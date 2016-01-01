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JSONObjectEachRow

Входные данныеВыходные данныеПсевдоним

Описание

В этом формате все данные представлены в виде одного JSON-объекта, при этом каждая строка представляется как отдельное поле этого объекта, аналогично формату JSONEachRow.

Пример использования

Основной пример

Дано некоторый JSON:

Чтобы использовать имя объекта в качестве значения колонки, вы можете использовать специальную настройку format_json_object_each_row_column_for_object_name. Значение этой настройки устанавливается на имя колонки, которое используется в качестве ключа JSON для строки в результирующем объекте.

Выходные данные

Допустим, у нас есть таблица test с двумя колонками:

Выведем это в формате JSONObjectEachRow и используем настройку format_json_object_each_row_column_for_object_name:

Входные данные

Допустим, мы сохранили выходные данные из предыдущего примера в файл с именем data.json:

Это также работает для вывода схемы:

Вставка данных

ClickHouse позволяет:

  • Произвольный порядок пар ключ-значение в объекте.
  • Пропускать некоторые значения.

ClickHouse игнорирует пробелы между элементами и запятые после объектов. Вы можете передавать все объекты в одной строке. Вам не нужно разделять их переносами строк.

Обработка пропущенных значений

ClickHouse заменяет пропущенные значения на значения по умолчанию для соответствующих типов данных.

Если указан DEFAULT expr, ClickHouse использует разные правила замены в зависимости от настройки input_format_defaults_for_omitted_fields.

Рассмотрим следующую таблицу:

  • Если input_format_defaults_for_omitted_fields = 0, то значение по умолчанию для x и a равно 0 (как значение по умолчанию для типа данных UInt32).
  • Если input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, то значение по умолчанию для x равно 0, но значение по умолчанию для a равно x * 2.
примечание

При вставке данных с input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 ClickHouse потребляет больше вычислительных ресурсов, по сравнению с вставкой с input_format_defaults_for_omitted_fields = 0.

Выбор данных

Рассмотрим таблицу UserActivity в качестве примера:

Запрос SELECT * FROM UserActivity FORMAT JSONEachRow возвращает:

В отличие от формата JSON, нет замены невалидных последовательностей UTF-8. Значения экранируются так же, как и для JSON.

к сведению

Любой набор байт может выводиться в строках. Используйте формат JSONEachRow, если уверены, что данные в таблице могут быть отформатированы как JSON без потери какой-либо информации.

Использование вложенных структур

Если у вас есть таблица с колонками типа Nested, вы можете вставлять данные JSON с той же структурой. Включите эту функцию с помощью настройки input_format_import_nested_json.

Например, рассмотрим следующую таблицу:

Как видно из описания типа данных Nested, ClickHouse обрабатывает каждый компонент вложенной структуры как отдельную колонку (n.s и n.i для нашей таблицы). Вы можете вставить данные следующим образом:

Чтобы вставить данные как иерархический JSON-объект, установите input_format_import_nested_json=1.

Без этой настройки ClickHouse выбросит исключение.

Настройки формата

НастройкаОписаниеЗначение по умолчаниюПримечания
input_format_import_nested_jsonсопоставить вложенные данные JSON с вложенными таблицами (работает для формата JSONEachRow).false
input_format_json_read_bools_as_numbersпозволяет анализировать логические значения как числа в форматах ввода JSON.true
input_format_json_read_bools_as_stringsпозволяет анализировать логические значения как строки в форматах ввода JSON.true
input_format_json_read_numbers_as_stringsпозволяет анализировать числа как строки в форматах ввода JSON.true
input_format_json_read_arrays_as_stringsпозволяет анализировать массивы JSON как строки в форматах ввода JSON.true
input_format_json_read_objects_as_stringsпозволяет анализировать объекты JSON как строки в форматах ввода JSON.true
input_format_json_named_tuples_as_objectsанализировать столбцы именованных кортежей как объекты JSON.true
input_format_json_try_infer_numbers_from_stringsпытаться выводить числа из строковых полей во время вывода схемы.false
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objectsпытаться извлекать именованные кортежи из объектов JSON во время вывода схемы.true
input_format_json_infer_incomplete_types_as_stringsиспользовать тип String для ключей, которые содержат только Null или пустые объекты/массивы во время вывода схемы в форматах ввода JSON.true
input_format_json_defaults_for_missing_elements_in_named_tupleвставлять значения по умолчанию для отсутствующих элементов в объекте JSON при разборе именованного кортежа.true
input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tupleигнорировать неизвестные ключи в объекте JSON для именованных кортежей.false
input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columnsпозволяет переменное количество колонок в формате JSONCompact/JSONCompactEachRow, игнорирует лишние колонки и использует значения по умолчанию для отсутствующих колонок.false
input_format_json_throw_on_bad_escape_sequenceвыбрасывать исключение, если строка JSON содержит неправильную экранированную последовательность. Если отключить, неправильные экранированные последовательности останутся как есть в данных.true
input_format_json_empty_as_defaultрассматривать пустые поля в JSON-входе как значения по умолчанию.false.Для сложных значений по умолчанию input_format_defaults_for_omitted_fields также должны быть включены.
output_format_json_quote_64bit_integersуправляет экранированием 64-битных целых чисел в формате вывода JSON.true
output_format_json_quote_64bit_floatsуправляет экранированием 64-битных чисел с плавающей запятой в формате вывода JSON.false
output_format_json_quote_denormalsвключает выводы '+nan', '-nan', '+inf', '-inf' в формате вывода JSON.false
output_format_json_quote_decimalsуправляет экранированием десятичных значений в формате вывода JSON.false
output_format_json_escape_forward_slashesуправляет экранированием косых черт в строковых выходах в формате вывода JSON.true
output_format_json_named_tuples_as_objectsсериализовать столбцы именованных кортежей как объекты JSON.true
output_format_json_array_of_rowsвыводить массив JSON всех строк в формате JSONEachRow(Compact).false
output_format_json_validate_utf8включает проверку последовательностей UTF-8 в форматах вывода JSON (обратите внимание, что это не влияет на форматы JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata, они всегда проверяют utf8).false