JSONColumns
|Вход
|Выход
|Псевдоним
|✔
|✔
Описание
подсказка
Вывод форматов JSONColumns* предоставляет имя поля ClickHouse, а затем содержимое каждой строки в таблице для этого поля; визуально данные повёрнуты на 90 градусов влево.
В этом формате все данные представляются как один JSON объект.
примечание
Формат
JSONColumns буферизует все данные в памяти и затем выводит их как один блок, поэтому это может привести к высокому потреблению памяти.
Пример использования
Пример:
Настройки формата
При импорте колонки с неизвестными именами будут пропущены, если настройка
,input_format_skip_unknown_fields установлена в
1.
Колонки, отсутствующие в блоке, будут заполнены значениями по умолчанию (вы можете использовать настройку
,input_format_defaults_for_omitted_fields здесь).