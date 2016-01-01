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JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes

Входные данныеВыходные данныеПсевдоним

Описание

Отличается от формата JSONCompactEachRow тем, что также выводит две строки заголовка с именами и типами колонок, аналогично формату TabSeparatedWithNamesAndTypes.

Пример использования

Настройки формата

примечание

Если настройка input_format_with_names_use_header установлена в 1, колонки из входных данных будут отображаться на колонки таблицы по их именам; колонки с неизвестными именами будут пропущены, если настройка input_format_skip_unknown_fields установлена в 1. В противном случае первая строка будет пропущена. Если настройка input_format_with_types_use_header установлена в 1, типы из входных данных будут сопоставляться с типами соответствующих колонок из таблицы. В противном случае вторая строка будет пропущена.