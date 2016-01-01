JSONObjectEachRow
|Входные данные
|Выходные данные
|Псевдоним
|✔
|✔
Описание
В этом формате все данные представлены в виде одного JSON-объекта, при этом каждая строка представляется как отдельное поле этого объекта, аналогично формату
JSONEachRow.
Пример использования
Основной пример
Дано некоторый JSON:
Чтобы использовать имя объекта в качестве значения колонки, вы можете использовать специальную настройку
format_json_object_each_row_column_for_object_name. Значение этой настройки устанавливается на имя колонки, которое используется в качестве ключа JSON для строки в результирующем объекте.
Выходные данные
Допустим, у нас есть таблица
test с двумя колонками:
Выведем это в формате
JSONObjectEachRow и используем настройку
format_json_object_each_row_column_for_object_name:
Входные данные
Допустим, мы сохранили выходные данные из предыдущего примера в файл с именем
data.json:
Это также работает для вывода схемы:
Вставка данных
ClickHouse позволяет:
- Произвольный порядок пар ключ-значение в объекте.
- Пропускать некоторые значения.
ClickHouse игнорирует пробелы между элементами и запятые после объектов. Вы можете передавать все объекты в одной строке. Вам не нужно разделять их переносами строк.
Обработка пропущенных значений
ClickHouse заменяет пропущенные значения на значения по умолчанию для соответствующих типов данных.
Если указан
DEFAULT expr, ClickHouse использует разные правила замены в зависимости от настройки input_format_defaults_for_omitted_fields.
Рассмотрим следующую таблицу:
- Если
input_format_defaults_for_omitted_fields = 0, то значение по умолчанию для
xи
aравно
0(как значение по умолчанию для типа данных
UInt32).
- Если
input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, то значение по умолчанию для
xравно
0, но значение по умолчанию для
aравно
x * 2.
При вставке данных с
input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 ClickHouse потребляет больше вычислительных ресурсов, по сравнению с вставкой с
input_format_defaults_for_omitted_fields = 0.
Выбор данных
Рассмотрим таблицу
UserActivity в качестве примера:
Запрос
SELECT * FROM UserActivity FORMAT JSONEachRow возвращает:
В отличие от формата JSON, нет замены невалидных последовательностей UTF-8. Значения экранируются так же, как и для
JSON.
Любой набор байт может выводиться в строках. Используйте формат
JSONEachRow, если уверены, что данные в таблице могут быть отформатированы как JSON без потери какой-либо информации.
Использование вложенных структур
Если у вас есть таблица с колонками типа
Nested, вы можете вставлять данные JSON с той же структурой. Включите эту функцию с помощью настройки input_format_import_nested_json.
Например, рассмотрим следующую таблицу:
Как видно из описания типа данных
Nested, ClickHouse обрабатывает каждый компонент вложенной структуры как отдельную колонку (
n.s и
n.i для нашей таблицы). Вы можете вставить данные следующим образом:
Чтобы вставить данные как иерархический JSON-объект, установите
input_format_import_nested_json=1.
Без этой настройки ClickHouse выбросит исключение.
Настройки формата
|Настройка
|Описание
|Значение по умолчанию
|Примечания
input_format_import_nested_json
|сопоставить вложенные данные JSON с вложенными таблицами (работает для формата JSONEachRow).
false
input_format_json_read_bools_as_numbers
|позволяет анализировать логические значения как числа в форматах ввода JSON.
true
input_format_json_read_bools_as_strings
|позволяет анализировать логические значения как строки в форматах ввода JSON.
true
input_format_json_read_numbers_as_strings
|позволяет анализировать числа как строки в форматах ввода JSON.
true
input_format_json_read_arrays_as_strings
|позволяет анализировать массивы JSON как строки в форматах ввода JSON.
true
input_format_json_read_objects_as_strings
|позволяет анализировать объекты JSON как строки в форматах ввода JSON.
true
input_format_json_named_tuples_as_objects
|анализировать столбцы именованных кортежей как объекты JSON.
true
input_format_json_try_infer_numbers_from_strings
|пытаться выводить числа из строковых полей во время вывода схемы.
false
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects
|пытаться извлекать именованные кортежи из объектов JSON во время вывода схемы.
true
input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings
|использовать тип String для ключей, которые содержат только Null или пустые объекты/массивы во время вывода схемы в форматах ввода JSON.
true
input_format_json_defaults_for_missing_elements_in_named_tuple
|вставлять значения по умолчанию для отсутствующих элементов в объекте JSON при разборе именованного кортежа.
true
input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tuple
|игнорировать неизвестные ключи в объекте JSON для именованных кортежей.
false
input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columns
|позволяет переменное количество колонок в формате JSONCompact/JSONCompactEachRow, игнорирует лишние колонки и использует значения по умолчанию для отсутствующих колонок.
false
input_format_json_throw_on_bad_escape_sequence
|выбрасывать исключение, если строка JSON содержит неправильную экранированную последовательность. Если отключить, неправильные экранированные последовательности останутся как есть в данных.
true
input_format_json_empty_as_default
|рассматривать пустые поля в JSON-входе как значения по умолчанию.
false.
|Для сложных значений по умолчанию
input_format_defaults_for_omitted_fields также должны быть включены.
output_format_json_quote_64bit_integers
|управляет экранированием 64-битных целых чисел в формате вывода JSON.
true
output_format_json_quote_64bit_floats
|управляет экранированием 64-битных чисел с плавающей запятой в формате вывода JSON.
false
output_format_json_quote_denormals
|включает выводы '+nan', '-nan', '+inf', '-inf' в формате вывода JSON.
false
output_format_json_quote_decimals
|управляет экранированием десятичных значений в формате вывода JSON.
false
output_format_json_escape_forward_slashes
|управляет экранированием косых черт в строковых выходах в формате вывода JSON.
true
output_format_json_named_tuples_as_objects
|сериализовать столбцы именованных кортежей как объекты JSON.
true
output_format_json_array_of_rows
|выводить массив JSON всех строк в формате JSONEachRow(Compact).
false
output_format_json_validate_utf8
|включает проверку последовательностей UTF-8 в форматах вывода JSON (обратите внимание, что это не влияет на форматы JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata, они всегда проверяют utf8).
false