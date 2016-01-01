Pretty
|Входные данные
|Выходные данные
|Псевдоним
|✗
|✔
Описание
Формат
Pretty выводит данные в виде таблиц на основе Unicode-арта, используя ANSI-escape последовательности для отображения цветов в терминале.
Полная сетка таблицы рисуется, и каждая строка занимает две строки в терминале.
Каждый блок результата выводится как отдельная таблица.
Это необходимо для того, чтобы блоки можно было выводить без буферизации результатов (буферизация была бы необходима для предварительного вычисления видимой ширины всех значений).
NULL выводится как
ᴺᵁᴸᴸ.
Пример использования
Пример (показан для формата
PrettyCompact):
Строки не экранируются ни в одном из форматов
Pretty. Следующий пример показан для формата
PrettyCompact:
Чтобы избежать слишком большого вывода данных в терминал, печатаются только первые
10,000 строк.
Если количество строк больше или равно
10,000, выводится сообщение "Показаны первые 10 000".
Этот формат подходит только для вывода результата запроса, но не для синтаксического разбора данных.
Формат Pretty поддерживает вывод общих значений (при использовании
WITH TOTALS) и экстремумов (когда 'extremes' установлен в 1).
В этих случаях общие и экстремальные значения выводятся после основных данных в отдельных таблицах.
Это показано в следующем примере, который использует формат
PrettyCompact:
Настройки формата
Следующие настройки общи для всех форматов
Pretty:
|Настройка
|Описание
|Значение по умолчанию
output_format_pretty_max_rows
|Ограничение по количеству строк для форматов Pretty.
10000
output_format_pretty_max_column_pad_width
|Максимальная ширина для дополнения всех значений в колонке в форматах Pretty.
250
output_format_pretty_max_value_width
|Максимальная ширина значения для отображения в форматах Pretty. Если больше - будет обрезано.
10000
output_format_pretty_color
|Использовать последовательности escape ANSI для раскрашивания в форматах Pretty.
true
output_format_pretty_grid_charset
|Кодировка для печати границ таблицы. Доступные кодировки: ASCII, UTF-8.
UTF-8
output_format_pretty_row_numbers
|Добавить номера строк перед каждой строкой для красивого выходного формата.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names
|Отображать имена колонок в подвале, если таблица содержит много строк.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows
|Устанавливает минимальное количество строк, для которых будет отображаться подвал, если
output_format_pretty_display_footer_column_names включен.
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