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JSONColumns

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Описание

подсказка

Вывод форматов JSONColumns* предоставляет имя поля ClickHouse, а затем содержимое каждой строки в таблице для этого поля; визуально данные повёрнуты на 90 градусов влево.

В этом формате все данные представляются как один JSON объект.

примечание

Формат JSONColumns буферизует все данные в памяти и затем выводит их как один блок, поэтому это может привести к высокому потреблению памяти.

Пример использования

Пример:

Настройки формата

При импорте колонки с неизвестными именами будут пропущены, если настройка ,input_format_skip_unknown_fields установлена в 1. Колонки, отсутствующие в блоке, будут заполнены значениями по умолчанию (вы можете использовать настройку ,input_format_defaults_for_omitted_fields здесь).