Pretty

Входные данные Выходные данные Псевдоним ✗ ✔

Формат Pretty выводит данные в виде таблиц на основе Unicode-арта, используя ANSI-escape последовательности для отображения цветов в терминале. Полная сетка таблицы рисуется, и каждая строка занимает две строки в терминале. Каждый блок результата выводится как отдельная таблица. Это необходимо для того, чтобы блоки можно было выводить без буферизации результатов (буферизация была бы необходима для предварительного вычисления видимой ширины всех значений).

NULL выводится как ᴺᵁᴸᴸ .

Пример (показан для формата PrettyCompact ):

Строки не экранируются ни в одном из форматов Pretty . Следующий пример показан для формата PrettyCompact :

Чтобы избежать слишком большого вывода данных в терминал, печатаются только первые 10,000 строк. Если количество строк больше или равно 10,000 , выводится сообщение "Показаны первые 10 000".

примечание Этот формат подходит только для вывода результата запроса, но не для синтаксического разбора данных.

Формат Pretty поддерживает вывод общих значений (при использовании WITH TOTALS ) и экстремумов (когда 'extremes' установлен в 1). В этих случаях общие и экстремальные значения выводятся после основных данных в отдельных таблицах. Это показано в следующем примере, который использует формат PrettyCompact :

Следующие настройки общи для всех форматов Pretty :