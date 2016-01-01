Prometheus
|Input
|Output
|Alias
|✗
|✔
Description
Экспортирует метрики в формате текстовой экспозиции Prometheus.
Для этого формата требуется, чтобы выходная таблица была структурирована правильно, согласно следующим правилам:
- Колонки
name(String) и
value(число) обязательны.
- Строки могут дополнительно содержать
help(String) и
timestamp(число).
- Колонка
type(String) должна быть одной из
counter,
gauge,
histogram,
summary,
untypedили пустой.
- Каждое значение метрики также может иметь некоторые
labels(Map(String, String)).
- Несколько последовательных строк могут относиться к одной метрике с разными метками. Таблица должна быть отсортирована по имени метрики (например, с помощью
ORDER BY name).
Существуют специальные требования для меток
histogram и
summary - смотрите документацию Prometheus для получения подробной информации. Специальные правила применяются к строкам с метками
{'count':''} и
{'sum':''}, которые преобразуются в
<metric_name>_count и
<metric_name>_sum соответственно.
Example Usage
Будет отформатировано как: