этом случае ClickHouse будет автоматически генерировать схему Protobuf в соответствии с структурой таблицы, используя функцию structureToProtobufSchema . Затем он будет использовать эту схему для сериализации данных в формате Protobuf.

Вы также можете прочитать файл Protobuf с автоматически сгенерированной схемой. В этом случае необходимо, чтобы файл был создан с использованием той же схемы:

Настройка format_protobuf_use_autogenerated_schema включена по умолчанию и применяется, если format_schema не задана.

Вы также можете сохранить автоматически сгенерированную схему в файл во время ввода/вывода, используя настройку output_format_schema . Например:

В этом случае автоматически сгенерированная схема Protobuf будет сохранена в файл path/to/schema/schema.capnp .