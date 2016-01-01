DWARF

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Формат DWARF разбирает отладочные символы DWARF из ELF-файла (исполняемого, библиотеки или объектного файла). Он похож на dwarfdump , но намного быстрее (сотни МБ/с) и поддерживает SQL. Он создает одну строку для каждой записи отладочной информации (DIE) в секции .debug_info и включает "null"-записи, которые кодирование DWARF использует для завершения списков потомков в дереве.

к сведению .debug_info состоит из единиц, которые соответствуют единицам компиляции: Каждая единица представляет собой дерево DIE, с compile_unit DIE в качестве корня.

DIE в качестве корня. Каждый DIE имеет метку и список атрибутов.

Каждый атрибут имеет имя и значение (а также форму, которая указывает, как значение закодировано). DIE представляют вещи из исходного кода, и их метка указывает, что это за вещь. Например, есть: функции (метка = subprogram )

) классы/структуры/перечисления ( class_type / structure_type / enumeration_type )

/ / ) переменные ( variable )

) аргументы функций ( formal_parameter ). Структура дерева отражает соответствующий исходный код. Например, class_type DIE может содержать subprogram DIE, представляющие методы класса.

Формат DWARF выводит следующие колонки:

offset - позиция DIE в секции .debug_info

- позиция DIE в секции size - количество байт в закодированном DIE (включая атрибуты)

- количество байт в закодированном DIE (включая атрибуты) tag - тип DIE; привычный префикс "DW_TAG_" опущен

- тип DIE; привычный префикс "DW_TAG_" опущен unit_name - имя единицы компиляции, содержащей этот DIE

- имя единицы компиляции, содержащей этот DIE unit_offset - позиция единицы компиляции, содержащей этот DIE, в секции .debug_info

- позиция единицы компиляции, содержащей этот DIE, в секции ancestor_tags - массив меток предков текущего DIE в дереве, в порядке от внутреннего к внешнему

- массив меток предков текущего DIE в дереве, в порядке от внутреннего к внешнему ancestor_offsets - смещения предков, параллельно ancestor_tags

- смещения предков, параллельно несколько общих атрибутов, дублируемых из массива атрибутов для удобства: name linkage_name - искаженное полное имя; обычно только у функций есть это (но не у всех функций) decl_file - имя файла исходного кода, где была объявлена эта сущность decl_line - номер строки в исходном коде, где была объявлена эта сущность

параллельные массивы, описывающие атрибуты: attr_name - имя атрибута; привычный префикс "DW_AT_" опущен attr_form - как атрибут закодирован и интерпретирован; привычный префикс DW_FORM_ опущен attr_int - целочисленное значение атрибута; 0, если у атрибута нет числового значения attr_str - строковое значение атрибута; пусто, если у атрибута нет строкового значения

