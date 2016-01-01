CSV

Формат значений, разделенных запятыми (Comma Separated Values) (RFC). При форматировании строки заключаются в двойные кавычки. Двойная кавычка внутри строки выводится как две двойные кавычки подряд. Нет других правил для экранирования символов.

Даты и даты-время заключаются в двойные кавычки.

Числа выводятся без кавычек.

Значения разделяются символом-разделителем, который по умолчанию равен , . Символ-разделитель определяется в настройке format_csv_delimiter.

. Символ-разделитель определяется в настройке format_csv_delimiter. Строки разделяются с использованием перевода строки Unix (LF).

Массивы сериализуются в CSV следующим образом: сначала массив сериализуется в строку, как в формате TabSeparated Результирующая строка выводится в CSV в двойных кавычках.

Кортежи в формате CSV сериализуются как отдельные колонки (то есть их вложенность в кортеже теряется).

примечание По умолчанию символ разделителя равен , . Смотрите настройку format_csv_delimiter для получения дополнительной информации.

При разборе все значения могут быть разобраны с кавычками или без. Поддерживаются оба варианта: двойные и одинарные кавычки.

Строки также могут быть оформлены без кавычек. В этом случае они разбираются до символа-разделителя или перевода строки (CR или LF). Однако, в нарушение RFC, при разборе строк без кавычек игнорируются начальные и конечные пробелы и табуляции. Перевод строки поддерживает: Unix (LF), Windows (CR LF) и Mac OS Classic (CR LF).

NULL форматируется в соответствии с настройкой format_csv_null_representation (значение по умолчанию - \N ).

В входных данных значения ENUM могут быть представлены как именами, так и идентификаторами. Сначала мы пытаемся сопоставить входное значение с именем ENUM. Если это не удается и входное значение является числом, мы пытаемся сопоставить это число с идентификатором ENUM. Если входные данные содержат только идентификаторы ENUM, рекомендуется включить настройку input_format_csv_enum_as_number, чтобы оптимизировать разбор ENUM .