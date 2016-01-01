MySQLDump

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ClickHouse поддерживает чтение дампов MySQL dumps.

Он читает все данные из INSERT запросов, принадлежащих одной таблице в дампе. Если таблиц больше одной, по умолчанию он читает данные из первой.

примечание Этот формат поддерживает вывод схемы: если дамп содержит запрос CREATE для указанной таблицы, структура выводится из него, в противном случае схема выводится из данных запросов INSERT .

Дан следующий SQL дамп файл:

Мы можем выполнить следующие запросы: