ParquetMetadata
Описание
Специальный формат для чтения метаданных файлов Parquet (https://parquet.apache.org/docs/file-format/metadata/). Он всегда выводит одну строку со следующей структурой/содержимым:
num_columns- количество колонок
- ``num_rows` - общее количество строк
num_row_groups- общее количество групп строк
format_version- версия формата parquet, всегда 1.0 или 2.6
total_uncompressed_size- общий размер данных в не сжатом виде в байтах, рассчитывается как сумма total_byte_size из всех групп строк
total_compressed_size- общий размер данных в сжатом виде в байтах, рассчитывается как сумма total_compressed_size из всех групп строк
columns- список метаданных колонок со следующей структурой:
name- имя колонки
path- путь колонки (отличается от имени для вложенной колонки)
max_definition_level- максимальный уровень определения
max_repetition_level- максимальный уровень повторения
physical_type- физический тип колонки
logical_type- логический тип колонки
compression- сжатие, используемое для этой колонки
total_uncompressed_size- общий размер данных в не сжатом виде в байтах для колонки, рассчитываемый как сумма total_uncompressed_size колонки из всех групп строк
total_compressed_size- общий размер данных в сжатом виде в байтах для колонки, рассчитываемый как сумма total_compressed_size колонки из всех групп строк
space_saved- процент сэкономленного пространства за счет сжатия, рассчитываемый как (1 - total_compressed_size/total_uncompressed_size).
encodings- список кодировок, используемых для этой колонки
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row_groups- список метаданных групп строк со следующей структурой:
num_columns- количество колонок в группе строк
num_rows- количество строк в группе строк
total_uncompressed_size- общий размер группы строк в не сжатом виде в байтах
total_compressed_size- общий размер группы строк в сжатом виде в байтах
columns- список метаданных чанков колонок со следующей структурой:
name- имя колонки
path- путь колонки
total_compressed_size- общий размер колонок в сжатом виде в байтах
total_uncompressed_size- общий размер группы строк в не сжатом виде в байтах
have_statistics- булевый флаг, указывающий, содержит ли метаданные чанка колонки статистику колонки
statistics- статистика чанка колонки (все поля равны NULL, если have_statistics = false) со следующей структурой:
num_values- количество ненулевых значений в чанке колонки
null_count- количество значений NULL в чанке колонки
distinct_count- количество различных значений в чанке колонки
min- минимальное значение в чанке колонки
max- максимальное значение в чанке колонки
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Пример использования
Пример: