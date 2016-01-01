Buffers
Description
Buffers — это очень простой двоичный формат для эфемерного обмена данными, при котором и потребитель, и поставщик уже знают схему и порядок столбцов.
В отличие от Native, он не хранит имена столбцов, типы столбцов или какие-либо дополнительные метаданные.
В этом формате данные записываются и читаются по блокам в двоичном виде. Buffers использует то же постолбцовое двоичное представление, что и формат Native, и использует те же настройки формата Native.
Для каждого блока записывается следующая последовательность:
- Количество столбцов (UInt64, little-endian).
- Количество строк (UInt64, little-endian).
- Для каждого столбца:
- Общий размер сериализованных данных столбца в байтах (UInt64, little-endian).
- Байты сериализованных данных столбца, в точности как в формате Native.
Пример использования
Записать в файл:
Прочитать обратно с явным указанием типов столбцов:
Если у вас есть таблица с теми же типами столбцов, её можно заполнить напрямую:
Просмотрите таблицу: