Native
|Input
|Output
|Alias
|✔
|✔
Описание
Формат
Native является наиболее эффективным форматом ClickHouse, поскольку он по-настоящему "колоночный", так как не преобразует колонки в строки.
В этом формате данные записываются и читаются по блокам в бинарном формате. Для каждого блока последовательно записываются количество строк, количество колонок, имена и типы колонок, а также части колонок в блоке.
Это формат, используемый в нативном интерфейсе для взаимодействия между серверами, для использования командной строки и для клиентов на C++.
подсказка
Вы можете использовать этот формат для быстрого создания дампов, которые могут быть прочитаны только СУБД ClickHouse. Работать с этим форматом самостоятельно может быть нецелесообразно.