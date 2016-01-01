ParquetMetadata

Специальный формат для чтения метаданных файлов Parquet (https://parquet.apache.org/docs/file-format/metadata/). Он всегда выводит одну строку со следующей структурой/содержимым:

num_columns - количество колонок

- количество колонок ``num_rows` - общее количество строк

num_row_groups - общее количество групп строк

- общее количество групп строк format_version - версия формата parquet, всегда 1.0 или 2.6

- версия формата parquet, всегда 1.0 или 2.6 total_uncompressed_size - общий размер данных в не сжатом виде в байтах, рассчитывается как сумма total_byte_size из всех групп строк

- общий размер данных в не сжатом виде в байтах, рассчитывается как сумма total_byte_size из всех групп строк total_compressed_size - общий размер данных в сжатом виде в байтах, рассчитывается как сумма total_compressed_size из всех групп строк

- общий размер данных в сжатом виде в байтах, рассчитывается как сумма total_compressed_size из всех групп строк columns - список метаданных колонок со следующей структурой: name - имя колонки path - путь колонки (отличается от имени для вложенной колонки) max_definition_level - максимальный уровень определения max_repetition_level - максимальный уровень повторения physical_type - физический тип колонки logical_type - логический тип колонки compression - сжатие, используемое для этой колонки total_uncompressed_size - общий размер данных в не сжатом виде в байтах для колонки, рассчитываемый как сумма total_uncompressed_size колонки из всех групп строк total_compressed_size - общий размер данных в сжатом виде в байтах для колонки, рассчитываемый как сумма total_compressed_size колонки из всех групп строк space_saved - процент сэкономленного пространства за счет сжатия, рассчитываемый как (1 - total_compressed_size/total_uncompressed_size). encodings - список кодировок, используемых для этой колонки

- список метаданных колонок со следующей структурой: row_groups - список метаданных групп строк со следующей структурой: num_columns - количество колонок в группе строк num_rows - количество строк в группе строк total_uncompressed_size - общий размер группы строк в не сжатом виде в байтах total_compressed_size - общий размер группы строк в сжатом виде в байтах columns - список метаданных чанков колонок со следующей структурой: name - имя колонки path - путь колонки total_compressed_size - общий размер колонок в сжатом виде в байтах total_uncompressed_size - общий размер группы строк в не сжатом виде в байтах have_statistics - булевый флаг, указывающий, содержит ли метаданные чанка колонки статистику колонки statistics - статистика чанка колонки (все поля равны NULL, если have_statistics = false) со следующей структурой: num_values - количество ненулевых значений в чанке колонки null_count - количество значений NULL в чанке колонки distinct_count - количество различных значений в чанке колонки min - минимальное значение в чанке колонки max - максимальное значение в чанке колонки

- список метаданных групп строк со следующей структурой:

Пример: