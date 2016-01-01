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MySQLDump

Входные данныеВыходные данныеПсевдоним

Описание

ClickHouse поддерживает чтение дампов MySQL dumps.

Он читает все данные из INSERT запросов, принадлежащих одной таблице в дампе. Если таблиц больше одной, по умолчанию он читает данные из первой.

примечание

Этот формат поддерживает вывод схемы: если дамп содержит запрос CREATE для указанной таблицы, структура выводится из него, в противном случае схема выводится из данных запросов INSERT.

Пример использования

Дан следующий SQL дамп файл:

Мы можем выполнить следующие запросы:

Настройки формата

Вы можете указать имя таблицы, из которой следует читать данные, используя настройку input_format_mysql_dump_table_name. Если настройка input_format_mysql_dump_map_columns установлена в 1, и дамп содержит запрос CREATE для указанной таблицы или имена колонок в запросе INSERT, колонки из входных данных будут соответствовать колонкам таблицы по имени. Колонки с неизвестными именами будут пропущены, если настройка input_format_skip_unknown_fields установлена в 1.