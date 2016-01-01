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CSV

Описание

Формат значений, разделенных запятыми (Comma Separated Values) (RFC). При форматировании строки заключаются в двойные кавычки. Двойная кавычка внутри строки выводится как две двойные кавычки подряд. Нет других правил для экранирования символов.

  • Даты и даты-время заключаются в двойные кавычки.
  • Числа выводятся без кавычек.
  • Значения разделяются символом-разделителем, который по умолчанию равен ,. Символ-разделитель определяется в настройке format_csv_delimiter.
  • Строки разделяются с использованием перевода строки Unix (LF).
  • Массивы сериализуются в CSV следующим образом:
    • сначала массив сериализуется в строку, как в формате TabSeparated
    • Результирующая строка выводится в CSV в двойных кавычках.
  • Кортежи в формате CSV сериализуются как отдельные колонки (то есть их вложенность в кортеже теряется).
примечание

По умолчанию символ разделителя равен ,. Смотрите настройку format_csv_delimiter для получения дополнительной информации.

При разборе все значения могут быть разобраны с кавычками или без. Поддерживаются оба варианта: двойные и одинарные кавычки.

Строки также могут быть оформлены без кавычек. В этом случае они разбираются до символа-разделителя или перевода строки (CR или LF). Однако, в нарушение RFC, при разборе строк без кавычек игнорируются начальные и конечные пробелы и табуляции. Перевод строки поддерживает: Unix (LF), Windows (CR LF) и Mac OS Classic (CR LF).

NULL форматируется в соответствии с настройкой format_csv_null_representation (значение по умолчанию - \N).

В входных данных значения ENUM могут быть представлены как именами, так и идентификаторами. Сначала мы пытаемся сопоставить входное значение с именем ENUM. Если это не удается и входное значение является числом, мы пытаемся сопоставить это число с идентификатором ENUM. Если входные данные содержат только идентификаторы ENUM, рекомендуется включить настройку input_format_csv_enum_as_number, чтобы оптимизировать разбор ENUM.

Пример использования

Настройки формата

НастройкаОписаниеЗначение по умолчаниюПримечания
format_csv_delimiterсимвол, который будет считаться разделителем в данных CSV.,
format_csv_allow_single_quotesразрешить строки в одинарных кавычках.true
format_csv_allow_double_quotesразрешить строки в двойных кавычках.true
format_csv_null_representationпользовательское представление NULL в формате CSV.\N
input_format_csv_empty_as_defaultсчитать пустые поля в входном CSV как значения по умолчанию.trueДля сложных значений по умолчанию настройка input_format_defaults_for_omitted_fields также должна быть включена.
input_format_csv_enum_as_numberсчитать вставленные значения ENUM в формате CSV как индексы ENUM.false
input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inferenceиспользовать некоторые усовершенствования и эвристики для вывода схемы в формате CSV. Если отключено, все поля будут считаться строками.true
input_format_csv_arrays_as_nested_csvпри чтении массива из CSV ожидать, что его элементы были сериализованы в виде вложенного CSV и затем помещены в строку.false
output_format_csv_crlf_end_of_lineесли установлено в true, конец строки в формате CSV будет \r\n, а не \n.false
input_format_csv_skip_first_linesпропустить указанное количество строк в начале данных.0
input_format_csv_detect_headerавтоматически обнаруживать заголовок с именами и типами в формате CSV.true
input_format_csv_skip_trailing_empty_linesпропустить завершающие пустые строки в конце данных.false
input_format_csv_trim_whitespacesобрезать пробелы и табуляции в незаключенных в кавычки строках CSV.true
input_format_csv_allow_whitespace_or_tab_as_delimiterРазрешить использовать пробел или табуляцию в качестве разделителя полей в строках CSV.false
input_format_csv_allow_variable_number_of_columnsразрешить переменное количество колонок в формате CSV, игнорировать дополнительные колонки и использовать значения по умолчанию для отсутствующих колонок.false
input_format_csv_use_default_on_bad_valuesРазрешить установить значение по умолчанию для колонки, когда десериализация поля CSV не удалась из-за неправильного значения.false
input_format_csv_try_infer_numbers_from_stringsПопытаться определить числа из строковых полей при выводе схемы.false