JSON

Input Output Alias ✔ ✔

Формат JSON считывает и выводит данные в формате JSON.

Формат JSON возвращает следующее:

Параметр Описание meta Имена колонок и их типы. data Таблицы данных rows Общее количество выходных строк. rows_before_limit_at_least Минимальное количество строк, которое было бы без LIMIT. Выводится только если запрос содержит LIMIT. Если запрос содержит GROUP BY , rows_before_limit_at_least - это точное количество строк, которое было бы без LIMIT . statistics Статистика, такая как elapsed , rows_read , bytes_read . totals Итоговые значения (при использовании WITH TOTALS). extremes Экстремальные значения (при установке extremes в 1).

Тип JSON совместим с JavaScript. Для обеспечения этого некоторые символы дополнительно экранируются:

слэш / экранируется как \/

экранируется как альтернативные переносы строк U+2028 и U+2029 , которые нарушают работу некоторых браузеров, экранируются как \uXXXX .

и , которые нарушают работу некоторых браузеров, экранируются как . Символы управления ASCII экранируются: возврат табуляции, форма, новая строка, возврат каретки и горизонтальная табуляция заменяются на \b , \f ,

, \r , \t , а также оставшиеся байты в диапазоне 00-1F с использованием последовательностей \uXXXX .

, , , , , а также оставшиеся байты в диапазоне 00-1F с использованием последовательностей . Неправильные последовательности UTF-8 заменяются на символ замены �, чтобы текст вывода состоял из правильных последовательностей UTF-8.

Для совместимости с JavaScript, целые числа Int64 и UInt64 по умолчанию заключаются в двойные кавычки. Чтобы убрать кавычки, вы можете установить параметр конфигурации output_format_json_quote_64bit_integers в 0 .

ClickHouse поддерживает NULL, который отображается как null в JSON-выводе. Чтобы включить значения +nan , -nan , +inf , -inf в вывод, установите output_format_json_quote_denormals в 1 .

Пример:

Для формата ввода JSON, если настройка input_format_json_validate_types_from_metadata установлена в 1 , типы из метаданных во входных данных будут сравниваться с типами соответствующих колонок из таблицы.