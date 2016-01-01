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Prometheus

InputOutputAlias

Description

Экспортирует метрики в формате текстовой экспозиции Prometheus.

Для этого формата требуется, чтобы выходная таблица была структурирована правильно, согласно следующим правилам:

  • Колонки name (String) и value (число) обязательны.
  • Строки могут дополнительно содержать help (String) и timestamp (число).
  • Колонка type (String) должна быть одной из counter, gauge, histogram, summary, untyped или пустой.
  • Каждое значение метрики также может иметь некоторые labels (Map(String, String)).
  • Несколько последовательных строк могут относиться к одной метрике с разными метками. Таблица должна быть отсортирована по имени метрики (например, с помощью ORDER BY name).

Существуют специальные требования для меток histogram и summary - смотрите документацию Prometheus для получения подробной информации. Специальные правила применяются к строкам с метками {'count':''} и {'sum':''}, которые преобразуются в <metric_name>_count и <metric_name>_sum соответственно.

Example Usage

Будет отформатировано как:

Format Settings