JSON
|Input
|Output
|Alias
|✔
|✔
Description
Формат
JSON считывает и выводит данные в формате JSON.
Формат
JSON возвращает следующее:
|Параметр
|Описание
meta
|Имена колонок и их типы.
data
|Таблицы данных
rows
|Общее количество выходных строк.
rows_before_limit_at_least
|Минимальное количество строк, которое было бы без LIMIT. Выводится только если запрос содержит LIMIT. Если запрос содержит
GROUP BY, rows_before_limit_at_least - это точное количество строк, которое было бы без
LIMIT.
statistics
|Статистика, такая как
elapsed,
rows_read,
bytes_read.
totals
|Итоговые значения (при использовании WITH TOTALS).
extremes
|Экстремальные значения (при установке extremes в 1).
Тип
JSON совместим с JavaScript. Для обеспечения этого некоторые символы дополнительно экранируются:
- слэш
/экранируется как
\/
- альтернативные переносы строк
U+2028и
U+2029, которые нарушают работу некоторых браузеров, экранируются как
\uXXXX.
- Символы управления ASCII экранируются: возврат табуляции, форма, новая строка, возврат каретки и горизонтальная табуляция заменяются на
\b,
\f,
\n,
\r,
\t, а также оставшиеся байты в диапазоне 00-1F с использованием последовательностей
\uXXXX.
- Неправильные последовательности UTF-8 заменяются на символ замены �, чтобы текст вывода состоял из правильных последовательностей UTF-8.
Для совместимости с JavaScript, целые числа Int64 и UInt64 по умолчанию заключаются в двойные кавычки. Чтобы убрать кавычки, вы можете установить параметр конфигурации
output_format_json_quote_64bit_integers в
0.
ClickHouse поддерживает NULL, который отображается как
null в JSON-выводе. Чтобы включить значения
+nan,
-nan,
+inf,
-inf в вывод, установите output_format_json_quote_denormals в
1.
Example Usage
Пример:
Format Settings
Для формата ввода JSON, если настройка
input_format_json_validate_types_from_metadata установлена в
1, типы из метаданных во входных данных будут сравниваться с типами соответствующих колонок из таблицы.
See Also
- Формат JSONEachRow
- Настройка output_format_json_array_of_rows