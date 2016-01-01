JSONObjectEachRow

Входные данные Выходные данные Псевдоним ✔ ✔

В этом формате все данные представлены в виде одного JSON-объекта, при этом каждая строка представляется как отдельное поле этого объекта, аналогично формату JSONEachRow .

Дано некоторый JSON:

Чтобы использовать имя объекта в качестве значения колонки, вы можете использовать специальную настройку format_json_object_each_row_column_for_object_name . Значение этой настройки устанавливается на имя колонки, которое используется в качестве ключа JSON для строки в результирующем объекте.

Допустим, у нас есть таблица test с двумя колонками:

Выведем это в формате JSONObjectEachRow и используем настройку format_json_object_each_row_column_for_object_name :

Допустим, мы сохранили выходные данные из предыдущего примера в файл с именем data.json :

Это также работает для вывода схемы:

ClickHouse позволяет:

Произвольный порядок пар ключ-значение в объекте.

Пропускать некоторые значения.

ClickHouse игнорирует пробелы между элементами и запятые после объектов. Вы можете передавать все объекты в одной строке. Вам не нужно разделять их переносами строк.

ClickHouse заменяет пропущенные значения на значения по умолчанию для соответствующих типов данных.

Если указан DEFAULT expr , ClickHouse использует разные правила замены в зависимости от настройки input_format_defaults_for_omitted_fields.

Рассмотрим следующую таблицу:

Если input_format_defaults_for_omitted_fields = 0 , то значение по умолчанию для x и a равно 0 (как значение по умолчанию для типа данных UInt32 ).

, то значение по умолчанию для и равно (как значение по умолчанию для типа данных ). Если input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , то значение по умолчанию для x равно 0 , но значение по умолчанию для a равно x * 2 .

примечание При вставке данных с input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 ClickHouse потребляет больше вычислительных ресурсов, по сравнению с вставкой с input_format_defaults_for_omitted_fields = 0 .

Рассмотрим таблицу UserActivity в качестве примера:

Запрос SELECT * FROM UserActivity FORMAT JSONEachRow возвращает:

В отличие от формата JSON, нет замены невалидных последовательностей UTF-8. Значения экранируются так же, как и для JSON .

к сведению Любой набор байт может выводиться в строках. Используйте формат JSONEachRow , если уверены, что данные в таблице могут быть отформатированы как JSON без потери какой-либо информации.

Если у вас есть таблица с колонками типа Nested , вы можете вставлять данные JSON с той же структурой. Включите эту функцию с помощью настройки input_format_import_nested_json.

Например, рассмотрим следующую таблицу:

Как видно из описания типа данных Nested , ClickHouse обрабатывает каждый компонент вложенной структуры как отдельную колонку ( n.s и n.i для нашей таблицы). Вы можете вставить данные следующим образом:

Чтобы вставить данные как иерархический JSON-объект, установите input_format_import_nested_json=1 .

Без этой настройки ClickHouse выбросит исключение.