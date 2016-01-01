JSONAsString
|Input
|Output
|Alias
|✔
|✗
Описание
В этом формате единый JSON-объект интерпретируется как единое значение. Если входные данные содержат несколько JSON-объектов (разделённых запятыми), они интерпретируются как отдельные строки. Если входные данные заключены в квадратные скобки, это интерпретируется как массив JSON-объектов.
примечание
Этот формат может быть разобран только для таблицы с единственным полем типа String.
Остальные колонки должны быть установлены либо на
DEFAULT, либо на
MATERIALIZED,
или могут быть опущены.
После того как вы сериализуете весь JSON-объект в строку, вы можете использовать JSON функции для его обработки.