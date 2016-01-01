CSV
Описание
Формат значений, разделенных запятыми (Comma Separated Values) (RFC). При форматировании строки заключаются в двойные кавычки. Двойная кавычка внутри строки выводится как две двойные кавычки подряд. Нет других правил для экранирования символов.
- Даты и даты-время заключаются в двойные кавычки.
- Числа выводятся без кавычек.
- Значения разделяются символом-разделителем, который по умолчанию равен
,. Символ-разделитель определяется в настройке format_csv_delimiter.
- Строки разделяются с использованием перевода строки Unix (LF).
- Массивы сериализуются в CSV следующим образом:
- сначала массив сериализуется в строку, как в формате TabSeparated
- Результирующая строка выводится в CSV в двойных кавычках.
- Кортежи в формате CSV сериализуются как отдельные колонки (то есть их вложенность в кортеже теряется).
По умолчанию символ разделителя равен
,.
Смотрите настройку format_csv_delimiter для получения дополнительной информации.
При разборе все значения могут быть разобраны с кавычками или без. Поддерживаются оба варианта: двойные и одинарные кавычки.
Строки также могут быть оформлены без кавычек. В этом случае они разбираются до символа-разделителя или перевода строки (CR или LF). Однако, в нарушение RFC, при разборе строк без кавычек игнорируются начальные и конечные пробелы и табуляции. Перевод строки поддерживает: Unix (LF), Windows (CR LF) и Mac OS Classic (CR LF).
NULL форматируется в соответствии с настройкой format_csv_null_representation (значение по умолчанию -
\N).
В входных данных значения
ENUM могут быть представлены как именами, так и идентификаторами.
Сначала мы пытаемся сопоставить входное значение с именем ENUM.
Если это не удается и входное значение является числом, мы пытаемся сопоставить это число с идентификатором ENUM.
Если входные данные содержат только идентификаторы ENUM, рекомендуется включить настройку input_format_csv_enum_as_number, чтобы оптимизировать разбор
ENUM.
Пример использования
Настройки формата
|Настройка
|Описание
|Значение по умолчанию
|Примечания
|format_csv_delimiter
|символ, который будет считаться разделителем в данных CSV.
,
|format_csv_allow_single_quotes
|разрешить строки в одинарных кавычках.
true
|format_csv_allow_double_quotes
|разрешить строки в двойных кавычках.
true
|format_csv_null_representation
|пользовательское представление NULL в формате CSV.
\N
|input_format_csv_empty_as_default
|считать пустые поля в входном CSV как значения по умолчанию.
true
|Для сложных значений по умолчанию настройка input_format_defaults_for_omitted_fields также должна быть включена.
|input_format_csv_enum_as_number
|считать вставленные значения ENUM в формате CSV как индексы ENUM.
false
|input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference
|использовать некоторые усовершенствования и эвристики для вывода схемы в формате CSV. Если отключено, все поля будут считаться строками.
true
|input_format_csv_arrays_as_nested_csv
|при чтении массива из CSV ожидать, что его элементы были сериализованы в виде вложенного CSV и затем помещены в строку.
false
|output_format_csv_crlf_end_of_line
|если установлено в true, конец строки в формате CSV будет
\r\n, а не
\n.
false
|input_format_csv_skip_first_lines
|пропустить указанное количество строк в начале данных.
0
|input_format_csv_detect_header
|автоматически обнаруживать заголовок с именами и типами в формате CSV.
true
|input_format_csv_skip_trailing_empty_lines
|пропустить завершающие пустые строки в конце данных.
false
|input_format_csv_trim_whitespaces
|обрезать пробелы и табуляции в незаключенных в кавычки строках CSV.
true
|input_format_csv_allow_whitespace_or_tab_as_delimiter
|Разрешить использовать пробел или табуляцию в качестве разделителя полей в строках CSV.
false
|input_format_csv_allow_variable_number_of_columns
|разрешить переменное количество колонок в формате CSV, игнорировать дополнительные колонки и использовать значения по умолчанию для отсутствующих колонок.
false
|input_format_csv_use_default_on_bad_values
|Разрешить установить значение по умолчанию для колонки, когда десериализация поля CSV не удалась из-за неправильного значения.
false
|input_format_csv_try_infer_numbers_from_strings
|Попытаться определить числа из строковых полей при выводе схемы.
false