Native

Input Output Alias ✔ ✔

Формат Native является наиболее эффективным форматом ClickHouse, поскольку он по-настоящему "колоночный", так как не преобразует колонки в строки.

В этом формате данные записываются и читаются по блокам в бинарном формате. Для каждого блока последовательно записываются количество строк, количество колонок, имена и типы колонок, а также части колонок в блоке.

Это формат, используемый в нативном интерфейсе для взаимодействия между серверами, для использования командной строки и для клиентов на C++.