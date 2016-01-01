Перейти к основному содержанию
Buffers — это очень простой двоичный формат для эфемерного обмена данными, при котором и потребитель, и поставщик уже знают схему и порядок столбцов.

В отличие от Native, он не хранит имена столбцов, типы столбцов или какие-либо дополнительные метаданные.

В этом формате данные записываются и читаются по блокам в двоичном виде. Buffers использует то же постолбцовое двоичное представление, что и формат Native, и использует те же настройки формата Native.

Для каждого блока записывается следующая последовательность:

  1. Количество столбцов (UInt64, little-endian).
  2. Количество строк (UInt64, little-endian).
  3. Для каждого столбца:
  • Общий размер сериализованных данных столбца в байтах (UInt64, little-endian).
  • Байты сериализованных данных столбца, в точности как в формате Native.

Пример использования

Записать в файл:

SELECT
    number AS num,
    number * number AS num_square
FROM numbers(10)
INTO OUTFILE 'squares.buffers'
FORMAT Buffers;

Прочитать обратно с явным указанием типов столбцов:

SELECT
    *
FROM file(
    'squares.buffers',
    'Buffers',
    'col_1 UInt64, col_2 UInt64'
);

  ┌─col_1─┬─col_2─┐
  │     0 │     0 │
  │     1 │     1 │
  │     2 │     4 │
  │     3 │     9 │
  │     4 │    16 │
  │     5 │    25 │
  │     6 │    36 │
  │     7 │    49 │
  │     8 │    64 │
  │     9 │    81 │
  └───────┴───────┘

Если у вас есть таблица с теми же типами столбцов, её можно заполнить напрямую:

CREATE TABLE number_squares
(
    a UInt64,
    b UInt64
) ENGINE = Memory;

INSERT INTO number_squares
FROM INFILE 'squares.buffers'
FORMAT Buffers;

Просмотрите таблицу:

SELECT * FROM number_squares;

  ┌─a─┬──b─┐
  │ 0 │  0 │
  │ 1 │  1 │
  │ 2 │  4 │
  │ 3 │  9 │
  │ 4 │ 16 │
  │ 5 │ 25 │
  │ 6 │ 36 │
  │ 7 │ 49 │
  │ 8 │ 64 │
  │ 9 │ 81 │
  └───┴────┘

