JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes
|Входные данные
|Выходные данные
|Псевдоним
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Описание
Отличается от формата
JSONCompactEachRow тем, что также выводит две строки заголовка с именами и типами колонок, аналогично формату TabSeparatedWithNamesAndTypes.
Пример использования
Настройки формата
примечание
Если настройка
input_format_with_names_use_header установлена в
1,
колонки из входных данных будут отображаться на колонки таблицы по их именам; колонки с неизвестными именами будут пропущены, если настройка input_format_skip_unknown_fields установлена в
1.
В противном случае первая строка будет пропущена.
Если настройка
input_format_with_types_use_header установлена в
1,
типы из входных данных будут сопоставляться с типами соответствующих колонок из таблицы. В противном случае вторая строка будет пропущена.