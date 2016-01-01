Prometheus

Input Output Alias ✗ ✔

Экспортирует метрики в формате текстовой экспозиции Prometheus.

Для этого формата требуется, чтобы выходная таблица была структурирована правильно, согласно следующим правилам:

Колонки name (String) и value (число) обязательны.

(String) и (число) обязательны. Строки могут дополнительно содержать help (String) и timestamp (число).

(String) и (число). Колонка type (String) должна быть одной из counter , gauge , histogram , summary , untyped или пустой.

(String) должна быть одной из , , , , или пустой. Каждое значение метрики также может иметь некоторые labels (Map(String, String)).

(Map(String, String)). Несколько последовательных строк могут относиться к одной метрике с разными метками. Таблица должна быть отсортирована по имени метрики (например, с помощью ORDER BY name ).

Существуют специальные требования для меток histogram и summary - смотрите документацию Prometheus для получения подробной информации. Специальные правила применяются к строкам с метками {'count':''} и {'sum':''} , которые преобразуются в <metric_name>_count и <metric_name>_sum соответственно.

Будет отформатировано как: