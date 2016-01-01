Parquet

Входные данные Выходные данные Псевдоним ✔ ✔

Apache Parquet — это колоночный формат хранения, широко используемый в экосистеме Hadoop. ClickHouse поддерживает операции чтения и записи для этого формата.

В таблице ниже представлены поддерживаемые типы данных и то, как они соответствуют типам данных ClickHouse в запросах INSERT и SELECT .

Тип данных Parquet ( INSERT ) Тип данных ClickHouse Тип данных Parquet ( SELECT ) BOOL Bool BOOL UINT8 , BOOL UInt8 UINT8 INT8 Int8/Enum8 INT8 UINT16 UInt16 UINT16 INT16 Int16/Enum16 INT16 UINT32 UInt32 UINT32 INT32 Int32 INT32 UINT64 UInt64 UINT64 INT64 Int64 INT64 FLOAT Float32 FLOAT DOUBLE Float64 DOUBLE DATE Date32 DATE TIME (ms) DateTime UINT32 TIMESTAMP , TIME (us, ns) DateTime64 TIMESTAMP STRING , BINARY String BINARY STRING , BINARY , FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY FixedString FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY DECIMAL Decimal DECIMAL LIST Array LIST STRUCT Tuple STRUCT MAP Map MAP UINT32 IPv4 UINT32 FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY , BINARY IPv6 FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY , BINARY Int128/UInt128/Int256/UInt256 FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY

Массивы могут быть вложенными и могут иметь значение типа Nullable в качестве аргумента. Типы Tuple и Map также могут быть вложенными.

Типы данных Parquet, которые не поддерживаются:

FIXED_SIZE_BINARY

JSON

UUID

ENUM .

Типы данных колонок таблицы ClickHouse могут отличаться от соответствующих полей данных Parquet, которые вставляются. При вставке данных ClickHouse интерпретирует типы данных в соответствии с таблицей выше, а затем приводит к типу данных, который установлен для колонки таблицы ClickHouse.

Вы можете вставить данные Parquet из файла в таблицу ClickHouse с помощью следующей команды:

Вы можете выбрать данные из таблицы ClickHouse и сохранить их в некоторый файл в формате Parquet с помощью следующей команды:

Для обмена данными с Hadoop вы можете использовать HDFS table engine .