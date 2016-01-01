Parquet
|Входные данные
|Выходные данные
|Псевдоним
|✔
|✔
Описание
Apache Parquet — это колоночный формат хранения, широко используемый в экосистеме Hadoop. ClickHouse поддерживает операции чтения и записи для этого формата.
Соответствие типов данных
В таблице ниже представлены поддерживаемые типы данных и то, как они соответствуют типам данных ClickHouse в запросах
INSERT и
SELECT.
|Тип данных Parquet (
INSERT)
|Тип данных ClickHouse
|Тип данных Parquet (
SELECT)
BOOL
|Bool
BOOL
UINT8,
BOOL
|UInt8
UINT8
INT8
|Int8/Enum8
INT8
UINT16
|UInt16
UINT16
INT16
|Int16/Enum16
INT16
UINT32
|UInt32
UINT32
INT32
|Int32
INT32
UINT64
|UInt64
UINT64
INT64
|Int64
INT64
FLOAT
|Float32
FLOAT
DOUBLE
|Float64
DOUBLE
DATE
|Date32
DATE
TIME (ms)
|DateTime
UINT32
TIMESTAMP,
TIME (us, ns)
|DateTime64
TIMESTAMP
STRING,
BINARY
|String
BINARY
STRING,
BINARY,
FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY
|FixedString
FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY
DECIMAL
|Decimal
DECIMAL
LIST
|Array
LIST
STRUCT
|Tuple
STRUCT
MAP
|Map
MAP
UINT32
|IPv4
UINT32
FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY,
BINARY
|IPv6
FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY
FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY,
BINARY
|Int128/UInt128/Int256/UInt256
FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY
Массивы могут быть вложенными и могут иметь значение типа
Nullable в качестве аргумента. Типы
Tuple и
Map также могут быть вложенными.
Типы данных Parquet, которые не поддерживаются:
FIXED_SIZE_BINARY
JSON
UUID
ENUM.
Типы данных колонок таблицы ClickHouse могут отличаться от соответствующих полей данных Parquet, которые вставляются. При вставке данных ClickHouse интерпретирует типы данных в соответствии с таблицей выше, а затем приводит к типу данных, который установлен для колонки таблицы ClickHouse.
Пример использования
Вставка и выборка данных
Вы можете вставить данные Parquet из файла в таблицу ClickHouse с помощью следующей команды:
Вы можете выбрать данные из таблицы ClickHouse и сохранить их в некоторый файл в формате Parquet с помощью следующей команды:
Для обмена данными с Hadoop вы можете использовать
HDFS table engine.
Настройки формата
|Параметр
|Описание
|Значение по умолчанию
input_format_parquet_case_insensitive_column_matching
|Игнорировать регистр при сопоставлении колонок Parquet с колонками CH.
0
input_format_parquet_preserve_order
|Избегать перетасовки строк при чтении из Parquet файлов. Обычно это значительно замедляет процесс.
0
input_format_parquet_filter_push_down
|При чтении Parquet файлов пропускать целые группы строк на основе условий WHERE/PREWHERE и минимальных/максимальных статистик в метаданных Parquet.
1
input_format_parquet_bloom_filter_push_down
|При чтении Parquet файлов пропускать целые группы строк на основе условий WHERE и фильтра Блума в метаданных Parquet.
0
input_format_parquet_use_native_reader
|При чтении Parquet файлов использовать нативный читатель вместо arrow читателя.
0
input_format_parquet_allow_missing_columns
|Разрешить отсутствующие колонки при чтении форматов ввода Parquet.
1
input_format_parquet_local_file_min_bytes_for_seek
|Минимальный объем байт, необходимый для локального чтения (файла) для осуществления перемещения вместо чтения с игнорированием в формате ввода Parquet.
8192
input_format_parquet_enable_row_group_prefetch
|Включить предзагрузку групп строк при парсинге Parquet. В настоящее время только многопоточный парсинг может делать предзагрузку.
1
input_format_parquet_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
|Пропускать колонки с неподдерживаемыми типами во время определения схемы для формата Parquet.
0
input_format_parquet_max_block_size
|Максимальный размер блока для читателя Parquet.
65409
input_format_parquet_prefer_block_bytes
|Средний размер блока в байтах, выдаваемый читателем Parquet.
16744704
output_format_parquet_row_group_size
|Целевой размер группы строк в строках.
1000000
output_format_parquet_row_group_size_bytes
|Целевой размер группы строк в байтах, до сжатия.
536870912
output_format_parquet_string_as_string
|Использовать тип Parquet String вместо Binary для строковых колонок.
1
output_format_parquet_fixed_string_as_fixed_byte_array
|Использовать тип Parquet FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY вместо Binary для FixedString колонок.
1
output_format_parquet_version
|Версия формата Parquet для формата вывода. Поддерживаемые версии: 1.0, 2.4, 2.6 и 2.latest (по умолчанию).
2.latest
output_format_parquet_compression_method
|Метод сжатия для формата вывода Parquet. Поддерживаемые кодеки: snappy, lz4, brotli, zstd, gzip, none (без сжатия).
zstd
output_format_parquet_compliant_nested_types
|В схеме файла parquet использовать имя 'element' вместо 'item' для элементов списка. Это исторический артефакт реализации библиотеки Arrow. В общем повышает совместимость, за исключением, возможно, некоторых старых версий Arrow.
1
output_format_parquet_use_custom_encoder
|Использовать более быстрые реализации кодировщика Parquet.
1
output_format_parquet_parallel_encoding
|Выполнять кодирование Parquet в нескольких потоках. Требует
output_format_parquet_use_custom_encoder.
1
output_format_parquet_data_page_size
|Целевой размер страницы в байтах, до сжатия.
1048576
output_format_parquet_batch_size
|Проверять размер страницы каждые это количество строк. Рассмотрите возможность уменьшения, если у вас есть колонки со средними значениями размера более нескольких КБ.
1024
output_format_parquet_write_page_index
|Добавить возможность записывать индекс страниц в файлы parquet.
1
input_format_parquet_import_nested
|Устаревшая настройка, ничего не делает.
0