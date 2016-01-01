Buffers

Buffers — это очень простой двоичный формат для эфемерного обмена данными, при котором и потребитель, и поставщик уже знают схему и порядок столбцов.

В отличие от Native, он не хранит имена столбцов, типы столбцов или какие-либо дополнительные метаданные.

В этом формате данные записываются и читаются по блокам в двоичном виде. Buffers использует то же постолбцовое двоичное представление, что и формат Native, и использует те же настройки формата Native.

Для каждого блока записывается следующая последовательность:

Количество столбцов (UInt64, little-endian). Количество строк (UInt64, little-endian). Для каждого столбца:

Общий размер сериализованных данных столбца в байтах (UInt64, little-endian).

Байты сериализованных данных столбца, в точности как в формате Native.

Записать в файл:

SELECT number AS num, number * number AS num_square FROM numbers(10) INTO OUTFILE 'squares.buffers' FORMAT Buffers;

Прочитать обратно с явным указанием типов столбцов:

SELECT * FROM file( 'squares.buffers', 'Buffers', 'col_1 UInt64, col_2 UInt64' );

┌─col_1─┬─col_2─┐ │ 0 │ 0 │ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 4 │ │ 3 │ 9 │ │ 4 │ 16 │ │ 5 │ 25 │ │ 6 │ 36 │ │ 7 │ 49 │ │ 8 │ 64 │ │ 9 │ 81 │ └───────┴───────┘

Если у вас есть таблица с теми же типами столбцов, её можно заполнить напрямую:

CREATE TABLE number_squares ( a UInt64, b UInt64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO number_squares FROM INFILE 'squares.buffers' FORMAT Buffers;

Просмотрите таблицу:

SELECT * FROM number_squares;