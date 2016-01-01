DWARF
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Описание
Формат
DWARF разбирает отладочные символы DWARF из ELF-файла (исполняемого, библиотеки или объектного файла).
Он похож на
dwarfdump, но намного быстрее (сотни МБ/с) и поддерживает SQL.
Он создает одну строку для каждой записи отладочной информации (DIE) в секции
.debug_info
и включает "null"-записи, которые кодирование DWARF использует для завершения списков потомков в дереве.
.debug_info состоит из единиц, которые соответствуют единицам компиляции:
- Каждая единица представляет собой дерево DIE, с
compile_unitDIE в качестве корня.
- Каждый DIE имеет метку и список атрибутов.
- Каждый атрибут имеет имя и значение (а также форму, которая указывает, как значение закодировано).
DIE представляют вещи из исходного кода, и их метка указывает, что это за вещь. Например, есть:
- функции (метка =
subprogram)
- классы/структуры/перечисления (
class_type/
structure_type/
enumeration_type)
- переменные (
variable)
- аргументы функций (
formal_parameter).
Структура дерева отражает соответствующий исходный код. Например,
class_type DIE может содержать
subprogram DIE, представляющие методы класса.
Формат
DWARF выводит следующие колонки:
offset- позиция DIE в секции
.debug_info
size- количество байт в закодированном DIE (включая атрибуты)
tag- тип DIE; привычный префикс "DW_TAG_" опущен
unit_name- имя единицы компиляции, содержащей этот DIE
unit_offset- позиция единицы компиляции, содержащей этот DIE, в секции
.debug_info
ancestor_tags- массив меток предков текущего DIE в дереве, в порядке от внутреннего к внешнему
ancestor_offsets- смещения предков, параллельно
ancestor_tags
- несколько общих атрибутов, дублируемых из массива атрибутов для удобства:
name
linkage_name- искаженное полное имя; обычно только у функций есть это (но не у всех функций)
decl_file- имя файла исходного кода, где была объявлена эта сущность
decl_line- номер строки в исходном коде, где была объявлена эта сущность
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- параллельные массивы, описывающие атрибуты:
attr_name- имя атрибута; привычный префикс "DW_AT_" опущен
attr_form- как атрибут закодирован и интерпретирован; привычный префикс DW_FORM_ опущен
attr_int- целочисленное значение атрибута; 0, если у атрибута нет числового значения
attr_str- строковое значение атрибута; пусто, если у атрибута нет строкового значения
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Пример использования
Формат
DWARF можно использовать для поиска единиц компиляции, имеющих наибольшее количество определений функций (включая инстанциации шаблонов и функции из включенных заголовочных файлов):