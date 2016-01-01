MySQLDump
|Входные данные
|Выходные данные
|Псевдоним
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Описание
ClickHouse поддерживает чтение дампов MySQL dumps.
Он читает все данные из
INSERT запросов, принадлежащих одной таблице в дампе.
Если таблиц больше одной, по умолчанию он читает данные из первой.
Этот формат поддерживает вывод схемы: если дамп содержит запрос
CREATE для указанной таблицы, структура выводится из него, в противном случае схема выводится из данных запросов
INSERT.
Пример использования
Дан следующий SQL дамп файл:
Мы можем выполнить следующие запросы:
Настройки формата
Вы можете указать имя таблицы, из которой следует читать данные, используя настройку
input_format_mysql_dump_table_name.
Если настройка
input_format_mysql_dump_map_columns установлена в
1, и дамп содержит запрос
CREATE для указанной таблицы или имена колонок в запросе
INSERT, колонки из входных данных будут соответствовать колонкам таблицы по имени.
Колонки с неизвестными именами будут пропущены, если настройка
input_format_skip_unknown_fields установлена в
1.