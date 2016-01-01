Protobuf
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Описание
Формат
Protobuf - это формат Protocol Buffers.
Этот формат требует внешнюю схему формата, которая кэшируется между запросами.
ClickHouse поддерживает:
- синтаксисы
proto2и
proto3.
- поля
Repeated/
optional/
required.
Примеры использования
Основные примеры
Примеры использования:
Где файл
schemafile.proto выглядит следующим образом:
Чтобы найти соответствие между колонками таблицы и полями типа сообщения Protocol Buffers, ClickHouse сравнивает их названия.
Это сравнение нечувствительно к регистру, и символы
_ (подчеркивание) и
. (точка) считаются равными.
Если типы колонки и поля сообщения Protocol Buffers различаются, применяется необходимое преобразование.
Поддерживаются вложенные сообщения. Например, для поля
z в следующем типе сообщения:
ClickHouse пытается найти колонку с именем
x.y.z (или
x_y_z или
X.y_Z и так далее).
Вложенные сообщения подходят для ввода или вывода вложенных структур данных.
Значения по умолчанию, определенные в схеме protobuf, как в следующем примере, не применяются; вместо этого используются значения по умолчанию таблицы:
ClickHouse вводит и выводит сообщения protobuf в формате
length-delimited.
Это означает, что перед каждым сообщением его длина должна быть записана как целое число переменной длины (varint).
Смотрите также: как читать/писать сообщения protobuf с разделителями длины на популярных языках.
Использование автоматически сгенерированной схемы
Если у вас нет внешней схемы Protobuf для ваших данных, вы все равно можете вводить/выводить данные в формате Protobuf, используя автоматически сгенерированную схему.
Например:
В этом случае ClickHouse будет автоматически генерировать схему Protobuf в соответствии с структурой таблицы, используя функцию
structureToProtobufSchema.
Затем он будет использовать эту схему для сериализации данных в формате Protobuf.
Вы также можете прочитать файл Protobuf с автоматически сгенерированной схемой. В этом случае необходимо, чтобы файл был создан с использованием той же схемы:
Настройка
format_protobuf_use_autogenerated_schema включена по умолчанию и применяется, если
format_schema не задана.
Вы также можете сохранить автоматически сгенерированную схему в файл во время ввода/вывода, используя настройку
output_format_schema. Например:
В этом случае автоматически сгенерированная схема Protobuf будет сохранена в файл
path/to/schema/schema.capnp.
Сброс кэша Protobuf
Чтобы перезагрузить схему Protobuf, загруженную из
format_schema_path, используйте оператор
SYSTEM DROP ... FORMAT CACHE.