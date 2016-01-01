JSONColumns

Вход Выход Псевдоним ✔ ✔

подсказка Вывод форматов JSONColumns* предоставляет имя поля ClickHouse, а затем содержимое каждой строки в таблице для этого поля; визуально данные повёрнуты на 90 градусов влево.

В этом формате все данные представляются как один JSON объект.

примечание Формат JSONColumns буферизует все данные в памяти и затем выводит их как один блок, поэтому это может привести к высокому потреблению памяти.

Пример: