JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes

примечание

Если настройка input_format_with_names_use_header установлена в 1 , колонки из входных данных будут отображаться на колонки таблицы по их именам; колонки с неизвестными именами будут пропущены, если настройка input_format_skip_unknown_fields установлена в 1 . В противном случае первая строка будет пропущена. Если настройка input_format_with_types_use_header установлена в 1 , типы из входных данных будут сопоставляться с типами соответствующих колонок из таблицы. В противном случае вторая строка будет пропущена.